Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”

a vieții sale din cauza unei boli ce a fost nevoit să o trateze și care l-a împiedicat să revină pe banca tehnică a CFR-ului.

Cum se mai simte Dan Petrescu

Cristi Balaj, cel care a colaborat cu , a dezvăluit cum se mai simte acesta și dezvăluie că s-a văzut cu el când încă era la Cluj.

„Face un tratament, este spre bine, stă la Cluj. Am ieșit la masă. Nu și-a luat casă, nu. Stă la hotel, da. Îl duceam la tratament, ieșeam cu el în parc. A venit mama, i-a făcut salată de boeuf, dar nu a putut să o mănânce, săracul, că s-a simțit rău vreo două zile. Acum o să audă și ea, i-am spus că a mâncat-o, dar nu a putut. Promit că o să-i mai facă.

E spre bine, ce e bine e că a făcut pași importanți. E spre bine. Dacă o să aibă rezultate bune nu și nici nu ar fi corect față de Pancu. Ei au mai vorbit. Eu tot la Cluj îl văd pe Dan Petrescu. Are o relație specială cu Neluțu Varga. Plus că are prieteni la Cluj, oameni care i-au fost alături”, a declarat Cristi Balaj la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” moderată de Ovidiu Ioanițoaia la .

Dan Petrescu a fost dorit înapoi la CFR Cluj

Dan Petrescu a început sezonul pe banca lui CFR Cluj, însă campania europeană din vară, încheiată cu eșecul drastic, contra celor de la Hacken, 7-2, l-a făcut să se despartă de echipă. Tehnicianul a fost însă dorit înapoi de Ioan Varga, asta după ce experimentul Andrea Mandorlini nu a fost unul reușit, iar rezultatele au fost din ce în ce mai proaste.

Iuliu Mureșan, cel care l-a înlocuit pe Cristi Balaj, a dezvăluit că a discutat cu Dan Petrescu, însă din cauza unor probleme de sănătate acesta nu a putut să accepte oferta. Alesul conducerii a fost în cele din urmă Daniel Pancu, care are o misiune aproape imposibilă, de a duce echipa ardeleană în play-off, în acest moment fiind 8 puncte distanță până la poziția a 6-a.

Cristi Balaj, despre plecarea de la CFR Cluj

Cristi Balaj a vorbit despre momentul în care a decis să plece de la CFR Cluj, asta după ce a fost aproape să se despartă de clubul ardelean în momentul în care Dan Petrescu a fost demis.

„Am avut o discuție cu domnul Varga, fiecare s-a supărat, nu am fost de acord cu anumite lucruri, iar după am luat decizia să nu mai continui. Vorbesc și acum cu dânsul, da, îi doresc tot binele, a băgat foarte mulți bani. Dacă îi ies planurile, măcar pe sfert, atunci CFR Cluj o să fie un club foarte puternic. Chiar vreau să îi fie bine și să îi iasă”, a mai spus Cristi Balaj.