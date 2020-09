Omul care i-a vândut echipa în 2003 lui Gigi Becali, anunț șoc: “FCSB nu e Steaua!”

Gigi Becali are din ce în ce mai puțini aliați în lupta la distanță cu MAPN pentru titulatura “Steaua”. Ultimul intrat pe lista celor care spun că “FCSB nu e Steaua” este chiar omul care i-a vândut echipa lui Gigi, Viorel Păunescu.

Fostul conducător al clubului din Ghencea și-a schimbat discursul față de anul 2017 când spunea că FCSB și Steaua sunt aceeași echipă și acum a spus în cadrul unei emisiuni la Radio Sport 1 că echipa lui Gigi Becali nu mai e Steaua.

Discuția a fost purtată între liderul de galerie de la Peluza Nord, Gheorghe Mustață, care s-a întors la începutul acestui an alături de FCSB și Viorel Păunescu, fost conducător al Stelei, înainte de era Gigi Becali:

„Steaua adevărată este în Liga 1 sau este CSA?”, a întrebat Mustață.

Viorel Păunescu a răspuns: „Am mai vobit despre acest subiect, de mult, Am spus cum a fost odată. Acum nici nu mă simt bine. Am fost operat la coloană, am 5 hernii de disc. Steaua, nu știu, că acum este FCSB, FCSB zic că nu e Steaua.

Nu mai spun altceva. Noapte bună, nu am ce să mai comentez. Am mai vorbit despre asta. Nu mă simt bine. Sănatate, îmi pare bine că v-am mai auzit”, a spus Păunescu la Radio Sport 1.

Discurs diferit în 2017: “Până se termină campionatul acesta și îl câștigă, numele acesta îi corespunde”

Viorel Păunescu este omul care l-a adus la Steaua pe Gigi Becali. Omul de afaceri a evitat cât de mult a putut să se implice în războiul dintre Armată și Gigi Becali privind sigla și palmaresul clubului Steaua.

În anul 2017, Păunescu avea un alt discurs vis-a-vis de războiul dintre FCSB și Steaua: „Până se termină campionatul acesta și îl câștigă, numele acesta îi corespunde. E Steaua, dar iată că FCSB e un nume victorios”, a spus Păunescu.

În weekendul trecut a avut loc duelul dintre FCSB II și Steaua, în Liga 3. Militarii s-au impus cu 2-1, după ce echipa secundă a celor de la FCSB a condus cu 1-0 și a avut un om în minus. La meci a fost și Gigi Becali.

