Omul care l-a îndepărtat pe Cristiano Ronaldo de la Manchester United își recunoaște vina: „Nu a fost niciodată el problema”

În noiembrie 2022, Cristiano Ronaldo și-a încheiat extrem de abrupt a doua sa perioadă la Manchester United, din cauza unui conflict cu Erik ten Hag „diavolilor” la acea vreme, iar la scurt timp a semnat din postura de jucător liber de contract cu saudiții de la , după cum se știe foarte bine.

Erik ten Hag a rupt tăcerea după îndepărtarea lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United

Cei doi au intrat destul de rapid într-un confict aprins, din motive încă necunoscute în totalitate în spațiul public, iar momentul amintit anterior, chiar înainte de plecarea în Qatar pentru Cupa Mondială, starul portughez a făcut o declarație care a uimit întreaga lume a fotbalului.

„Mă simt trădat și am senzația că anumite persoane nu mă vor aici. Nu am respect pentru ten Hag, pentru că nici el nu îmi arată mie respect”, a spus Ronaldo atunci.

Imediat după acest moment, în presa din Anglia a apărut informația conform căreia antrenorul olandez le-a transmis conducătorilor clubului de pe „Old Trafford” că Ronaldo nu va mai juca vreun minut sub comanda sa la United. La scurt timp, contractul portughezului cu formația din Manchester a fost reziliat.

Acum, ten Hag, antrenor la Bayer Leverkusen de la începutul lunii iulie, a fost întrebat direct despre acest subiect la finalul meciului amical pierdut de „aspirine” pe „Stamford Bridge” în fața celor de la Chelsea, scor 0-2, și a oferit un răspuns extrem de surprinzător.

Declarație cel puțin interesantă făcută de antrenorul olandez: „El nu a fost niciodată problema”

Tehnicianul batav a spus că nu Cristiano Ronaldo a fost problema în contextul respectiv, dând deci de înțeles că anumite persoane din conducerea lui Manchester United au făcut în așa fel încât să se ajungă atunci la acea despărțire, din nou, din motive necunoscute.

Pe de altă parte însă, Erik ten Hag a mai punctat cu această ocazie și că echipa din Premier League a reușit ulterior plecării lusitanului să câștige două trofee, respectiv Cupa Ligii Angliei în 2023 și FA Cup în 2024, astfel încât, în viziunea lui, se poate spune că îndepărtarea lui Ronaldo de la nu a reprezentat o problemă chiar atât de mare pentru „diavolii roșii” pe cât au considerat la acel moment fanii echipei.

„Pentru mine, nu Ronaldo e problema. Nu a fost niciodată el problema, dar cred că e vorba de trecut deja. E parte din trecut și după ce a plecat el noi am câștigat două trofee la Manchester United. Îi urez tot ce e mai bun în viitor, îi doresc succes”, a spus Erik ten Hag, citat de