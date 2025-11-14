Omul care a vândut Atletico Madrid cu 2 miliarde de euro, viitorul patron al Farului!? „Facem o pepinieră. Ce e pentru el 100 de milioane?”

ADVERTISEMENT

Schimbările de patronat în fotbal nu sunt evenimente ieșite din comun. Giovanni Becali a anunțat că Farul Constanța poate avea aceeași soartă ca Atletico Madrid. Ce a discutat cu Gică Hagi.

Farul, preluată de acționarul minoritar de la Atletico Madrid? Giovanni Becali aruncă bomba

Gică Hagi a lăsat postul de antrenor la Farul odată cu startul acestui sezon, locul său fiind preluat de Ianis Zicu. „Regele” s-a retras în zona administrativă, unde speră să aducă investitori puternici cu care să dezvolte și mai mult proiectul pe care l-a început în urmă cu peste un deceniu.

Giovanni Becali, , a dezvăluit că a discutat cu fostul mare internațional român și că este dispus să cedeze pachetul majoritar de acțiuni la Farul.

„Gică mi-a zis că dacă găsesc pe cineva e dispus să vândă Farul, cu niște condiții. Să rămână acolo, să facă, să… Sau, să vândă Farul în proporție de 51%, să vină un acționar majoritar, iar el să rămână minoritar. Exact cum a făcut Atletico Madrid, care s-a vândut pe 2 miliarde de euro.

Mi-a zis că vinde 51%. Nu știu cât vrea, să am eu un client prima dată și după. Vrea 30-40 de milioane de euro, de ce nu? Dacă vorbesc eu cu Miguel Angel Gil (n.r. – director executiv și acționar minoritar al clubului Atletico Madrid), hai bă să facem o pepinieră. Că eu cu el ne vorbim la per tu. Hai să facem o pepinieră la Farul, 100 de milioane, ce are?

Gică mi-a zis că dacă găsesc pe cineva care vrea să fie acționar majoritar, fără probleme. El vrea să rămână acolo, poate dă chiar și tot, dar să fie acolo. Fac o pepinieră aici cu Miguel, el are oamenii lui la Atletico, să își bage oamenii de încredere, Gică se știe cu Simeone, au jucat și contra”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Atletico Madrid, vândută pentru 2 miliarde de euro la americani, așa cum anunțase Giovanni Becali

. La scurt timp după anunțul impresarului, gruparea spaniolă a transmis un comunicat oficial prin care și-a informat suporterii și întreaga lume că a fost preluată de fondul de investiții american Apollo Sports Capital.

