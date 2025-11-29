Omul de încredere al lui Dan Șucu la Genoa, verdict clar în privința lui Nicolae Stanciu. Ce se va întâmpla cu internaționalul român în pauza de iarnă

ADVERTISEMENT

Transferat de Dan Șucu la Genoa în vară, Nicolae Stanciu nu a rupt gura târgului. În Italia s-a vehiculat chiar o posibilă plecare a lui în iarnă, iar Răzvan Raț a venit detalii pe această temă.

Răzvan Raț, anunț despre posibila plecare în iarnă a lui Nicolae Stanciu de la Genoa

Aflat în poziția de la Genoa, Răzvan Raț a precizat că doar antrenorul Daniele De Rossi va decide cât se baza pe Nicolae Stanciu și ce se va întâmpla cu internaționalul român mai departe.

”Noi sperăm ca situația să se schimbe în bine. Într-adevăr, am avut două egaluri cu De Rossi antrenor, dar cred că meritam să câștigăm. În ambele am avut ghinion, să spunem așa. Eu cred că suntem pe un drum bun.

Stanciu a fost accidentat și a stat departe de teren o lună și ceva. La momentul acesta se antrenează și rămâne la latitudinea antrenorului să stabilească situația lui la echipă. Nici eu și nici altcineva din club nu putem să decidem în locul său”, a declarat Raț, pentru .

Viitorul lui Stanciu, la mâna lui De Rossi

Fostul fundaș stânga al echipei naționale a României a mărturisit că în acest moment nu există nicio discuție cu privire la plecarea lui Nicolae Stanciu de la Genoa, dar nici nu a exclus cu tărie această posibilitate.

”Antrenorul știe cât de mult are nevoie de Nicolae Stanciu. Eu cred că este un jucător valoros al echipei, e clar asta. (n.r. – Există șansa unei despărțiri în iarnă) Eu nu cred.

Eu cred că Nicolae Stanciu va fi evaluat, la fel ca și ceilalți jucători, de antrenor, iar mai apoi vom avea și noi ceva de spus. La momentul acesta nu există asemenea gânduri”, a spus Răzvan Raț.

Stanciu, cifre modeste la Genoa

Nicolae Stanciu la finalul lunii septembrie și a fost indisponibil pentru ultimele meciuri ale naționalei României din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

După problemele care l-au ținut departe de teren mai bine de o lună, mijlocașul în vârstă de 32 de ani a fost din nou apt la începutul acestei luni. Chiar și așa, el nu a mai prins niciun minut la Genoa, fiind rezervă la partidele de campionat cu Sassuolo, Fiorentina și Cagliari.

În aceste condiții, el a rămas cu 5 aparții în tricoul lui Genoa, 3 în Serie A și 2 în Cupa Italiei. În total a strâns 337 de minute pe teren, în care a înscris un gol în partida cu Vicenza, disputată la mijlocul lunii august.

Genoa îi caută înlocuitor lui Stanciu

În ciuda asigurărilor date de Răzvan Raț în ceea ce-l privește pe căpitanul naționalei României, presa italiană a anunțat că Genoa se află în căutarea unui mijlocaș central pe care să-l transfere în perioada de mercato din această iarnă.

Conducătorii ”grifonului” . Genovezii ar dori să-l aducă sub formă de împrumut până la finalul sezonului pe mijlocașul în vârstă de 21 de ani.