Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave

Omul de afaceri Cătălin Găgeatu (48 de ani), tatăl portarului legitimat la Dinamo, Yanis Găgeatu (19 ani) a fost arestat preventiv, într-un dosar aflat în instrumentarea procurorilor, care vizează activități economice și financiare derulate prin mai multe societăți comerciale. Potrivit surselor judiciare, ancheta este una de amploare și a debutat în urmă cu mai mulți ani. În 2023, procurorii au efectuat percheziții la sedii de firme și imobile din Craiova și Brașov, în cadrul investigației.

Mama omului de afaceri, reținută în același dosar

În același dosar a fost reținută și Viorica Găgeatu, mama omului de afaceri, care figura ca administrator și contabil al firmelor vizate de anchetă. Ancheta ar viza modul în care ar fi fost gestionate fondurile societăților respective.

Cătălin Găgeatu și ceilalți inculpați din dosar vor fi prezentați Curții de Apel Craiova, procurorii formulând propunere de arestare preventivă. Instanța urmează să decidă măsurile legale ce se impun. În dosar se fac cercetări pentru evaziune fiscală, stopaj la sursă, spălare de bani, dar și folosirea creditelor societății în interes personal, notează .

Cine este Cătălin Găgeatu, omul de afaceri săltat de polițiști

Cătălin Găgeatu a fost patronul postului de televiziune Oltenia TV, dar a deținut și firma de pază NPG. În trecut, NPG Protect s-a ocupat de protecția stadionului „Ion Oblemenco“ din Craiova.

În 2007, Cătălin Găgeatu a fost reținut și cercetat într-un dosar privind fraude comise cu cecuri fără acoperire. În acel dosar, prejudiciul ar fi fost de 1,6 milioane de lei (aproximativ 450.000 de euro la cursul mediu din 2006).

Arestarea lui Cătălin Găgeatu, impact indirect și asupra fiului Yanis

Cazul are ecou și în lumea sportului, având în vedere că Yanis Găgeatu, fiul omului de afaceri, este portar la Dinamo, în prezent fiind împrumutat la Recolta Gheorghe (Liga a 3-a, județul Ialomița). Tânărul fotbalist nu este vizat în niciun fel de anchetă. Totuși, sunt inculpate în dosar, fără a fi reținute, fosta soție a lui Găgeatu și sora lui Yanis.

În 2023, când avea doar 16 ani, Yanis Găgeatu își exprima dragostea pentru Universitatea Craiova, echipa din orașul său natal. .

„Am început fotbalul când aveam doar 5 ani, atunci a fost pentru prima dată când am luat contact cu sportul rege. Nu știam mai nimic despre acest sport, am vrut să-mi încerc norocul să văd dacă este de mine și chiar a fost! Bineînțeles, încă de la primii mei pași în fotbal, mi-am dorit să ajung la Universitatea Craiova, echipa fanion a Olteniei. Munca, dorința și disciplina au fost cele care m-au adus în acest punct, de a avea șansa de a merge într-un cantonament cu Știința.

De când am ajuns la juniorii Universității, fotbalul pentru mine s-a schimbat total. Munceam din ce în ce mai mult pentru a ajunge cât mai sus. Pot spune că am pierdut foarte multe momente pe care un copil obișnuit le trăiește, însă nu am regretat și nu regret nimic pentru faptul că am făcut totul pentru sportul pe care îl iubesc”, declara Găgeatu, în ianuarie 2023, pentru Universitatea Craiova.

Yanis Găgeatu a dat-o pe Universitatea Craiova pe Dinamo

Yanis Găgeatu nu a reușit să prindă minute în poarta oltenilor, chiar dacă se antrena cot la cot cu gruparea alb-albastră. La vremea respectivă, Universitatea îi mai avea în lot pe Giedrius Arlauskis, Laurențiu Popescu, David Lazar, nume importante și cu mai multă experiență pentru o echipă cu pretenții.

Yanis a plecat de la Craiova în vara lui 2023 și a ajuns la ACSO Filiași. În sezonul 2024-2025, tânărul goalkeeper a fost legitimat la SCM Rm. Vâlcea. În 2025, mai exact în vară, , echipă pentru care, din nefericire pentru el, nu a apucat să joace. El a fost împrumutat pe 10 septembrie 2025 la ACS Recolta Gheorghe Doja, pentru ca tânărul portar să prindă mai multă experiență în Liga a III‑a.