Omul care a lucrat cu Matei Popa la juniori, dezvăluiri despre noua senzație a FCSB: „Poate să ajungă și la echipa națională!”. Exclusiv

FCSB a decis să joace finalul de sezon regulat cu , în locul lui , iar această decizie a produs multe întrebări printre fanii echipei roș-albastre.

Cum a reușit Marius Popa să-și ajute fiul să ajungă titular la FCSB

Dragoș Săvescu, antrenor cu portarii care a lucrat cu Matei Popa alături de Lucian Stance la LPS Bihorul Oradea: „În perioada în care el era la Oradea eu colaboram cu Lucian Stance. Fiind și portar, am lucrat mai mult cu el din când în când. Matei era un copil foarte OK, liniștit, care își vedea și de școală. Contează foarte mult și mediul din care provii.

Marius Popa a avut o mare contribuție în evoluția sa și a avut mult de câștigat când s-a mutat cu tatăl lui la București și au încercat să lucreze împreună, mai ales că după părerea mea e cel mai bun antrenor cu portarii din România, plus că a apărat și la nivel de națională.

Și o spun pentru că și eu am lucrat ca portar pentru o scurtă perioadă cu el la Oradea. Cu siguranță i-a dat și lui sfaturi bune și se vede că este foarte matur deși are doar 18 ani. El a mai lucrat și cu Vlad Ghețe, antrenor cu portarii la FC Bihor, care e și finul lui Marius Popa”.

Matei Popa este fiul lui Marius Popa, actualul antrenor de portari de la FCSB care în trecut a fost fotbalist la FC Național sau Poli Timișoara.

Laude pentru Matei Popa, portarul celor de la FCSB care l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu

Titularizarea lui Matei Popa nu reprezintă o surpriză pentru cei cu care a lucrat în trecut, asta pentru că talentul său era evident.

„E foarte important să ai pe cineva lângă tine, care să poată să te ajute la fiecare pas. Marius nu a pus niciodată presiune pe el. Când mai venea acasă, mai lucra cu el, dar nimic ieșit din comun. Nu l-am văzut niciodată să facă asta la meciurile de juniori. Cred și acest lucru l-a ajutat pe Matei. A fost tot timpul liniștit și și-a făcut treaba. Foarte mulți copii pe care se pune presiune clachează, mai ales dacă sunt fii de fotbaliști din păcate.

Nu mi se pare o surpriză că a ajuns titular pentru că el se antrena de mai mult timp cu echipa mare a FCSB și a mai fost luat în cantonamente. Acum i-a venit și lui rândul și eu zic că până acum a avut meciuri bune, nu s-a simțit diferența sau să facă vreo gafă mare. Mi-a plăcut încă de la debut.

A crescut foarte mult în înălțime. A ajuns la 1,95. Nu era foarte înalt când era mic, adică nu era diferit de ceilalți copii. Mi se pare incredibilă schimbarea asta în 8 ani de zile! Țin minte cât de micuț era la 10 ani. Se poate vedea și în poze asta. Am rămas surprins când l-am văzut la București cum s-a dezvoltat pentru că nu îl mai văzusem de ceva timp”, a mai spus Dragoș Săvescu.

6 meciuri în toate competițiile ale Matei Popa în acest sezon pentru FCSB.

Noul star de la FCSB, văzut la echipa națională de omul cu care a lucrat în trecut

Potențialul pe care fotbalistul U21 de la FCSB îl are nu-l va limita deloc și-l va duce la echipa națională, crede omul cu care a colaborat în trecut.

„Dacă va avea meciuri în picioare eu cred că poate ajunge și la echipa națională de seniori pentru că are calitate. E foarte tânăr și trebuie să muncească și să viseze. Nu ar fi primul portar tânăr care ajunge la acest nivel. Repet, Marius Popa a avut un rol foarte important și îl va ajuta enorm în continuare. Matei este valoros și nu joacă la FCSB pentru că e fiul lui Marius Popa. Pur și simplu a avut o instruire foarte bună.

Ne-am văzut la câteva meciuri la care am mers împreună și îmi povestea că era foarte încântat că se pregătește cu echipa mare. La acel moment nici măcar nu se gândea că ar putea să devină titular. Asta sigur. S-a întâmplat totul foarte repede. Știu că a mai fost o dată în lot la un meci din Cupa României în urmă cu vreo 2 ani”, a conchis Săvescu.