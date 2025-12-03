Sport

Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul

Un fost fotbalist care a rămas în istorie pentru prestația sa dintr-un meci cu FCSB se află într-o situație uluitoare. Acesta și-a trimis fratele la închisoare.
Bogdan Mariș
03.12.2025 | 20:19
Omul care a ingropato pe FCSB sia trimis fratele la inchisoare De la ce a pornit totul
ULTIMA ORĂ
„Coșmarul” FCSB-ului, Massimo Maccarone, și-a trimis fratele la închisoare. FOTO: SportPiacenza
ADVERTISEMENT

Vincenzo Maccarone, fratele fostului fotbalist Massimo Maccarone, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru delapidare. În timp ce gestiona averea fratelui său, Vincenzo a cheltuit aproximativ 2 milioane de euro în interes personal, sumă pe care va trebui să o returneze acum lui Massimo Maccarone.

„Călăul” FCSB-ului și-a trimis fratele la închisoare

Fostul fotbalist Massimo Maccarone s-a alăturat ca reclamant civil procesului în care fratele său, Vincenzo, a fost acuzat de delapidare. Omul de afaceri a fost condamnat la șase luni de închisoare și va trebui să îi returneze fratelui său aproximativ 2 milioane de euro, sumă pe care ar fi cheltuit-o în interes personal în perioada în care gestiona averea fostului fotbalist.

ADVERTISEMENT

Este a doua condamnare primită de Vincenzo Maccarone în acest an, precedenta fiind tot pentru probleme financiare. În luna iunie, fratele lui Massimo Maccarone primise o pedeapsă de șase luni în primă instanță, tot pentru delapidare, deoarece cheltuise aproximativ 100.000 de euro (în perioada 2016-2021) folosind cardul de credit al firmei Big Mac Immobiliare, înființată alături de fratele său.

Massimo Maccarone, un adevărat coșmar pentru FCSB

Massimo Maccarone este cunoscut în România pentru prestația sa din partida Middlesbrough – FCSB 4-2, disputată în 2006, când echipa patronată de Gigi Becali purta numele de Steaua. Era vorba despre returul semifinalei din Cupa UEFA (actuala Europa League), după ce gruparea „roș-albastră” câștigase cu 1-0 în prima manșă, unica reușită fiind semnată de Nicolae Dică.

ADVERTISEMENT
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut....
Digi24.ro
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan

Calificarea părea decisă după prima jumătate de oră a manșei secunde, Nicolae Dică și Dorin Goian punctând pentru echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, dar englezii au marcat de patru ori mai apoi, reușind să obțină accesul în finală. Două dintre goluri, inclusiv cel decisiv din minutul 89, au fost înscrise de Massimo Maccarone, care a devenit un „erou” pentru fanii lui Dinamo, implicându-se mai apoi chiar și în proiectul „Doar Dinamo București”. În ultimul act al Cupei UEFA din 2006, Middlesbrough avea să fie spulberată de Sevilla, scor 4-0.

ADVERTISEMENT
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
Digisport.ro
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€

Cine este Massimo Maccarone

Dincolo de sezonul european memorabil de la Middlesbrough, Massimo Maccarone a avut o carieră solidă, petrecută în mare parte în țara natală. Crescut de AC Milan, acesta a mai evoluat pentru Modena, Prato și Varese înainte de a „exploda” cu adevărat în tricoul lui Empoli, pentru care a marcat 36 de goluri în cele 68 de partide disputate în Serie B, reușind performanța de a debuta la prima reprezentativă a Italiei înainte de a juca vreun meci în Serie A.

După „aventura” de 5 ani de la Middlesbrough, Maccarone a revenit în Italia, unde a jucat la Siena, Palermo și Sampdoria înainte de a reveni la Empoli. După 5 ani cu peste 70 de goluri în toate competițiile, atacantul a părăsit din nou țara natală, semnând cu gruparea australiană Brisbane Roar, unde a rămas însă doar timp de un sezon, încheindu-și mai apoi cariera de fotbalist în 2020, la Carrarese. În ultimii ani, Massimo Maccarone a activat și ca tehnician, la Ghiviborgo și Piacenza.

ADVERTISEMENT
Fanatik SuperLiga, joi, 4 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, joi, 4 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după Farul – Dinamo și UTA – FCSB
Cupa României Betano, etapa 2. Farul – Dinamo 0-0. Cum arată echipele de...
Fanatik
Cupa României Betano, etapa 2. Farul – Dinamo 0-0. Cum arată echipele de start la UTA – FCSB
Nicolae Stanciu, făcut praf de italieni după Atalanta – Genoa 4-0. Nici Benjamin...
Fanatik
Nicolae Stanciu, făcut praf de italieni după Atalanta – Genoa 4-0. Nici Benjamin Siegrist, portarul împrumutat de la Rapid, nu a scăpat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
CTP a surprins pe toată lumea! Pe cine votează la Primărie: 'Are potențial...
iamsport.ro
CTP a surprins pe toată lumea! Pe cine votează la Primărie: 'Are potențial remarcabil acest politician'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!