Omul care a calificat Portugalia în optimile Cupei Mondiale, omagiu emoționant pentru Diogo Jota: ”Vorbim despre el în fiecare zi. Ne dă putere să mergem mai departe în turneu”

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Sărbătoarea, dar și momentele de tristețe au învăluit, vineri, o întreagă națiune. Portugalia s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. La Toronto, Cristiano Ronaldo (41 de ani) și colegii săi au învins Croația, scor 2-1, și au făcut încă un pas spre visul națiunii lor: un trofeul mondial. Jucătorul care a adus calificarea echipei lui Roberto Martinez (52 de ani) între cele mai bune 16 națiuni ale lumii, Goncalo Ramos (25 de ani), i-a adus un omagiu special fostului său coleg, Diogo Jota, decedat la doar 28 de ani.

Goncalo Ramos a calificat Portugalia în optimile Cupei Mondiale, apoi i-a adus un omagiu deosebit lui Diogo Jota

Fotbalul portughez și cel mondial deopotrivă era zguduit, în urmă cu exact un an, pe 3 iulie 2025, de o veste tragică. În vara anului trecut, atacantul lui Liverpool și al naționalei Portugaliei, Diogo Jota, își pierdea viața, la vârsta de doar 28 de ani, într-un accident rutier produs în provincia Zamora, din nord-vestul Spaniei. În mașina implicată în eveniment se afla și fratele său, Andre Silva. Fotbalist la Penafiel, și el a murit în urma impactului.

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Destinul a făcut ca tot pe 3 iulie, Portugalia să joace un meci extrem de important din istoria ei. La Toronto, deținătoarea Ligii Națiunilor a înfruntat locul 3 de la Cupa Mondială Qatar 2022 în faza 16-imilor turneului final din SUA, Mexic și Canada. Lusitanii au fost conduși, însă au revenit și s-au impus în prelungiri. Tot în prelungiri, .

S-a încheiat 2-1 pentru Portugalia, iar petrecerea, teoretic, putea începe la echipa iberică. Nu a fost însă așa. Imediat după fluierul de final al partidei, . ”A fost un moment atât de special. Chiar vorbeam cu colegii, despre această coincidență incredibilă”, a spus CR7.

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Autorul golului calificării Portugaliei, Goncalo Ramos, a oferit și el declarații emoționante după partidă. Acesta a ținut să sublinieze faptul că, deși a plecat tragic în urmă cu un an, Jota este prezent zi de zi în memoria colegilor de națională și a prietenilor. ”Fiecare zi este specială pentru că vorbim despre Diogo Jota mereu. El ne dă putere să mergem mai departe. Suntem fericiți că am ajuns într-una dintre cele mai importante faze ale acestei competiții”, a declarat Ramos reporterilor.

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Portugal’s winning goalscorer Gonçalo Ramos was asked tonight about Diogo Jota on the anniversary of his passing. “We talk about him every day. He gives us strength.” 🇵🇹 — Charlie O'Connor-Clarke (@charliejclarke)

Rafael Leao, convins și el că Diogo Jota i-a ajutat în meciul cu Croația

Jucătorul lui AC Milan, Rafael Leao (27 de ani), a fost integralist în meciul cu Croația de la Toronto. După partidă, acesta a recunoscut emoția existentă în sânul echipei lusitane. Leao spune că totul a fost ceva constructiv. Asta i-a ajutat pe el și pe colegii săi să creadă în șansele lor, chiar și când tabela indică 0-1.

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La fel ca Ronaldo și Ramos, și Leao reamintește faptul că un factor decisiv în meciul de la Cupa Mondială de vineri a fost memoria lui Diogo Jota. ”În ceea ce privește emoțiile, am crezut întotdeauna. Am crezut de la bun început. Și a existat un factor suplimentar, crucial: Diogo Jota, care este mereu alături de noi și ne-a ajutat și el”, a spus mijlocașul, conform .

‘Diogo Jota is 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬’ ❤️🕊️ A year on from Jota’s tragic passing, Portugal put on a special performance to advance to the Round of 16. This is what it meant to Rafael Leao and Goncalo Ramos. — Stan Sport Football (@StanSportFC)

Diogo Jota, decedat într-un accident rutier cumplit

Diogo Jota a murit într-un tragic accident rutier petrecut pe 3 iulie 2025, pe teritoriul Spaniei. Starul lui Liverpool se afla în vacanță alături de fratele său când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat. Evenimentul dramatic s-a produs în timp ce cei doi se îndreptau spre portul Santander.

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De aici, aceștia urmau să ia un feribot către Anglia. Anterior, Jota primise un sfat de la medici să evite zborurile. El suferise atunci o intervenție chirurgicală minoră și alesese să călătorească pe cale rutieră și maritimă pentru a reveni la Liverpool. Poliția spaniolă a anunțat la acea vreme că automobilul în care se aflau cei doi frați a suferit o explozie a unui pneu. Bolidul de lux a luat foc. Echipajele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. Decesul lui Jota și al al fratelui său fusese constatat la locul accidentului.