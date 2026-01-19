Omul care a lansat PRO TV, în spatele exploatării litiului din Ucraina. Culisele afacerii de sute de milioane de dolari

ADVERTISEMENT

Spre finalul lunii aprilie a anului trecut, Ucraina îl îmbuna pe Donald Trump prin acceptarea semnării unui acord privind exploatarea mineralelor din pământuri rare. La începutul acestui an, autoritatea de reglementare de la Kiev a semnat acordul de exploatare a litiului marelui zăcământ din regiunea Kirovohrad, iar premierul Iulia Svirîdenko a anunțat că beneficiarul este un consorțiu condus de TechMet și The Rock Holdings.

CME a lansat PRO TV, împreună cu Adrian Sârbu, pe 1 decembrie 1995

Întâmplător sau nu, consorțiul câștigător este strâns legat de administrația Trump. Dacă legat de TechMet cel mai mare acționar al său este agenția americană de investiții de stat DFC, creată în timpul primului mandat al lui Trump, investitorul principal din spatele Rock Holdings este un prieten bun al președintelui și fost coleg de școală, manatul Ronald Lauder.

Ronald Lauder este unicul moștenitor al companiei de cosmetice Estee Lauder, fondată de părinții săi, Estee și Joseph Lauder, și despre el se spune că este persoana care a plantat în mintea lui Donald Trump . Dar numele lui Ronald Lauder este strâns legat şi de România, el fiind fondatorul grupului media Central European Media Enterprises (CME), care în 1995, împreună cu Adrian Sârbu a lansat în România postul de televiziune PRO TV.

Ulterior Adrian Sârbu avea să devină CEO al companiei fondate de Ronald Lauder, CME achiziţionând în mandatul său postul de televiziune ucrainean Studio 1+1. Postul a fost răscumpărat ulterior de miliardarul Igor Kolomoiski, principalul susţinător al lui Volodimir Zelenski în campania electorală prezidenţială pe care acesta a câştigat-o în 2019.

Se pare că Ronald Lauder ar fi investit câteva milioane de dolari şi în postul de televiziune Aleph News, pe care Adrian Sârbu l-a lansat în 2020, deşi informaţia nu a fost niciodată confirmată oficial. Cert este că în 2023, când Aleph Media SRL a intrat în insolvenţă, deşi se specula la Laured ar fi putut fi investitorul salvator, acest lucru nu s-a întâmplat.

Ronald Lauder a fost ambasadorul SUA în Austria, în timpul administraţiei Reagan

Cât priveşte legăturile lui Roland Lauder cu Donald Trump, acestea sunt mai profunde decât interesele de afaceri. Pe cei doi îi leagă po prietenie de peste 60 de ani, care datează încă din perioada în care aceştia erau colegi de şcoală. Ronald Lauder, în vârstă de 82 de ani, a absolvit Wharton School of Bussines a Universității din Pennsylvania, unde Trump studia și imobiliarele, iar cei doi s-au cunoscut acolo. În 1964, Lauder a început să lucreze pentru afacerea familiei sale ca șef al diviziei internaționale. Conform revistei Forbes, în mai 2025, averea sa netă era de aproximativ 4,7 miliarde de dolari, incluzând investiții în diverse domenii economice, dar şi în imobiliare și media.

În anii ’80 s-a implicat în politică, Lauder ocupând funcția de secretar adjunct al Apărării pentru afaceri europene și NATO în administrația Reagan, iar ulterior a devenit ambasadorul SUA în Austria. În 1989 a candidat la funcția de primar al orașului New York, în calitate de republican, dar nu a reușit să câștige alegerile primare ale partidului.

Ronald Lauder investeşte aproape 180 de milioane de dolari în exploatarea litiului din Ucraina

Totuşi, Ronald Lauder a rămas un donator important al Partidului Republican, cifrele indicând faptul că până acum a donat peste 1,6 milioane de dolari diverselor organizații care îl susțin pe Trump. În astfel de condiţii nu este de mirare că tocmai Lauder se află în spatele investiţiei de aproape 180 de milioane de dolari din .

Litiul este o componentă cheie pentru tehnologii precum bateriile electrice și plăcile de bază pentru computere, iar administrația Trump a arătat un interes deosebit pentru acesta și pentru alte metale din pământuri rare din întreaga lume, în încercarea de a reduce dependența SUA de aprovizionarea din China.