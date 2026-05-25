Omul care a sărit la gâtul unui suporter și s-a înjurat cu galeria Rapidului a venit cu soția în Giulești

În urmă cu doi ani s-a înjurat cu suporterii Rapidului și a vrut să sară la gâtul unuia dintre fani, iar acum este prezent pe Giulești la meciul cu Universitatea Craiova.
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
25.05.2026 | 21:25
Fostul jucător de la Rapid a fost prezent pe stadionul Giulești la meciul cu U Craiova. Foto: sport.pictures.eu.
Nu de mult, Paul Iacob era unul dintre jucătorii importanți ai Rapidului. Actualul stoper al Oțelului Galați era îndrăgit în Giulești, era o piesă crucială în defensivă și o armă secretă la fazele fixe, în urma cărora a reușit să înscrie de multe ori, chiar și în poarta marilor rivali de la FCSB. La doi ani de la incidentul care i-a pus capăt carierei sale în tricoul alb-vișiniu, Paul Iacob a venit pe Giulești în calitate de spectator.

Paul Iacob, prezent pe Giulești la Rapid – Universitatea Craiova

Rapid – Universitatea Craiova este un meci fără miză, ultimul din acest play-off. Oltenii vin pe Giulești din postură de campioni, în timp ce rapidiștii sunt dezamăgiți din nou la finalul unui sezon ratat. Formația patronată de Dan Șucu nu s-a calificat nici în acest an în cupele europene, deși după prima etapă de play-off se situa pe prima poziție.

Rapid termină sezonul pe 5, iar numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică este iminentă, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. La ultimul meci din acest sezon, prezent pe stadionul din Giulești a fost și Paul Iacob, fundaș central al Oțelului Galați, însă cu un trecut furtunos la Rapid. Fotbalistul gălățenilor a fost zărit în tribune alături de soția sa, la mai bine de doi ani de la întâmplarea care i-a încheiat viitorul pentru formația alb-vișinie.

Paul Iacob, prezent la Rapid – U Craiova alături de soție. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK

Ce s-a întâmplat între Paul Iacob și fanii Rapidului în luna aprilie a anului 2024

În urmă cu două sezoane, Rapid intra în play-off cu mari speranțe. Giuleștenii o învingeau în ultima etapă a sezonului regulat pe FCSB cu scorul de 4-0 și începeau drumul spre titlu de pe locul secund, la trei puncte distanță de lider. Ca și în acest sezon, forma echipei s-a stins în play-off, iar rezultatele au fost extrem de slabe.

La finalul lunii aprilie, după un meci în care Universitatea Craiova s-a impus în prelungiri, Paul Iacob a intrat într-un conflict cu fanii, care au început să-i huidiuie și să-i jignească pe fani. Fundașul Rapidului de la acea vreme a avut o reacție violentă și a sărit la bătaie, însă a fost oprit de Ionuț Voicu, unul dintre oficialii echipei. La final, el și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, însă mult prea târziu pentru a mai avea viitor în Giulești.

„Am făcut un gest care nu mă caracterizează, mi-am pierdut puțin capul. Am reacționat la nervi și vreau să-i cer scuze suporterului. Cineva m-a înjurat din tribună și m-am dus spre el. N-am câștigat atâtea meciuri, sunt nervi și de aceea am reacționat așa. Vreau să discut față în față cu el. Galeria, pe timpul meciului, a cântat fără oprire, e normal ca la final să-și spună oful. Nu știu ce să vă zic, e mare supărare, încrâncenare, nu ne iese jocul”, au fost argumentele lui Iacob pentru reacția sa deplasată.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
