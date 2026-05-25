Omul care a sărit la gâtul unui suporter și s-a înjurat cu galeria Rapidului a venit cu soția în Giulești

Nu de mult, Paul Iacob era unul dintre jucătorii importanți ai Rapidului. Actualul stoper al Oțelului Galați era îndrăgit în Giulești, era o piesă crucială în defensivă și o armă secretă la fazele fixe, în urma cărora a reușit să înscrie de multe ori, chiar și în poarta marilor rivali de la FCSB. La doi ani de la incidentul care i-a pus capăt carierei sale în tricoul alb-vișiniu, Paul Iacob a venit pe Giulești în calitate de spectator.

Paul Iacob, prezent pe Giulești la Rapid – Universitatea Craiova

Rapid – Universitatea Craiova este un meci fără miză, ultimul din acest play-off. Oltenii vin pe Giulești din postură de campioni, în timp ce rapidiștii sunt dezamăgiți din nou la finalul unui sezon ratat. Formația patronată de Dan Șucu nu s-a calificat nici în acest an în cupele europene, deși după prima etapă de play-off se situa pe prima poziție.

Rapid termină sezonul pe 5, iar informație oferită în exclusivitate de FANATIK. La ultimul meci din acest sezon, prezent pe stadionul din Giulești a fost și însă cu un trecut furtunos la Rapid. Fotbalistul gălățenilor a fost zărit în tribune alături de soția sa, la mai bine de doi ani de la întâmplarea care i-a încheiat viitorul pentru formația alb-vișinie.

Ce s-a întâmplat între Paul Iacob și fanii Rapidului în luna aprilie a anului 2024

În urmă cu două sezoane, Rapid intra în play-off cu mari speranțe. Giuleștenii o învingeau în ultima etapă a sezonului regulat pe FCSB cu scorul de 4-0 și începeau drumul spre titlu de pe locul secund, la trei puncte distanță de lider. Ca și în acest sezon, forma echipei s-a stins în play-off, iar rezultatele au fost extrem de slabe.

La finalul lunii aprilie, după un meci în care Universitatea Craiova s-a impus în prelungiri, Paul Iacob a intrat într-un conflict cu fanii, care au început să-i huidiuie și să-i jignească pe fani. Fundașul Rapidului de la acea vreme a avut o reacție violentă și a sărit la bătaie, însă a fost oprit de Ionuț Voicu, unul dintre oficialii echipei. La final, el și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, însă

„Am făcut un gest care nu mă caracterizează, mi-am pierdut puțin capul. Am reacționat la nervi și vreau să-i cer scuze suporterului. Cineva m-a înjurat din tribună și m-am dus spre el. N-am câștigat atâtea meciuri, sunt nervi și de aceea am reacționat așa. Vreau să discut față în față cu el. Galeria, pe timpul meciului, a cântat fără oprire, e normal ca la final să-și spună oful. Nu știu ce să vă zic, e mare supărare, încrâncenare, nu ne iese jocul”, au fost argumentele lui Iacob pentru reacția sa deplasată.