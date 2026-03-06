Sport

Omul care a condus primul antrenament al lui Dinamo după retrogradarea în Liga 2 face dezvăluiri incredibile: ”Fugiseră toți! Era bucurie să avem două mingi”

Dinamo a retrogradat în Liga 2 în vara anului 2022, iar antrenorul care a condus primele antrenamente a povestit situația dificilă prin care a trecut clubul.
Traian Terzian
06.03.2026 | 20:53
Omul care a condus primul antrenament al lui Dinamo dupa retrogradarea in Liga 2 face dezvaluiri incredibile Fugisera toti Era bucurie sa avem doua mingi
EXCLUSIV FANATIK
Povești uluitoare ale omului care a condus Dinamo imediat după retrogradarea în Liga 2. Sursă foto: colaj Fanatik
Invitat special la ”FANATIK Dinamo”, Gică Mihali a vorbit despre greutățile pe care le-a avut în scurta perioadă în care a condus antrenamentele echipei, imediat după retrogradarea în Liga 2.

Situația critică prin care a trecut Dinamo după retrogradarea în Liga 2

Fostul mare fundaș dinamovist a dezvăluit faptul că în vara anului 2022 a fost pus să înceapă pregătirea cu echipa de către Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului, după ce în sezonul precedent ajunse cu o grupă de juniori până în semifinalele campionatului.

”După retrogradare m-a chemat domnul Zăvăleanu, el se ocupa că fugiseră toți, nu mai era nimeni pe la club. Eu eram la grupa Elite, jucasem semifinala pe țară chiar dacă nu aveam nimic.

Ne-a dus Johnny Culina la Săftica, a deschis o magazie și a zis: ‘Mergem la Cluj, jucăm cu U Cluj, trebuie să fie și copiii îmbrăcați’. A deschis o cameră pe acolo, erau niște echipamente noi și ne-a dat de acolo ca să fim și noi cât de cât.

Anul ăla am stat acolo. Stăteam la Corbeanca și mă duceam zi de zi la antrenament tocmai în Pantelimon, la baza lui Țiriac. Nu mi-a dat nimeni niciun ban luni de zile, dar mă duceam cu copiii mei. Și așa am ajuns să jucăm semifinala pe țară.

În vară toți erau plecați și se întrebau: ‘Cu cine să înceapă ăștia pregătirea?’. M-a chemat domnul Zăvăleanu la el la birou și am zis: ‘Da, mă duc’. Și am stat vreo 3 săptămâni. Am început pregătirea cu ei, mai erau Iulică Mihăescu, Augustin”, a declarat Mihali, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Cum a fost păcălit de un spaniol care venise să conducă Centrul de copii și juniori

Fostul internațional a mărturisit că în acea perioadă erau mari probleme la club și a povestit o întâmplare cu unul dintre aghiotanții lui Pablo Cortacero care i-a mințit și le-a promis că va aduce mingi pentru antrenament.

”Nu exista nimic la Săftica atunci, fiecare făcea ce putea, veneau și se antrenau băieții. Apoi a venit Burcă și s-au găsit acționari. Dar mare merit pentru salvarea echipei îl au cei care stau în tribună. Dacă nu existau ei… Ce s-a întâmplat atunci nu trebuie să se mai întâmple niciodată și dacă nu erau băieții ăștia care au contribuit cu bani nu mai exista astăzi Dinamo.

Eram bucuroși să avem două mingi. A venit un trimis al lui Cortacero, unul mai bătrânel, să se ocupe de Centru de copii și juniori. Făceam antrenamente pe Dinamo, la cabană, în spate, și ne-a întrebat: ‘Ce nevoi aveți?’. La club nu existau bani, dar el venea cu mașină închiriată de la club la Botoșani unde noi aveam meci.

Și i-am zis: ‘Mingi să ne dați’, iar el: ‘Cum? Mâine aveți 20 de mingi’. Eu când am auzit am ieșit afară și le-am spus: ‘Băieți, mingile toate în velodrom, de mâine avem mingi noi’. A doua zi n-a venit nimeni și le-am zis: ‘Hai copii, treceți și strângeți mingile’”, a spus el.

Când a înțeles că gașca lui Cortacero era o țeapă

Deși așteptările erau foarte mari după ce clubul a fost preluat de investitori în frunte cu Pablo Cortacero, Gică Mihali a dezvăluit la ”FANATIK Dinamo” momentul în care a înțeles că spaniolii nu sunt oameni de încredere.

”Nu l-am întâlnit niciodată pe Cortacero. Ce m-a surprins pe mine, am fost o dată pe baza sportivă a lui Marica, am avut noi meci la tineret cu Farul Constanța, și toți spaniolii erau cu Cosmin Contra.

După aia s-au dus toți la masă, iar Cosmin a zis: ‘Gică, vino și tu cu mine’. Am stat cu ei la masă, erau mulți, cu soții. La plecare, toți luau de pe masă și puneau la pachet ce a rămas. Și atunci am zis: ‘Cosmine, ce se întâmplă aici?’.

Atunci mi-a dat mie ceva de gândit. Și Cosmin a zis: ‘Ceva nu e în regulă’. Nici el nu știa nimic. Atunci clubul a trecut printr-o perioadă grea. I-a salvat Zăvăleanu, a contribuit foarte mult și el, și suporterii”, a afirmat Mihali.

Gică Mihali, povești incredibile din perioada lui Cortacero la Dinamo

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
