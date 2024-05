După ultima experiență pe banca celor de la Rapid, din Qatar, iar omul care i-a dat țeapă a fost Marian Rada. Legenda giuleștenilor îi promisese lui Lucescu Jr. că va merge în staff-ul său la El-Jaish SC.

Omul care i-a dat țeapă lui Răzvan Lucescu. “Aveam bilet de avion și nu am mai mers la aeroport. Dar nu-mi pare rău!”

Omul care i-a dat țeapă lui Răzvan Lucescu mărturisește că nu îi pare rău. Marian Rada se bucură că a rămas la clubul său de suflet, chiar dacă au fost și lucruri mai puțin bune la Rapid în acea perioadă.

Legenda giuleștenilor mărturisește că inițial își dăduse acordul să facă parte din staff-ul lui Răzvan Lucescu la El-Jaish SC, însă s-a răzgândit și nu a mai plecat cu avionul în Qatar din dragoste pentru Rapid.

“Cel mai bun antrenor cu care am lucrat a fost Răzvan Lucescu. Era preocupat, inteligent și cu școală, cu tot ce vrei. Îmi luase bilet de avion să plec cu el.

Trebuia să ne întâlnim la aeroport. Nu m-am mai dus și nu l-am anunțat. S-a supărat, normal. Își pusese bază în mine, se ducea și el acolo cu un staff. Nu negociasem, doar m-am înțeles să fac parte din echipa lui tehnică.

Îmi trimisese Răzvan biletul și trebuia să merg la aeroport. Am vrut să rămân la Rapid. După s-au întâmplat niște lucuri urâte pe la Rapid m-am mai gândit și eu.

Până la urmă sunt om, toți plecau peste tot în interesul lor. Poate a fost o șansă mare pentru mine atunci, dar nu îmi pare rău că am rămas la Rapid”, .

“Am plecat în Brazilia să luăm jucători și am primit alții”

Marian Rada a mai povestit la SUFLET DE RAPIDIST că după perioada lui Răzvan Lucescu, când a venit Ioan Ovidiu Sabău la echipă, aceștia au plecat în America de Sud să cumpere jucători.

Lista a fost făcută după ce au ajuns în Brazilia, iar când s-au întors în țară au fost alți jucători: “Venise atunci antrenor Neluțu Sabău. Am plecat în America de Sud să cumpere jucători.

Nu am luat avionul spre Qatar și am plecat în America de Sud. În Brazilia, la Rio de Janeiro. Am căutat jucători, am găsit câțiva, i-am trecut pe listă și când venim acasă ne-am trezit cu alți jucători. Trimiși de alți impresari”.

