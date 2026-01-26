Omul care l-a adus pe Alibek la CFR Cluj, detalii din culise. „Am închis transferul în noaptea de Revelion la 23.20!”. Ce salariu are. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Aliev Alibek a fost transferat de CFR Cluj chiar în noaptea de Revelion. Bogdan Mara a dezvăluit totul în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a ajuns Aliev Alibek la CFR Cluj

Aliev Alibek a început în forță aventura la CFR Cluj. În primul meci, cu Oțelul Galați, 1-0, a oferit pasa decisivă la golul lui Adrian Păun, ca în următorul meci, cu FCSB, 4-1, să bifeze prima reușită pentru ardeleni.

Transferul suedezului a reprezentat o adevărată provocare pentru CFR Cluj. După , Bogdan Mara a fost nevoit să aducă un atacant care să se ridice la așteptările fostului golgheter din Gruia.

Însă, chimia dintre cele două părți a fost inevitabilă, după cum a mărturisit directorul sportiv al clujenilor, iar negocierile s-au încheiat fix în noaptea de Revelion.

„Știam foarte bine că Louis va fi vândut în această perioadă. A trebuit să căutam foarte repede înlocuitor pentru Louis, dar în iarnă lucrurile sunt mai complicate. Să găsești jucători liber, să joace, să vină pe un salariu în limita bugetului nostru, nu este ușor. Am tot căutat variante, dar eu și colegii mei, împreună și cu Pancu, ne-am oprit la el. În seara de Revelion, la 23:20 discutam cu impresarii lui anumite clauze, atunci am scris pe grup către colegii mei că am închis. A doua zi a venit băiatul.

Important este că l-am simțit de la început cu sufletul deschis. Și-a dorit să vină la CFR și ne-a plăcut și energia pe care ne-a transmis-o de la început. Contează să simți că și jucătorul vrea să vină. La fel a fost și la Masic, fundașul central care a venit și a jucat direct cu Galațiul”, a declarat Bogdan Mara, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce salariu are Aliev Alibek la CFR Cluj

și despre salariul lui Aliev Alibek la CFR Cluj. Vârful de 1,90 metri este remunerat cu 15.000 de euro pe lună de către clubul din Gruia.

„Are un salariu perfect normal pentru un atacant la noi. La atacant ne ducem mai mult, nu 8-9.000 de euro, la atacanți ne ducem mai mult, în jur de 15.000 de euro. E greu să aduci atacanți pe 8-9-10.000 de euro. A venit pe un salariu corect.

Normal că ne-am orientat în această iarnă doar către țările scandinave, China, Kazahstan, țările astea care termină campionatul în octombrie-noiembrie și până încep noul sezon mai rămân jucători liberi”, a dezvălui Bogdan Mara.