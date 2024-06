Omul care a marcat golul ultimei victorii în fața Olandei, mesaj pentru „tricolori”: „E mai ușor acum să-i bată!”

Dorian Goian reușea să marcheze golul vieții în celebrul meci din „mlaștina” de la Constanța, de unde Olanda a plecat învinsă cu 0-1 și naționala condusă de Victor Pițurcă a obținut calificarea turneul final. acum să stoarcă „Portocala Mecanică”.

Dorin Goian, interviu pentru FANATIK înainte de România – Olanda: „Cu mult curaj putem să producem surpriza”

Dorin Goian, „Ministrul Apărării”, are 69 de meciuri în tricoul echipei naționale a României și doar cinci goluri. Unul a făcut cât alte zeci de goluri și a consemnat una dintre cele mai mari victorii ale „tricolorilor” și calificarea după 8 ani la un turneu final. .

Dorin, nimeni nu ne dă șanse în meciul din optimi, însă generația ta a arătat că Olanda nu e invincibilă…

– Șansele noastre eu zic că sunt mai mari acum decât am avut noi în 2007. Dacă facem o comparație între echipa Olandei de atunci și cea de acum, eu cred că a fost mult mai puternică atunci. Olanda nu mai e echipa care era eliminată cu greu de Argentina la Campionatul Mondial din 2022.

Nici în grupe nu au jucat strălucit, iar asta coloborat cu spiritul nostru pozitiv și entuziasmul ăsta din jurul echipei naționale, eu cred că șansele noastre au crescut. Clar că nu suntem favoriți, dar eu cred că dacă avem mult curaj și încredere putem produce surpriza. Suntem într-un moment bun și ar fi frumos să prelungim cât mai mult această bucurie și emulație.

Radu Drăgușin, noul Dorin Goian?

Cine crezi că poate fi noul Dorin Goian al României împotriva Olandei?

– De ce nu Radu Drăgușin. Nu ar fi rău. Ar fi grozav să marcheze el sau Burcă pentru că sunt fundașii mai puternici și cu un joc bun de cap. Oricine poate să marcheze într-un astfel de joc. Eu m-aș bucura să marcheze și Drăguș. Mie îmi place cât de mult aleargă, cât se zbate pentru echipă, chiar dacă a avut momente sau meciuri în care nu a marcat și nu și-a creat multe ocazii de gol. Îl văd că la capitolul implicare este 200%. Asta îmi place la el și l-ar ajuta mult la moral să marcheze.

Te bucuri că lumea își aduce mereu aminte de tine înainte de meciurile cu Olanda și alte partide importante?

– Normal că mă bucur, cum să nu. Îmi place faptul că lumea își aduce aminte de acel meci și de ceea ce am realizat. Am fost la meciurile cu Belgia și Slovacia și am făcut sute de poze. Nu am refuzat pe nimeni chiar dacă devenea obositor. M-am bucurat că lumea își aduce aminte de mine și am rămas în sufletul lor după atâția ani. E clar că remunerația muncii mele și a tot ceea ce am făcut ca jucător.

Golul cu Olanda va rămâne întipărit pentru totdeauna pe retina lui Dorin Goian: „Fără doar și poate cel mai important”

Rămâne golul și meciul cu Olanda cel mai important din carieră?

– Este fără doar și poate cel mai important. Singurul tricou pe care îl mai am e de la meciul acela. Le-am dat pe toate la prieteni, acțiuni caritabile, evenimente și așa mai departe. Ăla e tricoul pe care îl mai am și de la meciul de baraj cu Grecia de la Campionatul Mondial.

Te gândeai că puteam termina pe primul loc? Suntem una dintre cele mai mari surprize de la EURO 2024…

– Sincer nu credeam că putem lua locul unu în grupă. Clar bucuria este una foarte mare și e în principal meritul jucătorilor și al staff-ului. Cel mai important lucru pe care România l-a câștigat e însă ceea ce trăiesc suporterii. Nu mai știam să ne bucurăm pentru echipa națională. Acesta poate fi un nou început pentru noi.

Ce a observat Dorin Goian în jocul olandezilor: „Partea defensivă e esențială”

Cum putem să ne calificăm în fața Olandei?

– Jucătorii trebuie să știe absolut totul despre adversari până la ora meciului și sunt convins că Edi Iordănescu va analiza foarte bine Olanda. E clar că ei au jucători de mare valoare în componență și sunt câțiva cu nume mari care joacă la echipe foarte, foarte importante.

Însă după ce am văzut în meciurile din grupă se pare că au și ceva probleme. Sunt sigur că staff-ul naționalei știe exact unde să îi surprindă și cum trebuie să jucăm. În astfel de meciuri eliminatorii partea defensivă este esențială și ar fi ideal să nu primim gol.

Mesajul lui Dorin Goian pentru jucătorii României înainte de meciul cu Olanda: „Să joace cu mai mult curaj”

Rămâi omul care a marcat la ultima victorie împotriva Olandei. Ce mesaj ai pentru jucători înainte de acest meci?

– Să joace cu mai mult curaj. Concluzia mea după aceste trei meciuri din grupă e că atunci când am jucat cu mai mult curaj și am făcut un presing mai agresiv și o presiune mai bună, am pus probleme adversarilor și ne-am creat situații de a marca. Sufletul deja îl au și se vede că pun mult suflet pe teren. Toți sunt la 100% din potențial. Cred că la capitolul curaj ar trebui să mai adăugăm puțin și eu sunt sigur că la final vor face românii fericiți.

La EURO 2008 ai fost pe teren la înfrângerea în fața Olandei…

– Noi în 2008 am fost la un penalty de calificarea în sferturi într-o grupă incredibilă. Păcat, atunci putea să scriem o pagină de istorie pentru echipa națională. Era extraordinar să fii ieșit din grupa aia cu Franța, Italia și Olanda. Multă lumea și-ar fi amintit de acea calificare în circumstanțe mult mai dificile ca acum.

Dorin Goian credea că România se poate califica în optimi încă dinainte de EURO 2024

„Eu zic că suntem puternici ca echipă și putem reuși printr-o organizare foarte bună a jocului. Asta am demonstrat și în calificări. Nu văd un jucător care să aibă calitatea aia care să facă diferența, poate un Ianis Hagi dacă va prinde o zi bună. Trebuie să profităm de puținele ocazii pe care le vom avea și să marcăm” – Dorin Goian, într-un interviu pentru FANATIK înainte de Euro 2024.

17 ani au trecut de la ultima victorie a României împotriva Olandei