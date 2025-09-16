Sport

Omul care a fost alături de Generația de Aur știe de ce are nevoie România pentru a ajunge la Mondiale: „Speram ca Mircea Lucescu să vină cu asta”

Unul dintre cei mai importanți oameni din Generația de Aur are încredere că România poate ajunge la Campionatul Mondial. Ce are de făcut Mircea Lucescu
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
16.09.2025 | 09:00
EXCLUSIV FANATIK
Omul care a fost alături de Generația de Aur știe de ce are nevoie România pentru a ajunge la Mondiale: „Speram ca Mircea Lucescu să vină cu asta”. FOTO: Fanatik

Pompiliu Popescu (73 de ani) crede în continuare că România are șanse de calificare la Campionatul Mondial. Fostul medic al „Generației de Aur” i-a oferit câteva sfaturi prețioase selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).

Pompiliu Popescu știe de ce are nevoie România pentru a se califica la Campionatul Mondial: „Naționala e în drumul ei obișnuit”

După 2-2 în Cipru, echipa națională a României aproape că și-a compromis toate șansele de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026. Despre situația „tricolorilor” a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, Pompiliu Popescu. Reputatul medic a fost în staff-ul primei reprezentative la 7 turnee finale: World Cup ’90, World Cup ’94, Euro ’96, World Cup ’98, Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016.

„Mircea Lucescu la 80 și ceva de ani pe banca României e de lăudat, numai că naționala e în drumul ei obișnuit din păcate. 

Așteptam și speram ca nea Mircea să vină cu noroc. În fotbal nu contează decât norocul! Acum toate echipele se pregătesc la fel, au aceleași condiții de pregătire și alimentație. 

 Nu mai există diferențe foarte mari așa cum erau în trecut. Și atunci e nevoie și de foarte multă șansă, noroc”, a declarat Pompiliu Popescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pompiliu Popescu, relație specială cu Hagi, Gică Popescu și restul jucătorilor naționalei României

Pompiliu Popescu e în continuare în legătura cu jucătorii de a căror sănătate a avut grijă timp de 26 de ani de zile, în perioada 1990-2016: „Vorbesc cu majoritatea. Cu Stelea, cu Prunea, cu Hagi, Ilie Dumitrescu, Gică Popescu”.

Eu sper totuși că ne putem califica la Mondiale. Nu este totul pierdut. Mai avem și un baraj de disputat”, a adăugat fostul doctor al „Generației de Aur”.

  • 26 de ani a fost Pompiliu Popescu medicul echipei naționale a României
  • 27 de ani au trecut de la ultima prezență a „tricolorilor” la un Campionat Mondial
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
