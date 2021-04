Omul care l-a învățat poker pe Victor Pițurcă: „Știe multe. E campion acum!”. Exclusiv

Victor Pițurcă a recunoscut de mai multe ori că a fost un împătimit al pokerului și a dezvăluit că a fost învățat de Ion Crăciunescu și de Ion Velea, fostul component al Universității Craiova. FANATIK a luat legătura cu „Pelicanul” Velea: „Pițurcă a învățat multe, e campion acum”, a spus acesta.

Fostul selecționer se află într-un conflict deschis cu Mihai Rotaru. Patronul Universității Craiova a declarat pentru FANATIK că Pițurcă a fost dat afară de la echipa din Bănie din motive pe care nu le-a făcut publice.

„Am fost tâmpit să mă întorc la Universitatea Craiova,” a fost exprimarea experimentatului tehnician. Ba, mai mult, „Piți” spune că nu a fost afară, deoarece ar fi avut de încasat o sumă considerabilă dacă s-ar fi întâmplat acest lucru.

„Pelicanul” Ion Velea este o persoană foarte importantă pentru fotbalul craiovean. Component al echipei istorice care a câștigat primul titlu de campioană pentru Universitatea Craiova, Velea a urmat și o carieră în arbitraj, fiind participant în patru semifinale de cupe europene.

Victor Pițurcă și-a făcut junioratul la Craiova și a avut mai multe tangențe cu jucătorii „mari” de la „Campioana unei Mari Iubiri”. Prin cantonamentele echipelor se juca foarte mult poker, iar „Piți” a dezvăluit că a învațat tainele acestui joc de la Ion Crăciunescu și Ion Velea. „Pelicanul” a vorbit pentru FANATIK despre momentele petrecute în compania tânărului Pițurcă.

Victor Pițurcă spunea despre dumneavoastră că l-ați învățat poker.

– El era tinerel când jucam noi poker la Universitatea. Era normal să învețe de la cei bătrâni. Pițurcă juca la tineret, a fost și el campion.

L-ați fentat la joc? Așa mai spunea dânsul…

– Nu, așa e la jocuri. Nu făceam manevre. Jucam rummy, poker, dar nu umblam cu alte treburi. Mai jucam în cantonamente, ce să facem acolo. Era și tineretul. Mă mai duceam să joc și eu la tineret când eram suspendat și nu puteam să evoluez la echipa mare la Universitatea Craiova. Mai făceam așa un joc, două… Singurul care se oftica era Lucică Strâmbeanu, el se oftica, avea ghinion săracul. Ne înjura, ne făcea…(râde). Nu era vorba de cine era cel mai bun sau cel mai slab. Totuși, cei mai slabi erau ăștia, cei tineri, ca Victor Pițurcă. El a învățat multe… e campion acum.

Cum era Pițurcă pe vremea când era un tânăr fotbalist?

– Era un băiat bun, muncitor. De fapt, așa eram toți. Să spunem că eram cu de toate. Aveam și prostii în cap, dar și lucruri bune. Să știi că nu făceam prostii, așa era vremea. În 1976 am jucat cu Victor Pițurcă la Pandurii Târgu Jiu.

Ați mai jucat de atunci?

– Nu, n-am mai jucat, n-am mai avut tangențe cu el. Am vorbit cu el ultima dată de când a fost el la Universitatea Craiova antrenor. Am rămas prieteni, mai ales că am jucat împreună și al Târgu Jiu. După aceea, eu am fost arbitru și l-am condus de mai multe ori când juca la Steaua. Un băiat de gașcă, nu încape îndoială.

Amintiri cu Victor Pițurcă: „Eram supărat că nu dă goluri la Târgu Jiu”. Propunere pentru FRF: „Să facă un campionat tineret-rezerve. Acolo s-a născut Craiova Maxima”

Știți că acum e cam supărat pe Universitatea Craiova, pe domnul Mihai Rotaru, patronul clubului…

– Ei, bine, toți mai avem supărări, știi cum e. Ne lovim în viață de multe lucruri, câteodată ne mai supărăm. Important e să nu pui la suflet. E treaba lor, nu știu ce vor face, cum cred ei de cuviință. Timpul le va rezolva pe toate.

Ce amintiri mai aveți cu tânărul Victor Pițurcă?

– Mă luam eu de el. Aveam un atac de națională la Pandurii Târgu Jiu. Era și tatăl lui Băluță care a jucat la noi, la Craiova. Mai era și Teo Țarălungă, îți dai seama ce atac aveam? Când jucam în deplasare nu dădeau un gol, luam bătaie cu 1-0, eu eram fundaș central. Mă luam de ei, păi nu era posibil așa ceva, nu puteau să marcheze. Bineînțeles, ne trecea supărarea.

– Pe urmă, Victor Pițurcă a ajuns un mare atacant. Era un mare băiat de mare viitor, vedetă la tineret-rezerve. Așa ar trebui să facă și Federația Română de Fotbal, să nu mai impună jucători, ci să facă un campionat de tineret-rezerve. „Craiova Maxima” a luat naștere și s-a călit acolo. Se bătea lumea să îi vadă și pe ei, nu numai pe noi, „Campioana unei mari iubiri”. Primul care a venit de acolo a fost Ilie Balaci, au explodat mulți jucători. Era altceva să joci cu tribunele pline, nu acum cum joacă la „sateliți”, fără suporteri.