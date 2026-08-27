Omul care a jucat 8 sezoane și 248 de meciuri la FCSB, dezvăluiri despre relația cu Gigi Becali: „Îi mulțumesc că m-a suportat!”

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Ovidiu Popescu (32 de ani) a petrecut 8 sezoane la FCSB, în perioada 2016-2024, și a cucerit un titlu și o Cupă alături de gruparea „roș-albastră”. După experiențe scurte la U Cluj și UTA în SuperLiga, mijlocașul a semnat în această vară cu Poli Timișoara, formație care atacă promovarea în prima divizie. Fostul internațional român a vorbit într-un interviu pentru FANATIK despre anii petrecuți la FCSB.

Ovidiu Popescu, fostul mijlocaș al FCSB, interviu pe larg despre perioada petrecută la FCSB, relația cu Gigi Becali și venirea la Poli Timișoara

FANATIK a stat de vorbă cu Ovidiu „Lampard” Popescu, unul dintre jucătorii care au îmbrăcat tricoul FCSB-ului în cele mai multe rânduri. Mijlocașul lui Poli Timișoara a vorbit pe larg despre trecut, prezent, dar și despre viitorul său în fotbal. Fotbalistul cu două selecții la naționala României s-a întors la Timișoara, a doua lui casă și vrea să reușească încă o promovare pe Bega. Experimentatul mijlocaș nu a uitat-o însă pe FCSB, unde și-a petrecut cea mai mare parte din carieră.

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Ovidiu, de ce ai ales Timișoara?

– Păi după ce am plecat de la Reșița, eu am continuat fotbalul la Jimbolia și am debutat apoi în prima ligă cu Dan Alexa la Poli și mi-a rămas în inimă Timișoara. Am familia aici și am decis să mă întorc acasă. Plus că mi-a plăcut foarte mult proiectul și vreau să reușesc încă o promovare în prima ligă cu Timișoara.

N-ai avut nicio problemă că ai jucat la UTA?

– Nu, absolut nicio problemă, am o relație bună cu suporterii, eu mi-am văzut de treaba mea oriunde am fost, nu am avut niciun conflict, nu am înjurat niciodată, deci nu aveam de ce să am. Chiar am prieteni în galerie și nu s-a pus problema.

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Ovidiu Popescu promite spectacol în Cupa României la Poli – Rapid. Vrea să joace din nou împotriva FCSB

Urmează meciul cu Târgu Mureș din campionat, apoi duelul cu Rapid. Campionatul e prioritate?

– Da, un meci foarte important pentru noi și apoi un meci frumos bineînțeles contra Rapidului. Va fi un meci foarte frumos și atmosfera cu siguranță va fi minunată. Cu siguranță pe primul loc e lupta pentru promovare.

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Ar fi frumos să joci cu Poli Timișoara în prima ligă contra FCSB?

– Da, vă dați seama că îmi doresc foarte mult și aș fi cel mai fericit. Ar fi o atmosferă senzațională. S-au schimbat multe la Poli față de 2016 când am reușit să promovăm și acum este un proiect mult mai serios. Locul Timișoarei e în prima ligă și o să vedeți ce proiect frumos se naște aici. Mă simt fizic foarte bine și sper să mai joc câțiva ani. Vreau să îmi prelungesc cât mai mult posibil viața de fotbalist.

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A avut oferte din SuperLiga, însă a ales Poli Timișoara

A surprins puțin venirea ta la Timișoara…

– Am avut discuții și la prima ligă cu mai multe echipe, dar nu am mai așteptat și am ales Poli. A contat mult că sunt din zonă de aici, e o infrastructură foarte bună și fanii sunt extraordinari. Aici mă simt ca acasă.

După 8 ani la FCSB și 248 de meciuri, nu ți-a fost greu să pleci? Presupun că încă mai ești în legătură cu foștii colegi.

– Au fost 8 ani minunați, în care am căpătat experiență foarte bună și sunt fericit că am jucat acolo și că am reușit pe final să câștig titlul. După atâția ani meritam să iau și eu un titlu cu Steaua București (n.r. FCSB). Sunt destul de mulți jucători noi, mai vorbesc cu cei din staff, cu Marius Ianuli, Meme și Florin Tănase. Cu Pintilii și Elias Charalambous de asemenea țin legătura și am o relație foarte bună cu ei. E bine că au luat și jucători români acolo, cu toate că m-a surprins puțin că . Au fost momente foarte frumoase pe care le-am trăit împreună acolo.

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Cum a rezistat Ovidiu Popescu 8 ani la FCSB

, a fost și criticat de patron…

– Da, dar știm cu toții că face partea din familia Stelei (n.r. FCSB) și e un fotbalist extraordinar. La cum îl știu eu nu cred că are de ce să pună la suflet și el își vede de treaba lui.

Puțini jucători se pot lăuda că au rezistat atâția ani la FCSB…

– Nu credea nimeni că voi juca 8 ani la Steaua (n.r. FCSB). Chiar după primii ani îmi spuneau mulți prieteni cum de rezist. Toată lumea știe că e greu să joci acolo și multe chestii. Eu le spuneam că dacă îți vezi de treaba ta nu e deloc greu. Acesta a fost un aspect foarte important la mine și sigur de-asta am rezistat atâția ani. Eu sunt un jucător muncitor și serios, chiar dacă nu driblez sau nu dau goluri.

S-a sacrificat pentru FCSB și a jucat oriunde a fost folosit

8 ani și 8 posturi la FCSB. Ai jucat mijlocaș central, mijlocaș defensiv, mijlocaș lateral, fundaș central, fundaș stânga și dreapta, omul bun la toate. Ți-a fost greu?

