Omul care aduce golul! Killerul FCSB-ului a marcat în două meciuri cât în ultimul său sezon jucat înainte de a veni în România

FCSB a pierdut și la FC Botoșani și rămâne cu șapte puncte după nouă etape. olurile moldovenilor au venit de la Dumiter și de la ucraineanul Mykola Kovtalyuk.

Botoșaniul l-a vrut pe Gele, dar s-a mulțumit cu Kovtalyuk

Acesta este un nume nou în fotbalul românesc, venind în vară. Kovtalyuk a ajuns la FC Botoșani, după ce tratativele pentru a-l aduce pe Jordan Gele au căzut. Iftime și Becali n-au ajuns la un acord pentru transferul vârfului francez de la FCSB, iar clubul din Moldova s-a reorientat.

Născut pe 26 aprilie 1995, la Sambir, în Ucraina, atacantul central de 1.91 m a semnat un contract cu echipa lui Leo Grozavu pe o perioadă de un an, cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Cota lui de piață este de numai 260.000 de dolari.

Mykola Kovtalyuk a semnat cu FC Botoșani din postura de jucător liber de contract, după ce și-a încheiat angajamentul cu formația din prima ligă din Ucraina, Kolos Kovalivka. Pe lângă acest club, în țara sa, Kovtalyuk a mai evoluat pentru Vorskla Poltava, Arsenal Kiev și FC Poltava.

Nu are niciun meci întreg la Botoșani

Kovtaluyk nu se află la prima aventură în afara țării sale, el evoluând în trecut în Georgia la FC Dila Gori, Dinamo Tbilisi și Kolkheti-1913, în Kazakstan la Shakhter Karaganda și Akzhayik, dar și în Slovacia la Zemplin Michalovce.

În ultimul său sezon în Ucraina, el a bifat 26 de meciuri, reușind să înscrie de 3 ori. Adică tot atâtea goluri câte a dat la Botoșani. În afara dublei cu FCSB, Kovlayuk a înscris și în partida cu CFR Cluj, terminată la egalitate, scor 3-3.

Ucraineanul are o medie excelentă de goluri ținând cont că a jucat foarte puțin. A bifat câte patru minute cu Rapid și FC Argeș, șapte minute cu Csikszereda, o repriză cu CFR Cluj și 24 de minute cu FCSB. Adunate, minutele lui nu dau un meci întreg.

Salutul moldovenilor “Batem FCSB!”

“Victoria este a tuturor botoșănenilor. O seară fantastică pentru noi. Una peste alta, toate felicitările băieților. Au avut un joc de luptă, de angajament. Am fost foarte inspirați în fazele de poartă. Cred că dacă eram mai atenți, puteam să mai înscriem goluri.

A fost o partidă frumoasă pentru cei prezenți pe stadion și pentru telespectatori. Ca să glumim, toată săptămâna ne-am salutat cu ‘Batem FCSB!’, ăsta era salutul din vestiar. Am profitat și de problemele din lotul adversarilor. Mă bucur că ne-a ieșit. Rezervele au intrat bine, au calitate, așa am obținut victoria.

Campionatul e lung, dar toate aceste puncte făcute acum vor conta în a doua parte. FCSB are jucători de calitate, au nevoie de un declic ca să revină pe linia de plutire. Dar nu e treaba mea să vorbesc despre alte echipe. Orice punct e important acum, la primăvară se numără bobocii”, a spus antrenorul Leo Grozavu, după FC Botoșani – FCSB 3-1.