Omul dat afară de Mirel Rădoi, revenire spectaculoasă la FCSB după ce a refuzat Rapidul: „M-am înțeles azi cu MM Stoica”

ADVERTISEMENT

Thomas Neubert (57 de ani) se află în discuții avansate cu Gigi Becali (67 de ani) pentru revenirea la FCSB. Preparatorul fizic german a plecat de la echipa roș-albastră în urmă cu doar aproximativ trei luni. El făcuse anterior parte din staff-ul tehnic al lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii și atunci s-a decis să nu mai continue la fosta campioană a României din momentul în care cei doi s-au despărțit de echipă, iar în funcția de antrenor principal a fost numit Mirel Rădoi.

Thomas Neubert s-a întors la FCSB! Preparatorul fizic german a confirmat că a bătut palma cu roș-albaștrii și că a semnat pe un an de zile. „Am bătut palma cu MM astăzi (n.r. duminică). Nu am fost greu de convins, dar am pus niște condiții foarte importante pentru mine. Despre astea au fost discuțiile în ultima perioadă de timp. Am pus la punct detaliile și am bătut palma. Condițiile vreau să rămână între mine și Mihai Stoica. Un an este noul contract.

ADVERTISEMENT

Nu am mai lucrat cu Marius Baciu, nu îl știu. Noi vom avea săptămna viitoare o ședință cu tot staff-ul tehnic, inclusiv cu Marius Baciu. Acolo ne vom vedea prima dată, dar nu este nicio problemă pentru mine și cred că nici pentru Marius”, a declarat Thomas Neubert, potrivit

Thomas Neubert a recunoscut că, înainte să accepte revenirea la FCSB, a negociat cu rivala roș-albaștrilor, Rapid București. „Am discutat și cu Rapid, am fost acolo (n.r. la baza de pregătire) cu Daniel Pancu. Îmi face foarte mult de el, am mare respect pentru Pancu”, a mai spus germanul.

ADVERTISEMENT

Thomas Neubert, negocieri cu Gigi Becali pentru revenirea la FCSB

După puțin timp însă, acesta din urmă a părăsit de asemenea FCSB și a semnat cu Gaziantep FK din Turcia. În locul lui a fost adus Marius Baciu, cel care a reușit să califice echipa în preliminariile Conference League după victoriile din barajele cu FC Botoșani și Dinamo. Astfel, în acest context, în ultima perioadă a început să se pună problema unei eventuale reveniri a lui Neubert.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, există în prezent discuții destul de avansate între el și Gigi Becali, doar că cei doi nu au ajuns încă la un numitor comun. Principala problemă este reprezentată în acest moment de latura financiară. În condițiile în care mai este dorit și de Rapid în această perioadă, neamțul forțează un salariu mai mare decât cel avut în perioada precedentă în care a activat la FCSB.

ADVERTISEMENT

Unde nu se înțeleg încă Gigi Becali și Thomas Neubert. Rapid îl vrea de asemenea pe german

Atunci câștiga 10.000 de euro pe lună, iar acum ar dori o remunerație lunară de 12.000 sau chiar 13.000 de euro. În schimb, Becali ar dori să se continue și acum în paradigma de data trecută din această perspectivă financiară, adică neamțul să se întoarcă tot pe un salariu de 10.000 de euro pe lună. Despre acest subiect al revenirii lui Thomas Neubert la FCSB au scris și colegii de la

Pentru german ar putea să fie deci al patrulea „mandat” la echipa roș-albastră. Prima dată în România el a lucrat, cu rezultate foarte bune, alături de Laurențiu Reghecampf, fiind considerat, până în prezent chiar, Recent, că îi este dor de foștii săi colaboratori de la FCSB și chiar că mai ține legătura cu unii dintre fotbaliști, semn clar că într-adevăr și-ar dori să revină la clubul roș-albastru. „Mi-e dor de echipă și de jucători. Vorbesc aproape zilnic cu o parte dintre jucători. ieri am fost cu Florin Tănase, de exemplu. Acum, ce să fac? Eu sunt în fața televizorului și sunt cel mai mare fan”, a spus Thomas Neubert, conform sursei citate anterior.