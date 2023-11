Omul de afaceri Beny Steinmetz scapă de închisoarea din România. O instanță din Cipru a dispus eliberarea lui

Curtea de Apel din Cipru a anulat o hotărâre a unei instanțe inferioare legată de extrădarea în România a omului de afaceri israelina Beny Steinmetz, condamnat în România la cinci ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, informează agenția Reuters, preluată de .

Judecătorii completului din Cipru au luat decizia în unanimitate și au dispus eliberarea lui Steinmetz din arest. Mandatul de arestare emis către autoritățile din România fusese respins anterior și de autoritățile din Grecia și Italia.

„O altă instanţă a unui stat european trimite un răspuns răsunător celor care încalcă în mod flagrant drepturile omului şi dispreţuiesc grav orice noţiune de stat de drept. Sunt foarte încântat că mă pot întoarce în sfârşit în ţara mea într-un moment atât de critic pentru Israel”, a transmis Steinmetz, printr-un purtător de cuvânt.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Benyamin Steinmetz la 5 ani de închisoare cu executare, în decembrie 2020. Condamnarea a survenit în dosarul Ferma Băneasa, israelianul fiind acuzat de procurori că a fost implicat într-un grup infracțional care a urmărit să obțină ilegal drepturi asupra unor terenuri din România.

La sfârșitul lunii august, , în baza mandatului de arestare emis de către autoritățile română, dar o săptămână mai târziu a fost eliberat pe cauțiune până când va fi judecată cererea de extrădare.

Prima instanță cipriotă s-a pronunțat pe 11 octombrie, fiind aprobată cererea de extrădare în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2002/584/JAI. Ulterior, avocații omului de afaceri au făcut apel pe care l-au câștigat vineri.

„Cooperarea judiciară în materia mandatului european de arestare are loc pe cale directă, între autorităţile judiciare române şi străine. Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate centrală, are posibilitatea de a facilita cooperarea şi a făcut-o cu promptitudine când instanţele au solicitat acest lucru. Ministerul Justiţiei îndeplineşte cu promptitudine toate atribuţiile pe care le are în această materie. Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a sprijinit cu toate datele necesare instanţele cipriote, în vederea oferirii garanţiilor că sunt respectate standardele CEDO în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie”, anunţa Ministerul Justiției, după decizia din 11 octombrie.

Ministrul Justiției Alina Gorghiu a anunțat, sâmbătă dimineață, că , Ionel Arsene, fără să facă nicio mențiune în ce privește eșecul autorităților române din ziua precedentă.

„În ultimele luni, la Ministerul Justiței am demontat un mit, că cei care sunt condamnați în România pot să fugă și să nu-și execute pedeapsa. Astăzi, autoritățile italiene, cărora le mulțumesc, returnează autorităților din România un fugar celebru, Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț. Justiția așa se face, până la capăt: execuți în penitenciarele românești!”, a spus Gorghiu.