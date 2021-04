Omul cu Tourette a făcut senzație la Chefi la cuțite. Cu ce preparat culinar s-a prezentat în fața juraților

Omul cu Tourette (Andrei Ungureanu pe numele din buletin) a făcut senzație la Chefi la cuțite luând prin surprindere pe toată lumea. Tânărul care a cucerit întreaga Românie cu aparițiile sale publice, demonstrând determinare în ciuda sindromului pe care îl are. Băiatul i-a dat gata pe cei trei jurați ai emisiunii de la Antena 1.

Andrei este urmărit și iubit pe rețelele de socializare, fiind cunoscut pentru videoclipurile sale amuzante, în special pe TikTok, acolo unde le arată oamenilor cum este viața lui având acest sindrom.

Acesta și-a spus povestea în backstage la Chefi la cuțite, înainte de a se apuca de gătit, și spune că nu se aștepta să aibă un succes atât de mare în mediul online din România. Omul cu Tourette susține că a fost inspirat de cineva care are același sindrom din străinătate, așa că s-a gândit să facă și el ceva în acest sens.

Omul cu Tourette, senzație la Chefi la cuțite: „Am ticuri și mă filmez”

„Am văzut o persoană pe TikTok care făcea treaba asta, de afară, și am zis să încerc și eu. Am un cont de TikTok și acolo fac videoclipuri cu Tourette versus viață, adică ce se întâmplă în viața mea reală când am ticuri și mă filmez”, a spus Andrei întrebat de Speak cum a reușit să îi cucerească pe internauți prin autoironie.

Andrei Ungureanu a povestit în timp ce pregătea o ciorbă de perișoare cum se manifestă sindromul cu care a fost diagnosticat de la vârsta de 6 ani. În timp ce tăia ceapa și pregătea celelalte legume pentru ciorbă, tânărul spune că afecțiunea lui se manifestă prin spasme muculare, ticuri verbale, dar și ticuri vulgare, în sensul că înjură foarte des fără să își dorească neapărat asta.

Jurații, surprinși când l-au văzut pe Andrei

Băiatul a vrut să dea un exemplu pentru toți cei care au sindromul Tourette, dovedindu-le că pot realiza la fel de multe lucruri ca oricare altă persoană.

În timp ce gustau din ciorba gătită de Andrei, jurații își dădeau cu presupusul cine ar fi în spatele ciorbei de perișoare. Cea mai sigură variantă dată de jurați ar fi fost că ciorba era gătită de un mexican, însă au avut parte de o mare surpriză atunci când omul cu Tourette a intrat în platou.

