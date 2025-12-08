Omul care a stat în spatele AUR vorbește despre „finalul scamatoriei politice” a lui Simion. „Candidați neconvingători și incapabili”

ADVERTISEMENT

George Simion este atacat chiar de unul dintre oamenii alături de care a înființat partidul AUR. Europarlamentarul Claudiu Târziu, cel care până în aprilie 2025 a fost numărul doi în Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a criticat în termeni duri modul în care opoziția a acționat în cadrul alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Omul care a fondat AUR critică rezultatul alegerilor pentru Capitală

Făcând referire la victoria candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, Târziu a declarat luni că rezultatul alegerilor arată că „suntem martorii celui mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani”, se arată într-o postare publicată pe Facebook.

Mai mult, omul care a stat a ales să susțină „candidați neconvingători și incapabili” să transforme valul de revoltă împotriva actualei puteri într-un avantaj electoral.

„O coaliție de guvernare fragmentată și bezmetică a reușit să câștige fără drept de apel alegerile din Capitală și din Buzău în fața unor candidați neconvingători, incapabili să capitalizeze valul uriaș de revoltă antisistem.

Este finalul unei scamatorii politice care ne costă încă o jumătate de mandat și ziua in care trebuie sa începem o analiză fără menajamente a deciziilor care ne-au adus aici”, susține Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu și-a lansat un nou partid în iunie 2025

Europarlamentarul Claudiu Târziu a lansat, în iunie 2025, partidul ACT (Acțiunea Conservatoare), alături de Robert Alecu, Antonio Andrusceac, Paul Apostol, Valentin Florea, Cătălin Nițescu, Liliana Ruxandu-Știube, Șerban Dimitrie Sturdza și Adela-Ioana Târziu-Grăjdeanu.

Încă de atunci, liderul ACT făcea previziuni sumbre cu privire la . La momentul respectiv, Claudiu Târziu spunea că singurul proiect politic al AUR a fost să-l facă pe George Simion președinte, însă fără rezultat.

„Au ratat acest proiect și nu s-au mai gândit să elaboreze un alt proiect pentru legislatura în curs. Am atras atenția și când eram în partid. Nu critic acum pentru că m-aș afla în concurență cu ei, nu consider că sunt în concurență cu AUR, pentru că facem o altfel de politică. AUR și-a epuizat posibilitățile de a se constitui ca principalul partid de opoziție, vorbesc despre o opoziție eficientă”, declara Claudiu Târziu.