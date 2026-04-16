Omul care i-a antrenat pe Hagi și Dobrin e de neoprit! La 90 de ani caută următorul star din fotbalul românesc

Singurul antrenor care a avut onoarea să-i antreneze atât pe Gică Hagi, cât și pe Nicolae Dobrin continuă să caute talente în România. Ce funcție îndeplinește la vârsta de 90 de ani
Ciprian Păvăleanu
16.04.2026 | 09:30
Ce mai face Tănase Dima, singurul om care i-a antrenat pe Gică Hagi și Nicolae Dobrin. Foto: Colaj FANATIK
Tănase Dima (90 de ani) este unul dintre primii antrenori români cu licență PRO, iar de-a lungul carierei sale se poate lăuda cu faptul că i-a avut elevi atât pe Gică Hagi, cât și pe Nicolae Dobrin. El a fost principal la echipe precum Sportul Studențesc, Flacăra Moreni, Argeș Pitești și Farul Constanța.

Tănase Dima își continuă activitatea chiar și la 90 de ani

Chiar dacă a ajuns la o vârstă destul de înaintată, Tănase Dima, omul care a antrenat două dintre bijuteriile fotbalului românesc, continuă să rămână foarte aproape de fotbal. El a recunoscut într-o discuție cu Ovidiu Ianițoaia că în prezent ocupă o funcție importantă în cadrul unei școli private de fotbal:

„Sunt bine. Am o activitate vie, intensă, nu numai în fotbal. Sunt în continuare președintele unei școli private de fotbal, numită Sporting Pitești, și în același timp sunt zile în care realmente sunt în mijlocul copiilor, sunt prezent la meciurile oficiale și îmi desfășor activitatea în colaborare cu colegii mei, cei care se ocupă efectiv de bunul mers al echipei.

Școala este coordonată și susținută de către domnul președinte Nicolae Badea, este înființată în 2001, fiind una dintre școlile private care a susținut activitatea clubului Dinamo București. Inițial a fost Centrul de Pregătire Nicolae Dobrin, înființat de omul de afaceri Victor Șiman. Am fost trei fondatori ai acestei școli, în 1996. Am avut într-un fel satisfacția continuării activității, alături de Nicolae Dobrin”, a declarat Tănase Dima, la podcastul Prietenii lui Ovidiu.

Tănase Dima pus în dificultate! Cine a fost mai bun dintre Gică Hagi și Nicolae Dobrin

Fiind singurul om care i-a antrenat pe ambii jucători de excepție ai României, Tănase Dima este avizat să-și poată da cu părerea despre cei doi granzi. Totuși, întrebat de Ovidiu Ianițoaia care dintre cei doi a fost mai bun, fostul antrenor nu l-a numit pe niciunul dintre ei, ci a dezvăluit că i-a iubit la fel de mult pe amândoi: „Aș vrea să vă spun următorul fapt. Și eu, și ei au avut șansa să fim împreună. Amândoi jucători de mare talent. Amândoi au fost creatori. Jucători care s-au impus. Vreau să spun ceva: talentul lor era evident. Se exprimau cu o ușurință ieșită din comun. Creau situații periculoase pentru adversari. Mai mult decât atât, datorită calităților lor, puneau în valoare echipa.

Hagi, prin driblingurile lui și prin pasele lui, crea situații iminente de gol. Unul a fost apreciat și numit Prințul din Trivale, celălalt Regele. Vorbim de jucători din perioade diferite. Am fost legat de viața și a unuia, și a celuilalt. Nu aș vrea să spun că l-am iubit mai tare pe Hagi pentru că este aromân ca mine. Ar trebui să spun că am avut grijă de amândoi la fel.

Eu am fost și lector la Facultatea din Pitești. Am avut grijă de băieți să facă studii. Dobrin a făcut Facultatea de Educație Fizică. Mai mult decât atât, era prezent la cursuri și la orele practice. A fost un moment în care Gicu a avut probleme. A refuzat convocarea la națională. Era vorba de o deplasare în Brazilia. A spus că nu poate merge cu avionul atât de mult. Federația a hotărât suspendarea lui”

