Omul care l-a remarcat primul pe Andrei Gheorghiță șochează după transferul la FCSB: „E mai bun decât Bîrligea!”

în iarna acestui an. Tânărul fotbalist (1-2 scor final). Marin Barbu, cel care l-a descoperit, a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului.

Marin Barbu prevede un viitor strălucit pentru Andrei Gheorghiță

Titularizat pentru prima dată de FCSB în meciul din campionat cu Sepsi (3-0 scor final), Andrei Gheorghiță a lăsat atunci o impresie foarte bună, atât prin jocul prestat, cât și prin declarațiile date după jocul de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marin Barbu, cel care l-a descoperit, a avut doar cuvinte mari despre Gheorghiță, mai ales după ce a marcat în primul său meci din carieră în cupele europene.

„Este greu să găsești jucător de talia lui să mai știe cu mingea!”

„Nu am fost eu mare antrenor, dar așa puțin fotbalist am fost. Îmi dau și eu seama de cei care știu cu mingea. Este greu să găsești jucător de talia lui să mai știe cu mingea, să aibă niște viteză, este un atuu pentru un fotbalist.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a spus că e nevoie de fizic pentru lupta în Europa. Gheorghiță are aceste calități. Noi i-am spus lui Cornel Șfaițer să aibă grijă, s-a cam grăbit să îl vândă, dar mi-a spus că are probleme financiare acolo. Dacă mai avea răbdare putea să ia mai mulți bani.

„Îl văd mai bun decât Bîrligea!”

Marin Barbu a mers mai departe cu descrierea lui Andrei Gheorghiță. În ochii acestuia, tânărul fotbalist poate deveni și mai bun decât Daniel Bîrligea, vârful „roș-albaștrilor”, dacă va munci și se va pregăti intens.

ADVERTISEMENT

Din ce am auzit, este și un băiat cuminte. Nu îl ia valul de București că este bucureștean. La talia lui are o tehnică foarte bună, ajută și viteaza. Am văzut că este deștept, altruist, a jucat simplu. Nu l-am văzut jucând prost în toate meciurile sale de la Iași.

Dacă mai pune forță pe el, face pregătire fizică, îl văd mai bun decât Bîrligea. Eu l-am văzut și nouar la Iași, dacă intră vârf de atac trebuie să stea în gura porții, nu să fugă pe la steag”, a spus Marin Barbu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Andrei Gheorghiță după debutul cu gol în cupele europene

Intrat la pauza meciului cu PAOK, Andrei Gheorghiță l-a înlocuit pe David Miculescu. La doar câteva minute, acesta a primit o pasă în careu de la Florin Tănase și a marcat cu un șut năprasnic.

După meci, tânărul fotbalist a declarat că: „Toți au încercat să îmi dea încredere, mi-au zis să joc simplu, am respectat indicațiile. Mă bucur că am marcat, dar cel mai tare m-a bucurat că echipa a câștigat.

Nu pot să vă descriu momentul golului, poate mâine o să conștientizez că nu este un vis. Mă bucur extraordinar de tare!”, a spus Andrei Gheorghiță după PAOK – FCSB 1-2.

Gheorhiță, lăudat de omul care l-a descoperit