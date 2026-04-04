Omul care a marcat două goluri în poarta FCSB, mesaj direct pentru colegii de la FC Botoșani: ”Trebuia să arătam altceva”

FC Botoșani a revenit de la 0-1 și 1-2 pentru a câștiga cu 3-2 în fața campioanei FCSB, datorită ”dublei” reușite de Hervin Ongenda (30 de ani) și a golului înscris de Sebastian Mailat (28 de ani). Cum au reacționat vedetele moldovenilor după acest succes spectaculos.

Reacția vedetelor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB

Imediat după încheierea partidei care , Hervin Ongenda a surprins când și-a exprimat nemulțumirea că echipa sa a primit iar gol în startul jocului și a admis faptul că FCSB a avut șansa de a marca și a restabili egalitatea.

”A fost un meci greu împotriva unei echipe foarte bune. Am luat gol prea devreme, ca de fiecare dată, nu înțeleg de ce. Dar cel mai important e că am arătat că avem caracterul de a reveni pe tabelă. Da, cred că toată lumea a fost conștientă că ultimul meci a fost unul foarte slab, așa că trebuia să arătam altceva. Iar azi cred că am reușit acest lucru.

Uneori se mai întâmplă și din astea în fotbal, nu e ca și cum în fiecare meci putem face lucruri foarte bune. Dar azi s-a întâmplat, așa că este ok. O luăm meci cu meci, știți și voi că așa e în play-out, uneori ești în formă bună, uneori e greu. Trebuie luat meci cu meci și la finalul sezonului vom vedea pe ce loc suntem.

Eu la fiecare meci cred că pot să câștig. Așa fac mereu când intru pe teren. Vreau să câștig tot. Deci, da, când începuse meciul credeam că putem să o batem pe FCSB. Ați văzut și voi, FCSB a avut șanse să marcheze, să egaleze. Imaginați-vă că ar fi egalat, poate că meciul s-ar fi schimbat, nu? Astea sunt mici detalii care pot schimba soarta meciului”, a declarat Ongenda, la flash-interviu.

Mailat, gol după patru luni de pauză

Atacantul Sebastian Mailat, omul care a adus victoria Botoșaniului cu golul marcat după eroarea uriașă comisă de Andre Duarte, a recunoscut că se afla sub o presiune pentru că nu mai marcase de mai bine de patru luni.

”(n.r. – Ce v-a zis Marius Croitoru?) Ne-a încurajat, ne-a felicitat, ne-a transmis în vestiar că am făcut o partidă bună. Nu știu dacă neapărat să sparg gheața, pentru că am mai marcat goluri. S-a creat o presiune că nu am marcat de ceva vreme, dar am câștigat partida și asta e tot ce contează”, a spus Mailat.

Capăt de drum pentru Gigi Becali după eșecul cu FC Botoșani?

La scurt timp după ce FC Botoșani a învins-o pe FCSB, patronul Gigi Becali a făcut o afirmație șocantă. Dezamăgit de prestația echipei sale în play-out, el a precizat că .

”Poate a venit momentul să mă retrag, sa scăpați de mine. La revedere din fotbal, vând echipa. Să stau să fiu de râs în play-out? Am fost numărul 1 până acum, nu mai pot, a avansat fotbalul. Metode, toate, eu nu mai pot”, a mărturisit Becali.