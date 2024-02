Omul care l-a crescut pe Andrei Borza la Academia Hagi: ”Este o mare, mare surpriză! Probabil l-a înnebunit viața din București”.

Rapidistul 4 din cauza escapadei într-un club de noapte, după meciul Poli Iași – Rapid 3-1, disputat sâmbătă, 24 februarie. pentru dublarea titularului Nicușor Bancu, în condițiile în care veteranul Mario Camora, de la CFR Cluj, are 37 de ani și se confruntă cu dese probleme medicale.

Sâmbătă noapte, , la puțin timp după ce formația din Giulești a pierdut lamentabil trei puncte uriașe în lupta pentru titlu cu FCSB și CFR Cluj. Oameni din lumea fotbalului românesc susțin că Andrei Borza nu ar fi, de fapt, un puști petrecăreț, iar ieșirea în decor de la Iași ar fi mai degrabă un gest de puști teribilist.

Rămâne de văzut însă dacă juniorul cumpărat de Rapid cu 800.000 de euro de la Farul va fi iertat de selecționerul Iordănescu, recunoscut pentru disciplina impusă la națională. Sunt cunoscute cazurile lui Andrei Ivan, Alex Mitriță și Alexandru Maxim, trași pe linie moartă din motive de indisciplină.

Pe lângă unitate și modestie, aș mai adăuga faptul că toți am fost extrem de responsabili și disciplinați în tot ceea ce am făcut în campania de calificare la EURO 2024, atât pe teren, cât și în afara lui” – Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României

Comportamentul lui Andrei Borza, produs al Academiei Gheorghe Hagi, i-a surprins și pe oficialii grupării din Ovidiu. Contactat de FANATIK, președintele Academiei Hagi, Pavel Peniu, a afirmat că nu se aștepta la un asemenea comportament din partea internaționalului de tineret.

”Îl cunosc de șase ani și jumătate pe Borza, de când l-am adus Academie, de la Midia Năvodari. Nu a fost niciodată un copil problemă din punct de vedere educațional. Nu a avut nicio deviație de comportament cât a fost la noi, la Academie și la Farul, nici când s-a maturizat la 17-18 ani, când a câștigat campionatul României cu echipa de senior. Din contră, Andrei a arătat o dorință de afirmare cum rar vezi la alți copii”, a precizat Pavel Peniu, 70 de ani.

Oficialul constănțean a adăugat: ”Pe mine mă miră episodul ăsta. Cum de a ajuns un copil, care la Academie nu a avut nici cea mai mică deviață de comportament să facă o asemenea greșeală. Probabil l-a înnebunit viața din București, care e alta față de un oraș de provincie.

Asta nu înseamnă că a ajuns la Rapid și l-a stricat Rapidul. Bucureștiul este un oraș tentant, în care trebuie să ai puterea să te adaptezi și să reziști tentațiilor și anturajului. Tatăl lui, care a jucat fotbal la Năvodari, era mai nonconformist, însă Andrei seamănă mai degrabă cu mama lui, care s-a ocupat de el de când l-a dus la fotbal”.

Andrei Borza, ca de altfel toți juniori crescuți la Academia Hagi, a început să prindă gustul vieții după ce a plecat de la Ovidiu. Pînă atunci, ”copiii lui Hagi” nu știu decât fotbal și școală, explică Pavel Peniu.

”La noi copiii sunt duși la școală, aduși de la școală. Fac lecții, meditații, îi duci la antrenamente, îi aduci de la antrenament. După aceea, stau în cantonament, se uită la televizor. Au program destul de sever pentru un copil care vrea să facă și fotbal și să-și trăiască și viața. Copiii de la noi, în general, nu prea își trăiesc viața decât dacă iubesc fotbalul. Iar Borza a fost un copil fără niciun fel de probleme. Mă miră ce a făcut și sper să fie doar un episod pasager”, a mai precizat președintele Academiei Hagi.

Pavel Peniu consideră că Andrei Borza nu va deveni un nou ”bad boy” al fotbalului românesc și nu le va călca pe urme în privința vieții extrasportive lui Adrian Mutu sau Gabriel Tamaș. ”E normal ca oamenii de la Rapid, care au pretențiile lor, să nu accepte astfel de deviații din partea jucătorilor. Nu prea era momentul ca Borza să se ducă să se distreze.

Nu poți să-i pui însă o ștampilă că este un copil nepăsător în privința fotbalului. Nu este așa! Iubește fotbalul și sper să fie o greșeală din care să învețe. A făcut foarte multe sacrificii să ajungă la nivelul actual. Sunt convins că regretă ce a făcut!”, a mai spus Peniu.

Oficialul constănțean a continuat: ”Unii învață și trec peste astfel de greșeli, alții perseverează. Au fost fotbaliști mult mai mari decât el, care au avut multe escapade la viața lor. Mi-l amintesc pe Adrian Mutu. El avea deviații de genul ăsta, cu toate că era un copil foarte educat, cu părinți educați și responsabili, care nu s-a realizat pe măsura talentului său imens”.

Nu îl vedeam pe Andrei Borza și nu-l văd un copil iresponsabil. Din contră! Am încredere în el. Cred că este mai mult o copilărie decât un comportament ascuns. Nu se poate spune ”Domne i-a păcălit pe toți că e băiat cuminte, iar este un băiat rău”. Eu îl consider un copil cuminte, care a avut o scăpare inadmisibilă. Borza are nevoie de sprijin moral. Să fie pedepsit pentru greașeala comisă, să învețe și să nu mai repete” – Pavel Peniu, președinte Academia Hagi