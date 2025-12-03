Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul

ADVERTISEMENT

Vincenzo Maccarone, fratele fostului fotbalist Massimo Maccarone, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru delapidare. În timp ce gestiona averea fratelui său, Vincenzo a cheltuit aproximativ 2 milioane de euro în interes personal, sumă pe care va trebui să o returneze acum lui Massimo Maccarone.

„Călăul” FCSB-ului și-a trimis fratele la închisoare

Fostul fotbalist Massimo Maccarone s-a alăturat ca reclamant civil procesului în care fratele său, Vincenzo, a fost acuzat de delapidare. Omul de afaceri a fost condamnat la șase luni de închisoare și va trebui să îi returneze fratelui său aproximativ 2 milioane de euro, sumă pe care ar fi cheltuit-o în interes personal în perioada în care gestiona averea fostului fotbalist.

Este a doua condamnare primită de Vincenzo Maccarone în acest an, precedenta fiind tot pentru probleme financiare. În luna iunie, fratele lui Massimo Maccarone primise o pedeapsă de șase luni în primă instanță, tot pentru delapidare, deoarece cheltuise aproximativ 100.000 de euro (în perioada 2016-2021) folosind cardul de credit al firmei Big Mac Immobiliare, înființată alături de fratele său.

Massimo Maccarone, un adevărat coșmar pentru FCSB

Massimo Maccarone este cunoscut în România pentru prestația sa din , când echipa patronată de Gigi Becali purta numele de Steaua. Era vorba despre returul semifinalei din Cupa UEFA (actuala Europa League), după ce gruparea „roș-albastră” câștigase cu 1-0 în prima manșă, unica reușită fiind semnată de Nicolae Dică.

Calificarea părea decisă după prima jumătate de oră a manșei secunde, Nicolae Dică și Dorin Goian punctând pentru echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, dar englezii au marcat de patru ori mai apoi, reușind să obțină accesul în finală. Două dintre goluri, inclusiv cel decisiv din minutul 89, au fost înscrise de Massimo Maccarone, care a devenit un „erou” pentru fanii lui Dinamo, implicându-se mai apoi chiar și în proiectul „Doar Dinamo București”. În ultimul act al Cupei UEFA din 2006, avea să fie spulberată de Sevilla, scor 4-0.

Cine este Massimo Maccarone

Dincolo de sezonul european memorabil de la Middlesbrough, Massimo Maccarone a avut o carieră solidă, petrecută în mare parte în țara natală. Crescut de AC Milan, acesta a mai evoluat pentru Modena, Prato și Varese înainte de a „exploda” cu adevărat în tricoul lui Empoli, pentru care a marcat 36 de goluri în cele 68 de partide disputate în Serie B, reușind performanța de a debuta la prima reprezentativă a Italiei înainte de a juca vreun meci în Serie A.

După „aventura” de 5 ani de la Middlesbrough, Maccarone a revenit în Italia, unde a jucat la Siena, Palermo și Sampdoria înainte de a reveni la Empoli. După 5 ani cu peste 70 de goluri în toate competițiile, atacantul a părăsit din nou țara natală, semnând cu gruparea australiană Brisbane Roar, unde a rămas însă doar timp de un sezon, încheindu-și mai apoi cariera de fotbalist în 2020, la Carrarese. În ultimii ani, Massimo Maccarone a activat și ca tehnician, la Ghiviborgo și Piacenza.