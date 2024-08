Omul care-l cunoaște perfect pe Marius Ștefănescu știe de ce nu reușește la FCSB: „Nu înghite când e certat! Jucătorii sunt ca ouăle! Se mai și sparg!”

Marius Ștefănescu a debutat cu dreptul la FCSB. Fostul atacant de la Sepsi a marcat în victoria din finala Supercupei României împotriva Corvinului Hunedoara, scor 3-0. Din acel moment, , iar Gigi Becali nu a ezitat să-l critice pe fotbalistul în vârstă de 25 de ani.

Laszlo Dioszegi știe de ce Marius Ștefănescu nu reușește la FCSB

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, fosta echipă a lui Marius Ștefănescu, a comentat evoluțiile atacantului de la FCSB. În cele 7 meciuri pe care le-a adunat în tricoul roș-albastru, Ștefănescu a adunat un gol și o pasă decisivă.

„Ștefănescu este un băiat sensibil. Poate din cauza faptului că s-a gândit că atunci când îi merge la FCSB o să fie la fel cum e la noi și deja toți băieții o să primească la fel cum a fost la noi, o să-i fie ușor să marcheze și să dea pase de goluri.

Eu am văzut toate meciurile. Nu pot să spun că a jucat rău și nici nu pot să spun că a jucat cum a jucat la noi. Fiecare jucător are nevoie de timp, să se adapteze la noua echipă, la noua schemă a echipei, la antrenor, la staff. Consider că încă mai are timp să vedem ce se întâmplă în continuare”, a declarat Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu înghite așa de bine dacă este certat. Degeaba ne ascundem după degete”

Gigi Becali, care are așteptări extrem de mari de la Marius Ștefănescu, nu a ezitat să-l critice pe fostul fotbalist de la Sepsi. După FCSB – U Cluj 1-1, fotbalistul care va împlini 26 de ani pe 14 august .

Laszlo Dioszegi este ferm convins că aceste critici nu-i fac bine lui Marius Ștefănescu. „Este un tip care, eu așa consider, nu înghite așa de bine dacă este certat. Am văzut că a fost certat, acum degeaba ne ascundem după degete.

A fost certat de vreo două ori. Consider că din cauza asta nu mai dă randamentul scontat. Nu pot să spun că e orgolios. O să vedem asta în următoarele etape, ce o să facă pe teren, dar jucătorii sunt ca ouăle.

„El s-a gândit că merge la o echipă bună și că rămâne lider”

Trebuie să avem mare grijă să nu ne cadă din mână pentru că se sparg. Eu n-am de unde să știu. Noi l-am ținut bine în mână, n-am lăsat ouăle să cadă jos și să se spargă. Să vedem ce se întâmplă la FCSB, unde este acum.

N-am de unde să știu ce așteptări a avut, dar eu așa consider. El s-a gândit că merge la o echipă bună și că el rămâne liderul echipei, cum a fost la noi. Din păcate, în cele 4 meciuri și în Champions League nu s-a văzut chiar așa”, au fost cuvintele lui Laszlo Dioszegi.

