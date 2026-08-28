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Omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj

Posibilele transferuri ale vedetelor de la CFR Cluj, Andrei Cordea și Meriton Korenica, vor fi decise de omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu.
Adrian Baciu
28.08.2026 | 08:38
Omul care a refuzat 400000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui Cordea si Korenica de la CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
El este omul care va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj. Sursa foto: colaj Fanatik
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CFR Cluj, una dintre cele mai importante echipe din România în ultimele două decenii, perioadă în care a cucerit 8 titluri de campioană, a intrat din nou în insolvență. Cel mai probabil, pentru echilibrul financiar al clubului, vor urma vânzări de jucători. Omul care a refuzat sute de mii de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui vedetelor Cordea și Korenica.

Cine este omul care va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj

Pe 20 august 2026, CFR Cluj a intrat pentru a doua oară în insolvență. Cel care se va ocupa de redresarea echipei și ieșirea cu bine din acest proces va fi Răzvan Zăvăleanu. În direct la FANATIK SUPERLIGA, acesta a comentat deja situația și planurile din Gruia. Administratorul judiciar a recunoscut că, pentru redresarea financiară a echipei, s-ar putea recurge și la vânzări de jucători.

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Ar putea pleca de la echipa lui Marius Șumudică (55 de ani), dacă vor veni oferte convenabile, vedetele Andrei Cordea (27 de ani) și Meriton Korenica (29 de ani). Zăvăleanu spune că el va juca un rol important în posibila vânzare de jucători. Șefii lui CFR negociază, însă administratorul poate interveni și bloca mutarea dacă suma de transfer i se pare prea mică.

„(…) Noi și clubul în acest moment facem eforturi pentru a avea banii necesari să depășim perioada grea. Se caută soluții, suntem în faza de analiză. Nu ar trebui să ne gândim atât de pesimist, cel puțin pentru această perioadă.  (n.r. Mai vin bani, undeva la 900.000 de euro de la UEFA). Mai vin, probabil până la finalul perioadei de transferuri o să mai fie vânduți anumiți jucători.

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O să fie resurse de finanțare, cel puțin pe termen scurt. Și urmează să ne gândim care vor fi soluțiile pe termen mediu-lung.  (n.r. Dumneavoastră vă dați OK-ul final pentru o eventuală sumă de transfer a jucătorilor?) Da, evident, dar clubul este cel care negociază pentru vânzarea lor”, a explicat administratorul judiciar.

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Zăvăleanu, omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu

Răzvan Zăvăleanu este omul care, în urmă cu câțiva ani, a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu. Actualul jucător de la Gaziantep era legitimat chiar la rivala roș-albaștrilor, Dinamo, club aflat de asemenea în procedura de insolvență. La FANATIK SUPERLIGA, administratorul judiciar de la CFR a vorbit despre acel moment.

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„(n.r. Dacă vi se pare suma prea mică, puteți opri transferul?) Da. Și o să vă dau un exemplu din procedura anterioară (de insolvență) de la Dinamo, când FCSB a vrut să îl cumpere pe (Deian) Sorescu și am primit 400.000 de euro pe el. Am refuzat acest transfer”, a dezvăluit Răzvan Zăvăleanu, în emisiunea de la FANATIK.

Omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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