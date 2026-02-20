Omul care i-a dat naibii pe toți specialiștii din fotbal, acuzându-i că încearcă să fie deștepți, va fi numit Ministrul Sportului

ADVERTISEMENT

Fostul star al lui Manchester United, Dimitar Berbatov (45 ani), pare să se pregătească pentru o întorsătură impresionantă în cariera sa. El e favorit pentru a prelua portofoliul de Ministru al Sportului în Bulgaria.

Dimitar Berbatov preia Ministerul Sportului din Bulgaria

Potrivit rapoartelor din țara vecină, Berbatov, care a jucat 78 de meciuri și a marcat 48 de goluri la națională, este vizat să ocupe funcția în guvernul interimar condus de prim-ministrul Andrei Djurov. Anunțul oficial al componenței noului guvern este așteptat cât de curând, iar prezentarea va avea loc în fața președintei Iliana Yotova.

Dacă candidatura sa va fi confirmată, Berbatov îl va succeda pe actualul ministru Ivan Pesev, care provine din partidul „BSP”. Potențiala sa numire va marca o tranziție importantă din fotbal pe scena politică, adăugând un nou capitol semnificativ în activitatea sa.

Fost jucător la CSKA Sofia, Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United, Fulham, Monaco, PAOK Salonic și Kerala Blasters, Berbatov și-a încheiat cariera cu 744 de meciuri și 329 de goluri. El este cel mai bun marcator din istoria naționalei Bulgariei.

I-a trimis la naiba pe toți specialiștii din fotbal

fostul international bulgar s-a remarcat printr-o răbufnire pe care a avut-o la adresa specialiștilor. El considera că felul său mai tăcut și mai timid în afara terenului i-a determinat pe aceștia să-l judece greșit.

„Desigur că nu poți avea 11 artiști pe teren, asta nu se va întâmpla, nu ai nevoie de 11 ca mine. Ai nevoie de agresivitate. Fotbalistul e un derbedeu cu un dinte lipsă, cu iarbă și sânge pe tricou. Chiar dacă nu vorbești mult în afara trenului, respecți pe fiecare pentru ce face pe gazon. Vezi ce poate face fiecare și cum poți să ajuți pe fiecare să fie mai bun. Ajuți echipa, toată lumea are de câștigat.

Nu mi-a plăcut că am fost criticat. Pentru că pot să vă arăt 5-6 jucători de clasă mondială care alergau mai puțin decât mine în acele vremuri.

Atunci când pui o etichetă la așa ceva, ea îți rămâne, chiar dacă nu e adevărat. Ei pot să se ducă naibii, pentru că nu înțeleg și încearcă să pară deștepți. Eu îmi verificam cifrele după fiecare meci și alergam 10-11 kilometri de fiecare dată. Asta nu e important pentru mine. Mă preocupa mai mult cum mă mișcam și cum îmi cream spații, cum să primesc o pasă sau să țin mingea.

Nu era vorba despre goluri. Știam când jucam prost sau bine. Eram realist și știam unde mă aflam în lumea fotbalului„, a spus Berbatov, după ce s-a retras din fotbal.

A încercat să fie șeful Federației de la Sofia

În 2021, Dimitar Berbatov a candidat pentru postul de președinte al Federației Bulgare de Fotbal, dar a pierdut la 11 voturi în fața lui Borislav Mihailov, fostul portar al naționalei, care a condus FRB în două mandate (2005-2019 și 2021-2023).

Vecinii de la sud de Dunăre n-au mai fost la Mondiale din 1998 și la Europene din 2004. Bulgaria a jucat în semifinalele CM 1994, cu o generație din care făceau parte Stoicikov, Lecikov, Balakov, Penev, Ivanov, Kostadinov și Mihailov.