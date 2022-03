Omul care l-a descoperit pe Andrei Vlad, despre gafa făcută de portarul FCSB-ului: „E dificil să mai joace. Trebuie înțeles și Becali!”. Ce sfat îi oferă. Exclusiv

Andrei Vlad a comis o gafă impardonabilă la unicul gol al care a contat pentru etapa a 29-a din Casa Pariurilor Liga 1. Astfel că să nu mai apere la FCSB.

Silviu Bogdan, despre gafele făcute de Andrei Vlad la FCSB

Silviu Bogdan susține că Andrei Vlad este un portar talentat, care va avea un cuvânt de spus inclusiv între buturile echipei naționale, deși, în ultima perioadă, evoluțiile sale au fost umbrite de niște gafe incredibile.

În același timp, fostul director al Centrului de Copii şi Juniori al Universităţii Craiova îl sfătuiește pe Andrei Vlad să respecte decizia FCSB-ului, chiar dacă aceea va fi să treacă pe banca de rezerve.

Silviu Bogdan a vorbit și despre evoluțiile, de la Atalanta, ale lui Valentin Mihăilă, un alt jucător pe care l-a descoperit la o vârstă fragedă.

Silviu Bogdan: „Revenirea la Craiova nu o văd ca o soluție bună!”

Cum vă explicați aceste gafe făcute de Andrei Vlad?

– FCSB știe cel mai bine situația lui Andrei Vlad, în momentul acesta. Ei gestionează, practic, această relație. Mi-e greu să le zic acuma din ce cauza trece printr=un moment dificil.

E un copil talentat. Poate că lipsa de concentrare, din anumite momente, a produs aceste gafe. Dar e un portar care a avut și meciuri foarte bune. Din păcate, a gafat acuma. Eu am încredere, în continuare, în Andrei Vlad.

Gigi Becali a anunțat că nu va mai apăra la FCSB.

– E un moment dificil, pentru el. Nu știu ce va urma. Acuma, patronul clubului cred că are un plan. Dacă nu o să-l mai bage în poartă, trebuie găsită o soluție. Poate pleacă în altă parte.

Gigi Becali a încercat să-l trimită înapoi la Universitatea Craiova. Ar fi o soluție, pentru Andrei Vlad, să revină în Bănie.

– Din punctul meu de vedere, va fi dificil să revină. Revenirea în Bănie e greu de realizat. A fost la Craiova… trebuie să aibă drumul lui în viață. Revenirea la Craiova nu o văd ca o soluție bună și nu știu dacă cei de la Craiova vor acest lucru.

E dificil, sunt doi portari buni (n.r. la Universitatea Craiova). Andrei trebuie să aibă drumul lui în viață. E tânăr, nu e un capăt de țară, să zici că se lasă de fotbal. Se poate găsi o soluție pentru viitor.

Silviu Bogdan: „Trebuie să aibă răbdare!”

Credeți că l-au afectat toate aceste scandaluri din jurul său?

– El e un caracter puternic. Acuma, nu știm ce se întâmplă acolo sau care sunt discuțiile.

Dacă Andrei Vlad v-ar cere un sfat, ce i-ați spune?

– Să aibă răbdare, să respecte decizia clubului, indiferent care este. Și să muncească în continuare. Eu așa l-aș sfătui. Până la urmă, și FCSB-ului a investit în el. N-ai ce să-i reproșezi, practic, FCSB-ului, pentru că, totuși, l-a băgat în poartă, a avut multe meciuri la FCSB.

Eu nu cred că FCSB își permite să piardă un portar cum e Andrei Vlad. Va fi un portar bun. O să facă o figură frumoasă și la echipa națională. Important este să treacă peste aceste momente.

Silviu Bogdan: „Eu am negociat transferul lui Andrei Vlad la FCSB!”

Credeți că va mai primi șanse de la FCSB?

– Și domnul Becali trebuie înțeles, pentru că își dorește foarte mult să câștige campionatul. Din nefericire, pentru FCSB, a mers pe mâna unor portari tineri. Ca să iei campionatul, trebuie să ai o echipă cu experiență.

Dau exemplul CFR-ului. CFR are un portar tâmăr în poartă, dar au și un portar cu experiență, pe Bălgrădean. La FCSB, merg doar pe mâna portarilor tineri. Plus că jucătorii din teren sunt tineri, la FCSB. CFR are mulți jucători cu experiență, ei nu prea au multe soluții pentru Under 21.

Dacă mă uit și la Craiova, nu are pe banca de rezerve nu are portar Under 21. Fiecare club își alege strategia.

Trebuie să ai și o apărare foarte bună, și jucători foarte buni. Bine, aici a fost greșeala lui Vlad 100%. Nu a mai ținut de nimeni, e clar că el a greșit.

Credeți că s-a grăbit, în momentul în care a semnat cu FCSB?

– A fost decizia lui și a impresarului, la momentul respectiv. Eu am negociat transferul lui Andrei Vlad la FCSB. Cu un ochi plângeam, cu un ochi… până la urmă, copilul și-a dorit foarte mult.

Cred că Craiova îi oferea o creștere mult mai frumoasă. Adică, Craiova este mult mai atentă la jucători, îi crește mai atent. Când crești jucătorii, trebuie să ai grijă de ei. Eu cred că cluburile aici au cea mai mare problemă. La FCSB, l-au aruncat din prima.

Silviu Bogdan: „E dificil să mai joace la FCSB!”

Totuși, FCSB mai are șanse minime la campionat. Există posibilitatea ca Gigi Becali să decidă să-l păstreze pe Andrei Vlad în poartă.

– E dificil, în momentul acesta, să-l mai lase pe Vlad. Până la urmă, campionatul se joacă.

Cum comentați ascensiunea lui Valentin Mihăilă, alt jucător descoperit de dumneavoastră?

– Nu va fi ușor, pentru Mihăilă, la Atalanta. Dar eu cred în el, pentru că are un an și jumătate, deja, la Parma. Important este să joace la Atalanta, pentru a-l transferat definitiv, din vară.

Pe el l-am luat de la 11 ani de acasă. Știe ce vrea, acum depinde numai și numai de el.