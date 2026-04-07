Omul care a lucrat 12 ani cu Mircea Lucescu, șocat de cumpăna prin care trece marele antrenor român: „Am primit vestea proastă”

Mircea Lucescu trece printr-o perioadă extrem de complicată. Marele antrenor român este internat la Spitalul Universitar din Capitală, la Terapie Intensivă, din cauza unor grave probleme de ordin cardiac. Darijo Srna, fostul fundaș croat care a câștigat cu Il Luce pe bancă trofeul Europa League, i-a urat multă sănătate tehnicianului în momentul în care a aflat veștile proaste despre starea lui.

Mircea Lucescu, internat la terapie intensivă!

, fiind internat de urgență la Terapie Intensivă, după ce a suferit un infarct miocardic acut. Problemele au apărut pe fondul unor tulburări serioase de ritm cardiac, care i-au provocat inclusiv episoade de pierdere a cunoștinței. Medicii au intervenit rapid și i-au montat un defibrilator cardiac, în încercarea de a stabiliza funcțiile vitale și de a preveni alte complicații majore.

iar cadrele medicale sunt rezervate în privința evoluției sale. Acesta este monitorizat permanent în secția de Terapie Intensivă, unde primește îngrijiri specializate, după ce în ultimele ore au apărut complicații cardiace severe. Familia este alături de el în aceste momente dificile.

Ce spune Darijo Srna, fostul elev al lui Mircea Lucescu, despre starea antrenorului român

Darijo Srna a lucrat cu Mircea Lucescu nu mai puțin de 12 ani la Shakhtar Donetsk. Fostul fotbalist croat a câștigat sub comanda antrenorului român multiple trofee în Ucraina, iar cea mai mare performanță rămâne triumful din finala Europa League de la Istanbul din 2009. Atunci, „minerii” au învins Werder Bremen cu scorul de 2-1.

Srna a aflat ultimele vești despre starea lui Mircea Lucescu. În prezent lucrează ca director sportiv la Shakhtar Donetsk și, după ultima partidă, a luat parte la un interviu postat pe contul de YouTube Pro Futbol. Acesta a declarat: „Am vorbit cu el în urmă cu câteva zile, se simțea bine. Am primit vestea proastă că este în comă. E un om puternic, are inimă puternică, am încredere că va trece peste această situație. Dumnezeu să-l ajute să-și revină”.