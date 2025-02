Omul care l-a salvat pe Dănuț Lupu de calvarul din Grecia: „Eu și azi îi spun tată!”. Transferul ratat la Atletico Madrid

este ca o carte plină de aventuri și de pilde, cu numeroase momente inedite sau șocante. În cadrul emisiunii SUFLET DE RAPIDSIT, Dănuț Lupu a mai mărturisit o anecdotă despre omul care l-a ajutat cel mai mult în perioada sa neagră din Grecia.

Omul care l-a salvat pe Dănuț Lupu de calvarul din Grecia

Dănuț Lupu nu a avut cea mai ușoară perioadă în Grecia, însă a găsit omul care să îl protejeze de relele provocate de Yiorgos Vardinogiannis, patronul lui Panathinaikos de la acea vreme.

După Dinamo, pentru Lupu a urmat transferul în Grecia la Panathinaikos, un moment care i-a marcat cariera în mod negativ. După niște conflicte destul de serioase cu finanțatorul “trifoilor”, fostul internațional a făcut câteva luni de pușcărie în țara elenă.

Apoi, Dănuț Lupu a fost cedat la alte două echipe, mai slab cotate, din Grecia. Acest lucru pentru a-i strica cariera. Însă, , care l-a luat sub aripa sa și căruia îi spune și astăzi “tată”.

Ulterior, fostul internațional a fost trimis la OFI Creta, acolo unde a jucat o dublă cu Atletico Madrid în cupele europene. În urma celor două meciuri, spaniolii au vrut să îl cumpere pe român. Însă, Vardinogiannis s-a opus mutării, deși ar fi câștigat 2.5 milioane de dolari în urma tranzacției, o sumă extrem de bună la acea vreme.

“Eu și azi îi spun tată!”

“M-am trezit cu un tip mai plinuț la ușă și mi-a zis să îmi fac bagajele că merg la Korinthos. Mi-a zis că e președintele echipei și că a vorbit să mă ducă acolo. Eu îi zic tată acelui om și acum când mai vorbim. Îi zic așa datorită faptului că ținea la mine mai mult decât la cei doi copii ai săi.

Venea și mânca acasă la noi și mă lua cu el peste tot. Ne întorceam acasă la 6 și la 4 aveam meci. Vorbea cu antrenorii, deși ăia aflau ce am făcut, și le spunea că dacă se iau de mine, vor pleca de acolo. Aveam un antrenor olandez care m-a înțeles și își făcea treaba cu mine.

“I-am bătut pe Panathinaikos tur-retur”

În primul an, am terminat pe locul 4 și i-am bătut pe Panathinaikos tur-retur. Aveam un polonez care fusese 3 ani la rând cel mai bun jucător din Germania. Era pe final de carieră, dar avea un stâng foarte bun. În anul doi am terminat pe 6.

Apoi, a venit mutarea la OFI Creta, dar eu nu voiam acolo. Cât am stat în Grecia nu am făcut bani, dar peste tot unde mergeam, nu plăteam. OFI Creta juca în cupele europene atunci.

Transferul ratat la Atletico Madrid

Am jucat cu Atletico Madrid, iar după dubla aceea au făcut o ofertă de 2.5 milioane de euro, dar nu m-au lăsat să plec. Eram în tensiuni mari cu Yiorgos Vardinogiannis, el nu m-a lăsat, voia să mă distrugă.

Păi dacă am sărit la bătaie după ce mi-a pus pistolul la cap. Din cauza lui am fost și arestat. Dar am scăpat de ei până la urmă și am revenit în România.

“Credeam că nu îmi mai revin”

La Korinthos, președintele m-a dat ca fiind cel mai bun străin pe care l-a avut vreodată. A ținut foarte mult la mine și știa că nu poate să facă mai mult financiar pentru mine. Mă punea să fac lucruri pe care nu le voiam, cum ar fi să merg la lăutarii lor, dar mă duceam.

Când am ieșit de la pușcărie, am avut o lună – două în care credeam că nu îmi mai revin după ce mi s-a întâmplat și credeam că nu o să se mai repete, dar 25 de ani mai târziu s-a întâmplat”, .

Dănuț Lupu, dezvăluiri de film la SUFLET DE RAPIDIST