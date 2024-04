Omul care şi-a vândut casa pentru a salva Rapidul rupe tăcerea: “Am stat în câmp trei luni de zile! Familia nu ştia că banii s-au dus la club”

Adrian Olariu, omul care și-a vândut casa pentru a salva Rapidul, a vorbit la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, emisiune care este live în fiecare zi de marți, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.RO, despre perioada grea prin care acesta a trecut când s-a anunțat că echipa din Giulești a intrat în faliment.

Adrian Olariu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din istoria Rapidului: „A trebuit să recurg la un gest de sacrificiu”

Adrian Olariu, șeful de securitate al clubului Rapid, , a dezvăluit, la SUFLET DE RAPIDIST, că perioada în care echipa din Giulești a intrat în faliment, a fost cea mai grea perioadă din viața lui.

„E o poveste adevărată. Toate poveștile capătă, la un moment dat, un parfum de legendă, ca în orice poveste există un sâmbure de adevăr. Adevărul e că, în momentul în care Rapid a dispărut, eu am înțeles în felul următor decizia. De asta a trebuit să recurg la un gest, d-ăsta, limită, gest de sacrificiu cum îi spuneți voi.

Eu nu l-am considerat un sacrificiu, d-asta nici nu am vorbit de el, de asta mă bucur că știu foarte puțini de el. Pentru mine e foarte important că oamenii care au știut de acest lucru, membrii clubului Rapid, nu au zis nimic. Domnul Copos, poate cu știință, poate fără știință, a luat hotărârea ca numele Rapid să fie șters din istoria fotbalului din România.

O echipă, un club în faliment, la 90 de ani, era sortit dispariției. Stăteam după decizia finală, dacă vă aduceți aminte, decizia falimentului s-a dat undeva la 12:01 noaptea. Am fost sunat de la 6 dimineața de un coleg de al vostru din presă și mi-a zis că a dispărut Rapid”, a declarat angajatul clubului Rapid la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

Adrian Olariu nu a crezut că decizia falimentului a fost reală: „Cum să dispară Rapid?”

Adrian Olariu, angajatul clubului Rapid, a recunoscut că nu a crezut în nicio clipă că echipa din Giulești va ajunge în faliment, chiar și când decizia a fost anunțată.

„În clipa aia, chestia asta îmi tot răsuna în cap. Stăteam și mă gândeam cum să dispară Rapidul? Nu are cum să dispară Rapidul. Poate dispărea Nichi Dumitriu, poate dispărea Ion Ionescu. Cum să dispară Rapid? Anii noștri de tribuna a doua, traversatul nostru la Târnăveni. Cum să dispară toate poveștile astea?

Ulterior, am aflat că e adevărat, ulterior am aflat că în România nu e ca alte părți. În România, societatea comercială poate să fie aruncată la coșul de gunoi ca și cum nu ar exista. A trebuit, într-un fel sau altul, să ne gândim ce putem face ca să nu moară Rapid. Și unul dintre lucrurile pe care le-am făcut a fost să plecăm la drum cu altă identitate, dar necesari erau bani.

Având o promisiune că, mai devreme sau mai târziu, în conturile societății noi înființate vor intra niște bani, eu fiind cu gândul de a vinde casă, am zis că am de unde. Și uite așa, a început povestea de un an, de la liga a 5-a, cu un suflet nepereche, care din păcate nu mai este printre noi, domnul Petre Ghenu. Cu ajutorul domnului Adrian Dumitru, care ne-a strâns jucătorii, cu ajutorul membrilor din club, unde toți cotizam cu 250 de lei lunar. Cu ajutorul suporterilor, care, chiar dacă nu ne numeam Rapid, au venit după noi”, a mai declarat Adrian Olariu la SUFLET DE RAPIDIST.

Adrian Olariu, declarație surprinzătoare în ceea ce privește eforturile sale la Rapid: „S-a uitat repede”

Omul care și-a vândut casa pentru a salva Rapidul a mai dezvăluit, la SUFLET DE RAPIDIST, că eforturile financiare făcute de el și de cei care au ajutat clubul din Giulești să revină în prima scenă a fotbalului din România, au fost uitate.

„Am ajuns în liga a 4-a și din liga a 4-a, iar a trebuit să facem un efort. Din păcate, s-a uitat repede că efortul financiar principal a fost făcut de noi și că tot datorită nouă a fost adus un sponsor, care în decursul a 3-4 luni de zile a dat o sumă imensă pentru liga a 4-a. Persoană care, din nou, nu este prea des amintită. Este vorba de către Gruia Stoica, pe care l-am trecut la capitolul și alții.

Și d-aia zic, tot noi a trebuit să plătim chiria stadionului Giulești, chirie care în liga a 2-a a urcat la 9.000 de lei. Norocul meu este că i s-a făcut milă unui suporter Rapidist de mine după ce am stat în câmp trei luni de zile. Suporter care și el este îndepărtat acum de club, din diferite motive. Familia nu a știut că am băgat banii la Rapid. Ulterior au aflat. Am riscat tot, dar e mai puțin important”, a mai spus Adrian Olariu la SUFLET DE RAPIDIST.

