Omul care a marcat două goluri în poarta FCSB, mesaj direct pentru colegii de la FC Botoșani: ”Trebuia să arătam altceva”

FC Botoșani a egalat-o pe FCSB în fruntea play-out-ului după victoria din meciul direct. Vedetele lui Marius Croitoru au ieșit în evidență și la acest joc.
Traian Terzian
04.04.2026 | 07:45
Cum au reacționat vedetele de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
FC Botoșani a revenit de la 0-1 și 1-2 pentru a câștiga cu 3-2 în fața campioanei FCSB, datorită ”dublei” reușite de Hervin Ongenda (30 de ani) și a golului înscris de Sebastian Mailat (28 de ani). Cum au reacționat vedetele moldovenilor după acest succes spectaculos.

Reacția vedetelor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB

Imediat după încheierea partidei care a deschis etapa a 3-a a play-out-ului din SuperLiga, Hervin Ongenda a surprins când și-a exprimat nemulțumirea că echipa sa a primit iar gol în startul jocului și a admis faptul că FCSB a avut șansa de a marca și a restabili egalitatea.

”A fost un meci greu împotriva unei echipe foarte bune. Am luat gol prea devreme, ca de fiecare dată, nu înțeleg de ce. Dar cel mai important e că am arătat că avem caracterul de a reveni pe tabelă. Da, cred că toată lumea a fost conștientă că ultimul meci a fost unul foarte slab, așa că trebuia să arătam altceva. Iar azi cred că am reușit acest lucru.

Uneori se mai întâmplă și din astea în fotbal, nu e ca și cum în fiecare meci putem face lucruri foarte bune. Dar azi s-a întâmplat, așa că este ok. O luăm meci cu meci, știți și voi că așa e în play-out, uneori ești în formă bună, uneori e greu. Trebuie luat meci cu meci și la finalul sezonului vom vedea pe ce loc suntem.

O șoferiță de 19 ani a rămas fără permis după ce a făcut...
Digi24.ro
O șoferiță de 19 ani a rămas fără permis după ce a făcut spectacol pe o stradă din Cluj. Cum a fost filmată, alături de prietenele ei

Eu la fiecare meci cred că pot să câștig. Așa fac mereu când intru pe teren. Vreau să câștig tot. Deci, da, când începuse meciul credeam că putem să o batem pe FCSB. Ați văzut și voi, FCSB a avut șanse să marcheze, să egaleze. Imaginați-vă că ar fi egalat, poate că meciul s-ar fi schimbat, nu? Astea sunt mici detalii care pot schimba soarta meciului”, a declarat Ongenda, la flash-interviu.

VIDEO A ieșit scandal la spital, după ce Mircea Lucescu a făcut infarct!...
Digisport.ro
VIDEO A ieșit scandal la spital, după ce Mircea Lucescu a făcut infarct! Decizia luată de conducerea SUUB

Mailat, gol după patru luni de pauză

Atacantul Sebastian Mailat, omul care a adus victoria Botoșaniului cu golul marcat după eroarea uriașă comisă de Andre Duarte, a recunoscut că se afla sub o presiune pentru că nu mai marcase de mai bine de patru luni.

”(n.r. – Ce v-a zis Marius Croitoru?) Ne-a încurajat, ne-a felicitat, ne-a transmis în vestiar că am făcut o partidă bună. Nu știu dacă neapărat să sparg gheața, pentru că am mai marcat goluri. S-a creat o presiune că nu am marcat de ceva vreme, dar am câștigat partida și asta e tot ce contează”, a spus Mailat.

Capăt de drum pentru Gigi Becali după eșecul cu FC Botoșani?

La scurt timp după ce FC Botoșani a învins-o pe FCSB, patronul Gigi Becali a făcut o afirmație șocantă. Dezamăgit de prestația echipei sale în play-out, el a precizat că se gândește tot mai serios să se retragă din fotbal.

”Poate a venit momentul să mă retrag, sa scăpați de mine. La revedere din fotbal, vând echipa. Să stau să fiu de râs în play-out? Am fost numărul 1 până acum, nu mai pot, a avansat fotbalul. Metode, toate, eu nu mai pot”, a mărturisit Becali.

Ce-l îngrijorează pe Bogdan Andone înainte de FC Argeș – Dinamo: ”Au fost...
Fanatik
Ce-l îngrijorează pe Bogdan Andone înainte de FC Argeș – Dinamo: ”Au fost două săptămâni atipice”
Cristiano Bergodi confirmă absența extrem de importantă de la ”U” Cluj pentru meciul...
Fanatik
Cristiano Bergodi confirmă absența extrem de importantă de la ”U” Cluj pentru meciul cu Rapid: „I-a murit tatăl”
S-a întors Ronaldo! Ce a făcut portughezul după mai mult de o lună...
Fanatik
S-a întors Ronaldo! Ce a făcut portughezul după mai mult de o lună de absență de pe teren
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai...
iamsport.ro
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai dovada clară!'
