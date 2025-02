Omul de încredere al lui Gigi Becali dezvăluie toate culisele transferului lui AndreI Gheorghiță la FCSB: „L-am ochit de mult timp!”

Andrei Gheorghiţă a fost transferat în urmă cu o săptămână de FCSB. Atacantul adus de la Poli Iaşi şi-a schimbat viaţa în doar şapte zile. A jucat excelent 45 de minute cu Sepsi, iar .

Omul de încredere al lui Gigi Becali dezvăluie toate culisele transferului lui AndreI Gheorghiță la FCSB

Agentul Florin Vulturar a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre , spunând că jucătorul a fost ochit de mai multe luni de el şi apoi de Gigi Becali, care l-a urmărit:

“Gheorghiţă este un jucător şi e curios că nu l-a văzut nimeni de atâta timp. Eu am insistat de câteva luni de zile pentru el. Am văzut un calm ce nu am văzut la un jucător din România.

Nu îl interesează de nimic, îşi face treaba. S-a dovedit şi aseară şi în meciul cu Sepsi. Are o nebunie de atacant. Va ajunge la un nivel mare acest băiat. L-am ochit de mult timp şi l-a văzut şi Gigi Becali.

A văzut o fază într-un meci şi l-a urmărit în mai multe meciuri. S-a decis să îl aducem. Chiar are nas la jucători tineri. De atâta timp nu l-a văzut nimeni. Joacă de un an de zile în campionat.

“A fost o lovitură pentru Rapid să piardă un jucător născut în Giuleşti”

Nu era un jucător ce îl reprezentam eu. Acolo s-a blocat un pic. Au discutat ei despre contract, dar s-a rezolvat destul de rapid. Am fost la Iaşi, Gheorghiţă era încântat de oferta de la FCSB.

Era pus şi pe lista de Europa, dintr-o dată i s-a schimbat viaţa. La ora 2-3 noaptea s-a decis să nu mai joace ultimul meci pentru Poli Iaşi, cu UTA Arad. Am decis asta ca să îl poată pune pe lista de Europa.

Şi uite că a fost cu noroc. Este un băiat foarte liniştit şi foarte inteligent. Are vorbele la el. Ştie ce are de făcut şi în teren şi în afara lui. Calmul lui din teren este foarte rar.

Ştiu doar că este născut în Giuleşti. Poate a fost o lovitură de imagine şi pentru Rapid. Spun aşa, de viitor. Dacă totul va fi bine în cariera lui să ajungă la un nivel mare, cred că a fost o lovitură pentru Rapid să piardă un jucător născut în Giuleşti”, a spus Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA.

