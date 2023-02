Omul cu banii la CFR Cluj râde de propria echipă: „Am fost superiori doar numeric!”. Ce spune despre conflictul Dan Petrescu – Ciprian Deac. Video Exclusiv

CFR Cluj nu a putut profita de avantajul numeric pe care l-a avut în partida cu Lazio, de pe Olimpico, și a pierdut în cele din urmă, scor 0-1. Campioana României a avut o prestație dezamăgitoare și , inclusiv în lunga porțiune de superioritate numerică.

Ștefan Gadola, acționarul lui CFR Cluj, a rămas cu un gust amar după meciul cu Lazio de la Roma

A stârnit astfel o reacție amuzantă a lui Ștefan Gadola, unul dintre acționarii clubului, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Acesta a ironizat prestația jucătorilor lui Dan Petrescu, dar încă mai speră în calificare după returul de joia viitoare de la Cluj.

“Să fiu sincer, e un gust amar după meci. Am fost superiori echipei din Lazio doar numeric, din minutul 15. În rest, nimic. Am avut speranțe măcar de un egal după ce au rămas în inferioritate numerică. Nu mă gândeam că nu putem face egal. Lazio este o echipă foarte bună, bugetul lor este doar cu un zero în plus pe undeva pe la capăt.

Un club performant, fără discuție. Dar mă așteptam ca noi să fim mai dinamici cât au jucat ei în 10. M-a dezamăgit posesia. Când ai un jucător în plus iar posesia e 40-60 e dezamăgitor. Nu cred că este moment de criză. Este de mobilizare, mulți jucători erau triști. I-am încurajat și îi încurajăm să mergem mai frumos în campionat.

Să facem meciuri bune. Și să vedem joia viitoare un meci bun cu Lazio. Mi-e greu să cred că putem să ne calificăm. Trebuie să marcăm două goluri, e foarte greu”, a declarat Ștefan Gadola, după Lazio – CFR Cluj 1-0, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ștefan Gadola merge pe mâna lui Dan Petrescu în privința deciziei drastice pe care a luat-o cu Ciprian Deac. Și-a schimbat la pauză jucătorul cel mai important

Ștefan Gadola a vorbit și despre ceea ce pare a fi o , între antrenorul Dan Petrescu și Ciprian Deac, cel mai important nume din lot. Deac a fost schimbat la pauză în partida de la Roma și traversează o perioadă în care joacă foarte puțin. Gadola ține să meargă pe mâna antrenorului, oricât de ciudată ar părea decizia.

Ciprian are și el o vârstă, a fost și este un jucător extraordinar ca și caracter, dar și sportiv. Cu o pregătire fizică deosebită. Dar la un moment dat nu merg bine toate lucrurile. Ieri a fost ziua lui… Dar sunt foarte încrezător în antrenor, el știe cel mai bine. Eu nu pot să știu dacă nu l-a durut măseaua pe X-ulescu.

Pentru mine antrenorul este responsabil pentru ceea ce face. Sunt convins că Dan știe cel mai bine ce face. Este treaba lui, responsabilitatea antrenorului. Nu sunt eficienți jucătorii din atac. De câteva meciuri nu am dat gol, ceea ce mă îngrijorează. Poate și linia de mijloc trebuie să îi ajute. Nu am tras la poartă.

Eram convins că o să avem ocazie după eliminare, nu am avut nimic. Patru meciuri fără gol… a fost la Voluntari, dar autogol. A fost o zi în care nu ne-a mers jocul. Primul conrer l-am avut în minutul 45… după ce ai 30 de minute superioritate. Mi s-a părut ciudat”, a mai spus Ștefan Gadola la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ștefan Gadola este îngrijorat de perioada lungă în care CFR Cluj nu reușește să înscrie. Dar speră că lucrurile se vor redresa cât mai repede: “Mergem să luăm campionatul”

Ștefan Gadola l-a remarcat pe Ermal Krasniqi, omul care a provocat eliminarea lui Patrick, și a încercat să își încheie intervenția într-o notă optimistă. Este convins că realțiile de joc de la CFR Cluj se vor îmbunătăți în cel mai scurt timp iar echipa va începe din nou să producă ocazii și goluri. Și va lupta astfel pentru un nou titlu în SuperLiga.

“Mergem să câștigăm campionatul, nu spunem că suntem favoriți. Krasniqi este un jucător de rasă, cred că băieții se vor cunoaște mai bine în scurt timp. În sistemul de joc vorbesc. Să facă un fotbal mai spectaculos, cu goluri. Să luăm trei puncte. Probabil că președintele lui Lazio era obosit, de asta a adormit”, a încheiat Ștefan Gadola la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

