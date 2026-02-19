Omul care l-a adus pe Ofri Arad la FCSB, super dezvăluiri: ,,E două clase peste Adrian Șut!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Prezentat oficial la FCSB pe 20 ianuarie, Ofri Arad ar urma să debuteze pentru formația „roș-albastră” în meciul din etapa 28 cu Metaloglobus, care va avea loc luni, 23 februarie, de la ora 20:00. Antoniu Stoian, impresarul care a facilitat transferul israelianului la formația „roș-albastră”, a făcut mai multe dezvăluiri spectaculoase într-un interviu pentru FANATIK.

Super dezvăluiri despre Ofri Arad, noul jucător al FCSB-ului

Antoniu Stoian a dezvăluit cum s-a făcut transferul lui Ofri Arad la FCSB, dar și de ce nu a debutat acesta până acum. „El a avut o accidentare minoră despre care nu a spus foarte multe și e puțin cu pregătirea în urmă, dar nimic mai mult. El este OK și cu siguranță cred că va debuta cu Metaloglobus. (n.r. care sunt culisele acestei mutări?) M-a sunat Florin Cernat într-o seară: ’Băi, nene, am și eu o rugăminte, dacă poți. Căutăm și noi un mijlocaș, dar să fie sculă. Îți dai seama că am primit și eu și Meme zeci de mii de propuneri și nu găsim, frate! Nu ne place. Nu e problemă de buget. Dacă îi place lui Meme și lui Gigi o rezolvăm într-un fel’.

ADVERTISEMENT

Atunci eu am luat legătura cu un colaborator de-al meu din Israel. I-am spus ce caută și mi-a zis ’Dacă nu-l iau pe-ăsta, înseamnă că nu se pricep la fotbal!’. M-am uitat la el, că normal filtrez eu mai întâi. L-am studiat, l-am cercetat, l-am văzut pe video și am zis: ’Opa! Cu siguranță îl iau’. Era ceasul vreo 8 seara și îl sun pe Florin Cernat: ’Ia uite, eu zic că e ce vă trebuie vouă’. La nici două ore distanță mă sună: ’Bă, tu ești nebun?! Tu poți să-l aduci pe ăsta?! I l-am arătat și lu’ nașu (n.r. Mihai Stoica). Hai să ne auzim dimineață’.

Apoi i-am pus în legătură cu Ofri Arad și au intrat în conferință online. Eu nu m-am băgat. Au vorbit acolo cu agentul lui, cu avocații. S-au înțeles și a venit imediat în țară. E foarte greu să găsești un astfel de jucător iarna, în inter-sezon. El a mai avut un avantaj că avea și pașaport german și formalitățile s-au făcut rapid, s-au înțeles cu totul. Asta a fost toată istoria. Era foarte greu să găsească un astfel de jucător după părerea mea și mi-au zis și ei: ’Ne-ai dat super jucător, frate!’ ”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

FCSB, aproape să îl rateze pe Ofri Arad

Agentul a dezvăluit mai apoi că FCSB ar fi putut să îl rateze pe Ofri Arad, deoarece israelianul negocia și cu o formație din China: „L-am prins la mustață! Era gata să semneze cu o echipă din China. Acolo cerea salariu cam 1,5 milioane de dolari. Sunt totuși alți bani la ei. Dar uite că am acționat și am reușit să perfectăm transferul”.

ADVERTISEMENT

. „Eu zic că va intra în repriza a doua, nu au de ce să îl forțeze prea mult cu Metaloglobus și va juca și în meciul de la Arad cu siguranță. El are calitate chiar dacă e doar la 80% din punct de vedere fizic. Am vorbit cu el și abia așteaptă să debuteze. Nu știu cum o să joace că e acolo și Joao Paulo”, a afirmat Antoniu Stoian.

Ofri Arad, mai bun decât Adrian Șut? „E două clase peste el!”

Impresarul care a contribuit la transferul lui Ofri Arad e de părere că fostul jucător al lui Kairat Almaty este un fotbalist mult mai bun decât : „Eu zic că Ofri Arad e două clase peste Șut din toate punctele de vedere! Ca viziune de joc, inteligență și nivel.

ADVERTISEMENT

E altceva. O să vedeți. Vă veți convinge singuri. Eu nu am niciun interes să îl laud. (n.r. e o soluție și ca fundaș central?) Nu prea… A jucat foarte puțin fundaș central. El se simte bine acolo în fața apărării, ori un număr 8, să fie un mijlocaș box to box”.

Are noul jucător al FCSB-ului probleme cu accidentările?

Antoniu Stoian a dezvăluit că Ofri Arad va reveni și în calculele naționalei Israelului după transferul la FCSB. Mijlocașul s-a confruntat recent cu o problemă medicală, însă acest lucru nu se întâmplă foarte des. „Ofri dacă reintră în circuit va fi convocat. A fost jucător de bază la națională, dar a avut ceva probleme medicale și nu a jucat atunci împotriva României în preliminarii. (n.r. e un jucător care se accidentează ușor?) Nu.

La Kairat acolo în Kazahstan e campionat greu. A jucat la nivel în Champions League, alte mize, a dat gol cu Inter Milano, a jucat cu Real Madrid. E un jucător crescut la o academie bună, la Maccabi Haifa. O să vadă toată lumea când o să înceapă să joace ce diferență de calitate este. Joacă în viteză, nu ține mingea să o lălăie. Este genul de jucător care pasează, pleacă, caută tot timpul spațiile libere, mingea, intră în combinații. Este învățat la alt nivel, nu cu floricele sau cu joc static. Te curentează imediat”, a declarat agentul.

Cum ar reacționa Ofri Arad la criticile lui Gigi Becali

Antoniu Stoian s-a pronunțat și cu privire la partenerul pe care Ofri Arad l-ar putea avea în linia de mijloc a FCSB-ului. „Eu sincer l-aș trage pe Joao Paulo fundaș stânga. Ofri Arad să joace în centru cu Baba Alhassan, ca să poți să îi pui cu adevărat în valoare pe Darius Olaru și Florin Tănase, să joace un pic mai în față.

Deci un jucător care bagă materiale, alături de Ofri Arad, un profil mai tehnic. Altul în afară de Alhassan nu prea au în acest moment. Olaru nu e un jucător defensiv”, a spus impresarul, care a analizat și modul în care fotbalistul din Israel se va adapta presiunii de la FCSB: „Nu o să aibă probleme. Mai ales că nu înțelege limba și nu citește presa.

El e profesionist, fotbalul nu e chiar așa simplu. Domnul Becali vede doar așa că vede un jucător și vrea ca Messi să câștige toate meciurile. Să aibă puțină răbdare și se va convinge. Bagă bani și e de apreciat pentru asta. Ofri are și el nevoie de câteva meciuri să se lege niște relații de joc”.

Agentul a dezvăluit și contextul în care Ofri Arad a rămas liber de contract înainte de a semna cu FCSB: „Păi și-a încheiat înțelegerea cu Kairat Almati. El a cerut în jur de un milion de euro salariu și nu s-a înțeles să prelungească. Atunci a zis că pleacă și gata. Asta a fost tot”.