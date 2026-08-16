Omul de încredere al lui Zeljko Kopic, reacție surprinzătoare despre portughezul Nuno Campos: „Îi văd fericiți pe jucători!”

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Florentin Petre este fără doar și poate omul de încredere al lui Zeljko Kopic. Legenda lui Dinamo, fost antrenor secund al echipei avându-l principal pe tehnicianul croat, a comentat prestațiile lui Dinamo sub tutela lui Nuno Campos, portughezul care l-a înlocuit pe Zeljko Kopic pe banca echipei din Ștefan cel Mare.

Florentin Petre, reacție surprinzătoare despre Nuno Campos la Dinamo: „Îi văd fericiți pe jucători”

La finalul sezonului 2025/2026, . Decizia i-a șocat total, mai ales pe fanii „câinilor”, Kopic și Petre fiind duoul care a dus-o pe Dinamo de pe ultimele locuri până în play-off-ul SuperLigii și la un pas de cupele europene. Nuno Campos i-a luat locul lui Zeljko Kopic în Ștefan cel Mare și, deși fanii au privit cu suspiciune mutarea, portughezul a impresionat și le-a câștigat rapid încrederea suporterilor.

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Dinamo este lider în SuperLiga, cu 10 puncte după 5 etape și cu moralul ridicat după victoria cu Rapid, scor 1-0. Florentin Petre a comentat și a remarcat mentalul excelent al jucătorilor dinamoviști. „Campos trebuia să preia lucrurile pe care noi le-am făcut în trecut. Mă bucur foarte tare că a reușit și că nu a avut probleme din punctul ăsta de vedere. Văd și eu interviurile jucătorilor, este foarte, foarte important cum jucătorii percep ceea ce le cere antrenorul.

Îi văd fericiți, ăsta este un lucru extraordinar de bun în economia viitorului clubului, ceea ce se întâmplă acolo. Mă bucur atât de tare că sunt sus, pentru că munca grea s-a făcut în trecut și era normal ca ceea ce se va întâmpla după noi să fie preluat și să meargă normal către bine. Asta mă bucură foarte tare, că am pus umărul atât eu, cât și Zeljko Kopic la redresarea unui club atât de mare, cu o istorie extraordinar de mare în spate. Este un lucru normal ca pe viitor să aibă rezultate mai bune decât am avut noi”, a declarat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

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Florentin Petre a dat verdictul despre Dinamo după 5 etape

Dinamo ar putea rămâne lider în SuperLiga în funcție de rezultatele înregistrate în ultimele meciuri ale rundei a 5-a în SuperLiga. Chiar dacă a remarcat că Dinamo mai are de lucrat, Florentin Petre susține că echipa lui Nuno Campos este pe drumul cel bun și poate emite chiar pretenții la câștigarea titlului.

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„Dinamo este foarte bine în acest sezon. Mă bucur pentru rezultatele pe care le au, se vede că mai au foarte mult de muncă. Dinamo a jucat într-un anumit sistem, într-o anumită dinamică. Acum s-a schimbat puțin, este mai simplu. Mă uit la jucători, sunt bine angrenați la tot ceea ce le cere antrenorul. Atâta timp cât au rezultate, mă bucur foarte tare. Sper să aibă continuitatea asta, să prindă play-off-ul și să se bată la titlu”, a mai spus Florentin Petre.

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