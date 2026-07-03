Sport

Omul care a comis penalty la debutul în naționala României a semnat în SuperLiga. Exclusiv

Fotbalistul care a comis o mare eroare în primul său meci la naționala României, contra unei echipe uriașe din Europa, a semnat cu o formație din SuperLiga.
Bogdan Mariș, Cristi Coste
03.07.2026 | 15:35
Omul care a comis penalty la debutul in nationala Romaniei a semnat in SuperLiga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Tiberiu Căpușă (28 de ani) a semnat cu Petrolul. FOTO: Sport Pictures
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Din informațiile FANATIK, Tiberiu Căpușă (28 de ani), fotbalist care a evoluat în ultimele două sezoane la Hermannstadt, a semnat pe doi ani cu Petrolul după ce gruparea sibiană a retrogradat în Liga 2. Fundașul are o singură selecție la naționala României, în 2021, în mandatul lui Mirel Rădoi. Căpușă a evoluat într-un amical contra Angliei (0-1) și a comis un penalty, din care britanicii au marcat unicul gol al acelui joc.

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Tiberiu Căpușă a semnat cu Petrolul

Tiberiu Căpușă, fundaș format în Academia Hagi care a evoluat la nivel de seniori pentru Viitorul (actuala Farul), U Cluj, Chindia Târgoviște, UTA și Hermannstadt, își continuă cariera în SuperLiga României. Din informațiile FANATIK, apărătorul a semnat un contract pe doi ani cu Petrolul, echipă preluată în această vară de antrenorul portughez Ricardo Sousa.

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Căpușă a evoluat în ultimele două sezoane la Hermannstadt, grupare care a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului trecut după un eșec la barajul cu FC Voluntari. Fundașul dreapta a fost un jucător de bază pentru sibieni, evoluând în 75 de jocuri pe parcursul celor două stagiuni petrecute la echipă. În total, fundașul are 201 prezențe la nivelul primei divizii.

Debut dezastruos pentru Tiberiu Căpușă la echipa națională

În vara anului 2021, după ce a impresionat în tricoul Chindiei, Tiberiu Căpușă a fost convocat de Mirel Rădoi la echipa națională pentru o „dublă” amicală cu Georgia și Anglia. Apărătorul nu a fost inclus în lot pentru jocul cu Georgia, dar contra Angliei a primit o șansă din partea selecționerului, fiind introdus pe teren în minutul 66, în locul lui Deian Sorescu.

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În acel moment, scorul era 0-0, însă unicul gol al meciului disputat la Middlesbrough avea să sosească după o eroare a lui Căpușă. La doar două minute după ce a intrat pe teren, fundașul l-a faultat în careu pe Jack Grealish, iar Marcus Rashford l-a învins pe Florin Niță. Englezii au mai primit apoi încă un penalty, după un fault al lui Chiricheș, însă Niță a reușit să respingă execuția lui Henderson. Meciul cu Anglia avea să rămână singurul la echipa națională pentru Tiberiu Căpușă.

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