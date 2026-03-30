Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!

Ovidiu Blendea i-a salvat viața lui Mircea Lucescu! Kinetoterapeutul a fost dat afară de la Universitatea Craiova la cererea lui Mirel Rădoi! Toate detaliile, pe FANATIK.ro
Alex Bodnariu
30.03.2026 | 15:01
Omul care ia salvat viata lui Mircea Lucescu a fost dat afara de Mirel Radoi de la Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a trecut prin clipe de coșmar duminică dimineață. Ovidiu Blendea, kinetoterapeutul naționalei de seniori, a fost cel care i-a salvat viața. Acesta l-a resuscitat pe antrenor chiar în timpul ședinței tehnice din cantonamentul de la Mogoșoaia. Ulterior, tehnicianul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Universitar.

Cine este omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu. A lucrat ani de zile la Universitatea Craiova

Au fost momente critice în cantonamentul de la Mogoșoaia. Prezența de spirit a oamenilor din echipa medicală a naționalei de seniori a fost decisivă. Omul care a evitat o tragedie este Ovidiu Blendea, „Bamse”, așa cum este cunoscut în lumea fotbalului. Acesta și-a dat imediat seama de gravitatea situației și a intervenit.

ADVERTISEMENT

Kinetoterapeutul de la echipa națională a început manevrele de resuscitare. I-a făcut masaj cardiac și respirație gură la gură lui Mircea Lucescu. Antrenorul a reușit să fie stabilizat până la sosirea ambulanței, iar medicii de pe salvare au reușit să îi readucă pulsul la valori normale. Acum, Il Luce este internat la Spitalul Universitar din București.

Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!

„Bamse” este unul dintre cei mai respectați kinetoterapeuți din țara noastră. Lucrează de ani de zile la naționala de seniori. Ovidiu Blendea a activat o perioadă îndelungată și la Universitatea Craiova. Despărțirea s-a produs în urma unui conflict cu Mirel Rădoi. În prezent, „Bamse” activează în cadrul Clubului Sportiv din Craiova, la secţiile extra fotbal.

ADVERTISEMENT
Omul care l-a salvat pe Mircea Lucescu, care i-a făcut masaj cardiac antrenorului, este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din Craiova.  Ovidiu Blendea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai respectați kinetoterapeuți din țara noastră, un super meseriaș, care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu şi merită o mare îmbrățișare din partea României. Ovidiu Blendea nu mai este la Universitatea Craiova fiind dat afară Mirel Rădoi, aşa ajungând la Clubul Sportiv, după ce zeci de ani a servit echipa de fotbal fanion a Băniei, indiferent că ea a fost patronată de Adrian Mititelu sau de Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT
Marius Mitran, amintiri cu Ovidiu Blendea. Ce spune despre kinetoterapeutul echipei naționale

Marius Mitran îl cunoaște și el foarte bine pe Ovidiu Blendea. De altfel, jurnalistul chiar a avut nevoie, în urmă cu mai mulți ani, de intervenția kinetoterapeutului. Și atunci Bamse a dat dovadă de o prezență de spirit remarcabilă. Imediat și-a dat seama că trebuie să intervină atunci când lui Mitran i s-a făcut rău la înot.

ADVERTISEMENT

„Și eu am beneficiat de serviciile lui. Mi-a fost rău mai demult, iar el m-a ajutat. Eram cu el la un bazin de înot. Este un tip foarte isteț, te citește foarte rapid. Este un mare fan al Craiovei, a stat acolo atâția ani. E un prieten foarte bun cu Nicușor Bancu. A petrecut aproape 20 de ani la Universitatea Craiova, iar acum este la Clubul Sportiv”, a declarat Marius Mitran. Alături de Ovidiu Blendea, medicul Stamatescu și un alt kinetoterapeut, Adrian Gherovăț, au intervenit pentru a-l ajuta pe „Il Luce”.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atac la Adrian Mutu: 'Are creierul prăjit. Când îl văd ce debitează, schimb...
iamsport.ro
Atac la Adrian Mutu: 'Are creierul prăjit. Când îl văd ce debitează, schimb canalul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!