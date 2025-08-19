Omul de încredere al lui Vladimir Putin, laude pentru Trump, critici pentru europeni: „Vor doar să livreze arme Ucrainei”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, considerat omul de încredere al lui Vladimir Putin, a vorbit deschis despre întâlnirea istorică din Alaska. Potrivit oficialului de la Kremlin, atmosfera de la summitul Putin–Trump a fost „foarte bună”.

Serghei Lavrov, laude pentru Trump, critici pentru Europa

În timp ce l-a lăudat pe Donald Trump și a spus că SUA își dorește cu adevărat o pace pe termen lung în Ucraina, Serghei Lavrov a lansat și o serie de atacuri la adresa Europei. Mai exact, el a subliniat că Washingtonul caută o soluție „durabilă și fiabilă”, nu doar un armistițiu temporar, în timp ce Europa ar insista doar pentru o încetare a focului, în timp ce continuă să trimită arme în Ucraina.

„A fost clar că preşedintele Statelor Unite şi echipa sa doresc sincer, în primul rând, să obţină un rezultat pe termen lung, durabil şi fiabil”, a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

În schimb, Lavrov a comparat poziția SUA cu cea a Europei, după ce mai mulți lideri de pe continent au participat luni la pentru a vorbit despre pacea din Ucraina. Din punctul lui de vedere, „europenii au… insistat la fiecare pas doar asupra unui armistiţiu şi că, după aceea, ei vor continua să livreze arme Ucrainei”.

Vladimir Putin și Zelenski ar putea sta față în față în două săptămâni

Se pare că o întâlnire între președinții Această decizie a venit după o discuție telefonică între președintele rus și Donald Trump. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz, care l-a lăudat pe Trump pentru acest succes, spunând că doar datorită eforturilor sale se poate ajunge la un dialog direct între cele două tabere aflate în război.

Totuși, Merz a avertizat că Rusia încă cere Ucrainei să cedeze părți din teritoriul Donbas, o condiție care nu este normală. Cancelarul german a subliniat că nicio țară suverană nu poate fi forțată să-și piardă teritoriile. După întâlnirea de la Casa Albă, Donald Trump a scris și el pe contul personal de socializare că se încep pregătirile pentru întâlnirea istorică dintre Putin și Zelenski.