– Da, am jucat pe toate posturile pe care le-ai enumerat. N-am jucat în poartă și atacant, în rest pe toate pozițiile (n.r. râde). Nu mi-a fost și să știi că e bine să poți să joci pe mai multe posturi. E bine și pentru antrenor să știe că are o soluție de avarie și de câte ori s-a apelat la mine eu m-am oferit să joc oriunde e nevoie, să mă sacrific pentru binele echipei și n-am avut nici cea mai mică ezitare.

S-a întâmplat să fii criticat de patron, deși nu jucai pe postul tău…

– Da, asta a fost situația, nu m-a deranjat. Trebuie să știi să treci peste toate astea.

Ce spune Ovidiu Popescu de porecla „Lampard”

Ți-a plăcut porecla „Lampard de Banat” pe care ți-a pus-o Gigi Becali?

– Da (n.r. râde), e foarte bună! Mai îmi zic și acum când mai dau câte un vinclu pe la antrenament.

Care e cel mai frumos gol pe care l-ai marcat?

– Păi e foarte frumos cel cu CFR Cluj pe care l-am dat când am venit la FCSB. Cu Iași am mai marcat un gol spectaculos de la distanță, am mai dat unul cred din lovitură liberă. Nu dau eu goluri multe, dar și când dau… Cel mai important gol a fost cel cu capul când am câștigat în Gruia cu CFR Cluj. Am marcat golul victoriei și nu mai câștigase Universitatea Cluj de 10 ani în deplasare.

Ovidiu Popescu, convins că FCSB va avea un alt parcurs în campionat în acest sezon. Cât de mult consideră că va conta plecarea lui Bîrligea

Te-a surprins eliminarea FCSB-ului din cupele europene?

– Da, am jucat atâtea meciuri în Liga Campionilor, Europa League, Conference League și ne calificam mereu în grupe. Din păcate nu e bine pentru coeficientul României. Nu știu ce s-a întâmplat și îmi pare rău. Îmi pare rău și pentru U Cluj pentru că au un lot foarte bun, m-am simțit bine acolo și cred că se pot bate la titlu și ei. Sper ca Universitatea Craiova să meargă cât mai departe pentru că e spre binele fotbalului românesc.

În SuperLiga, în schimb, e un început mai bun decât în sezoanele precedente?

– Da, chiar foarte bun. Eu cred că a fost un accident că nu au ajuns în play-off anul trecut și cred că se băteau și la titlu dacă ar fi intrat. Ținând cont de cum au început cred că vor sta altfel lucrurile. Au un lot bun, cu jucători de valoare și cred că e locul lor acolo în față să se bată la titlu.

Bîrligea, pierdere mare pentru FCSB?

– E o pierdere mare, dar mă bucur pentru el și îi doresc multă baftă acolo! Cu siguranță are însă cine să îl înlocuiască și sper să nu i se simtă lipsa.

Meciul pe care oricând ar vrea să îl poată juca pentru FCSB

Dacă ar fi să poți rejuca un meci la FCSB care ar fi acesta?

– Cred că meciul de la Ovidiu când am pierdut titlul deși conduceam cu 2-1 la pauză. Am pierdut cu 2-3 din păcate.

Cea mai frumoasă amintire?

– Sunt foarte multe în atâția ani, dar cu siguranță petrecerea de titlu dinainte să plec. A fost ceva special pentru mine și a fost o fericire foarte mare. Au fost meciuri frumoase și în Liga Campionilor cu Sporting Lisabona și Manchester City, când din păcate am pierdut clar. E cu totul altă atmosferă și simți că ai ajuns la un nivel mare.

De ce nu a continuat Ovidiu Popescu la FCSB

Dar cel mai greu moment?

– Am avut de două ori ruptură de ligamente încrucișate la același picior și asta m-a scos în total din circuit cred că în jur de un an și jumătate. Am reușit însă să revin de fiecare dată, deși sunt cele mai grele accidentări pentru un fotbalist.

A existat posibilitatea să îți prelungești contractul cu FCSB?

– Da, au fost discuții, dar eu am decis să nu mai prelungesc pentru că voiau să îmi propună un contract pe 6 luni din ce am înțeles.

Fostul mijlocaș de la FCSB, mesaj emoționant pentru Gigi Becali

E greu să îl ai atâta timp patron pe Gigi Becali?

– Chiar deloc, l-am întâlnit de mai multe ori, am discutat. Pe această cale chiar vreau să îi mulțumesc că am stat 8 ani la echipă și m-a suportat și cu bune și cu rele. Nu am fost eu un jucător extraordinar, dar probabil mi-a apreciat munca și dăruirea. Este un om deosebit și îl respect cu toată sinceritatea. Este un om simplu, ca lumea, și cunoaștem cu toții ce fel de persoană este. Ce poți spune rău despre el?

Când crezi că o să mai aibă FCSB un jucător care să joace atâția ani și atâtea meciuri?

– Nu știu, Crețu tocmai m-a depășit acum. Tănase și el e de vreo 6 ani și are și el tot cam pe-acolo. Octavian Popescu are și el foarte multe meciuri. Cred că dacă nu mă accidentam puteam să ajung la 300 de meciuri.

Se anunță construcția noului stadion Dan Păltinișanu. Ar fi frumos să îți faci acolo meciul de retragere?

– Ar fi ceva extraordinar, îți dai seama. Cu siguranță mi-ar plăcea, mai ales că am debutat în fotbalul mare la Timișoara. Mai am însă de jucat și mai e până atunci. Sperăm să fie gata cât mai repede, dar pentru mine ar fi un vis împlinit.