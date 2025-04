Omul dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, aproape să semneze noul contract! Negocieri cu un lider din Europa. Exclusiv

A fost scandal în Bănie după ultimul meci al sezonului regulat: FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Mirel Rădoi a lăsat de înţeles că roş-albaştrii ar fi avut spioni la antrenamentele oltenilor şi, la câteva zile după meci

Omul dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, negocieri cu un lider din Europa!

Din informaţiile FANATIK, Marius Francisc este pe cale să semneze un contract de top. Analistul video este dorit de liderul din Polonia, Rakow, echipă la care este legitimat Bogdan Racoviţan.

La echipa poloneză a jucat şi Deian Sorescu, actualmente la Gaziantep. Marius Francisc are oferta pe masă de la echipa de pe primul loc şi sunt şanse mari să înceapă sezonul viitor în Polonia.

Marius Francisc a fost dat afară de la Universitatea Craiova după meciul pierdut de olteni cu FCSB, scor 0-1. Analistul video ar fi fost bănuit de Mirel Rădoi că este spionul roş-albaştrilor, unde a activat în trecut.

Marius Francisc: “Din păcate, a trebuit sa părăsesc familia Universității”

Marius Francisc a dezvăluit că niciodată nu ar putea să trădeze echipa la care lucrează şi motivele rupturii nu au avut legătură cu meciul de la Bucureşti:

“Vă asigur că domnul Rădoi nu ar face acuzații niciodată având în vedere că îl cunosc personal. El nu mi-a reproșat niciodată nimic și este un om de caracter. Cum aș putea să spionez eu pentru FCSB când casa mea este la Craiova, iar soția mea are origini in zona Olteniei? Noi, la Universitatea Craiova, am apărat casa noastră întotdeauna!

Cine și-ar da foc la casă singur? Mă cunosc foarte mulți oameni de fotbal care ar putea depune mărturie sub jurământ despre ce fel de caracter am și ce profesional lucrez, ce metode folosesc pentru a fi un bun suport pentru staff-uri.

Din păcate, a trebuit sa părăsesc familia Universității, acolo unde am întâlnit oameni pregătiți în conducere, serioși, proactivi și upgradați, deschiși la nou, staff-uri competente, jucători foarte buni pentru România, precum si talente emergente care de abia asteaptă să strălucească în tricoul alb-albastru”, a spus Francisc pentru FANATIK.

Mirel Rădoi l-a adus pe fiul său în locul lui Francisc!

În locul lui Marius Francisc, care a ocupat acest post la Universitatea Craiova între 2023 şi 2025, Mirel Rădoi l-a adus pe postul de analist video pe fiul său în vârstă de 20 de ani, Denis Rădoi.

Marius Francisc a lucrat în trecut la Federaţia Română de Fotbal, iar la nivel de club a fost alături de Edi Iordănescu la FCSB, CFR Cluj și Gaz Metan. După despărţirea lui Edi de FCSB, a continuat să lucreze la roş-albaştri până în vara anului 2023, când a plecat la Universitatea Craiova.