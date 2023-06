Omul de încredere al lui Gigi Becali, declarații de ultima oră despre transferul lui Garita la FCSB: “Asta am hotărât”

FCSB a sistat negocierile cu Arnold Garita, atacantul dorit de Gigi Becali, anunță impresarul Florin Vulturar. Pretențiile financiare ale camerunezului au fost considerate exagerate, mai ales că jucătorul tocmai a retrogradat cu FC Argeș.

FCSB l-a ratat pe Arnold Garita. De ce s-au oprit negocierile: „Nici nu avea sens să discutăm mai departe”

Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit de ce transferul lui Arnold Garita la FCSB a picat: „Da, este adevărat, am discutat, dar pretențiile lor (n.r. jucător și agenți) sunt extraordinar de mari, așa că nici nu avea sens să discutăm mai departe”.

Agentul și finul lui Gigi Becali a dezvăluit însă că FCSB s-a orientat deja către un alt jucător: „Oricum, nu e problemă, am început discuțiile pentru un alt atacant care s-a remarcat în sezonul trecut”, a mai spus Vulturar la .

Mihai Stoica : „Cu Garita negocierile au eșuat. Solicitările impresarilor pentru Garita au fost mult mai mari decât ce a vrut Gigi să ofere.

În momentul în care un impresar îți propune un jucător, e normal să propui un comision, dar nu are nicio legătură impresarul cu clubul care discută cu jucătorul. Dar nu e cazul aici. Aici e vorba despre sume mult mai mari decât ce vrea Gigi să ofere”.

FCSB era o variantă atractivă pentru Arnold Garita: „De asta îmi place Becali”

Arnold Garita s-a declarat un admirator al patronului FCSB: „Gigi Becali este un președinte minunat, cel mai mare din România! Uneori e minunat, alteori e nebun. Uneori te place, alteori nu. E un președinte nebun, dar îmi place de el. El îți spune ce gândește. Ai jucat ca un rahat, îți spune că ai jucat ca un rahat. Nu îmi plac oamenii care nu îți spun în față lucrurile.

Iar Becali îți spune în față: ‘Ai jucat ca un rahat azi, nu-mi mai place de tine!’. De asta îmi place Becali, pentru că e sincer. Îi place de tine, îți spune în față, nu îi place, la fel. Dar e nebun, azi te place, mâine gata!”.

Gigi Becali spera că va reuși să îl aconteze pe Garita pe o sumă mai mică dacă FC Argeș pierdea barajul cu Dinamo: „Noi am ținut cu Dinamo, am vrut să promoveze ei. De ce? Păi, e un milion de euro pe care îl iau în plus din bilete sezonul viitor. Și am mai avut un interes. Decât să dai 200.000 de euro pe Garita, nu mai bine îl iei liber?”.

Arnold Garita, sezon bun la FC Argeș în ciuda retrogradării

Arnold Garita a reușit 14 goluri și 2 assist-uri în 40 de meciuri în acest sezon la FC Argeș, iar atacantul este evaluat la 650.000 de euro. Jucătoru : „Nu știu unde voi juca în sezonul viitor, dar voi juca în România. Voi juca împotriva lui Dinamo și mă voi răzbuna. Victoria lor cu 6-1 a fost prea dură, prea drastică. Vreau să o distrug pe Dinamo!

Vreau să dau totul pentru a câștiga acel meci. Victoria lor cu 6-1 e prea mult! Dar Dinamo a jucat foarte bine atunci, uimitor. Ghezali, pffffa…”, a spus jucătorul într-un live pe Tik Tok.