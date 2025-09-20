Omul care distruge pe toată lumea în Italia a vorbit și despre Cristi Chivu: „Sunteți niște nemernici”

Într-un podcast din Italia, Antonio Cassano, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la AS Roma, cunoscut pentru opiniile sale fără filtru din spațiul public, a comentat episodul în care antrenorul lui Inter a fost întrebat despre chicotelile dintre frații Thuram de la finalul meciului Juventus – Inter 4-3. Fostul atacant italian a fost scut pentru tehnicianul nerazzurrilor în fața contestatarilor.

Antonio Cassano, derapaj împotriva contestatarilor lui Cristi Chivu: „Vreau să le adresez o singură întrebare acestor imbecili!”

Cristi Chivu a început promițător campionatul cu Inter, după ce a trecut en fanfare de FC Torino cu scorul de 5-0. Nerazzurri au pierdut următoarele două meciuri din campionat, iar contestatarii nu au întârziat să apară. La finalul ultimei partide de Serie A, împotriva lui Juventus, Cristi Chivu a primit o întrebare de care antrenorul a fost vizibil deranjat.

frații Thuram au fost văzut râzând, însă Cristi Chivu nu a vrut să comenteze acest lucru, transmițându-i jurnalistului respectiv să nu mai încerce să caute controverse. Antonio Cassano a comentat acid acest episod:

„Imbecililor care vorbesc doar ca să se afle în treabă le pun următoarea întrebare: Să se schimbe Chivu doar pentru că cineva a făcut o greșeală? Un idiot a îndrăznit să spună că Thuram n-ar fi trebuit să râdă alături de fratele său. Eu m-aș fi dus la conferință și aș fi spus: Cine are tupeul să spună lucrurile astea? Sunteți niște nemernici”, a declarat Antonio Cassano.

Antonio Cassano are încredere în potențialul lui Cristian Chivu. Cum l-a descris pe antrenorul lui Inter

Deși, de obicei, Antonio Cassano este genul de om ce are păreri extrem de radicale și îi „mitraliază” pe toți cei care nu sunt pe placul său,

„Chivu va deveni un antrenor fantastic. Îmi place stilul lui de joc, cum vorbește și ce știe despre fotbal. Va ajunge un antrenor de top. Și-a pus deja amprenta prin faptul că l-a dorit pe Ademola Lookman, indiferent de costuri, iar conducerea a încercat să-i dea o mână de ajutor.

Cu Lookman, ar fi jucat un tip diferit de fotbal, dar în schimb clubul a transferat alți jucători, precum Diouf, care încă e un copil. Inter trebuie să joace 4-2-3-1, cu Akanji și De Vrij fundași centrali, iar Carlos Augusto și Dumfries în flanc. La Cupa Mondială din 2014, De Vrij a fost unul dintre cei mai buni trei stoperi.

Bastoni n-are loc. Era unul dintre protejații mei, dar trebuie să știi cum să faci marcaj și cum să te poziționezi dacă vrei să fii un jucător de top, iar Bastoni nu e”, a explicat Cassano.