Omul de radio care anunță sfârșitul festivalului SAGA. După DJ Hardwell, un fost angajat se plânge că n-a fost plătit. Reacția organizatorilor

Un cunoscut om de radio de la noi anunță sfârșitul festivalului SAGA, care în acest an a întâmpinat o serie de dificultăți. De la DJ-ul care a părăsit scena în timpul show-ului, acuzând organizatorii că nici măcar nu l-au plătit, până la absența anunțată pe ultima sută de metri a artistei principale din ediția asta, Nicki Minaj, show-ul s-a lovit de multe dezamăgiri!

Gabriel Fereșteanu de la PRO FM anunță moartea festivalului SAGA

de la SAGA 2024 (festivalul s-a ținut în weekend-ul trecut, 5-7 iulie 2024, la Romaero Băneasa), însă argumentele ei nu au convins pe toată lumea. Rapperița americană a spus că nu a mai ajuns în țara noastră din cauza unor proteste care aveau loc în București. Un motiv de-a dreptul… hilar în viziunea multora.

ADVERTISEMENT

Dar asta n-a fost tot! O tiktokeriță s-a plâns din cauza accesului îngreunat în zona VIP, spunând că a trebuit să facă kilometri întregi pentru a trece de securitatea de la festival. Cireașa de pe tort sau bomboana de pe colivă a fost, însă, anunțul DJ-ului olandez Hardwell de a părăsi scena. S-a plâns că n-a fost plătit de organizatori, arătând cu degetul și pe proasta gestiune tehnică, sonorizarea creându-i reale probleme pentru a-și duce show-ul la bun sfârșit.

Omul de radio Gabriel Fereșteanu a comentat pe pagina sa de TikTok valul de scandaluri de la SAGA din acest an și face o previziune tristă: s-ar putea să fi fost ultimul festival!

ADVERTISEMENT

Saga SAGA, mai tare ca festivalul: „Pierderi și datorii”

„Cel mai probabil, SAGA n-o să se mai organizeze în 2025. Apropo de asta, vine și timpul pentru o discuție ceva mai serioasă. 3 motive, absolut obiective, dincolo de feedback-ul oamenilor. Buba cea mai mare face referire la lucrurile din spate, pe care oamenii nu le văd. Olandezii care organizează SAGA au datorii de 7 milioane. Unii oameni, ca mulți alți furnizori, au rămas neplătiți. Printre colaboratorii neplătiți se află inclusiv o companie municipală, ceea ce e o mare problemă. Organizatorul a schimbat SRL-ul. Asta e o tehnică din asta pe care o fac foarte mulți, când are o firmă datorii și are foarte multe procese. Schimbă SRL-ul și pare că nimic n-o să se mai întâmple. Vedem dacă e cazul la SAGA.

Primul motiv e că acest festival este de foarte multe ediții pe pierderi și datorii. Treaba cu Hardwell, nu știu să vorbesc foarte mult. Asta pentru că e încă puțină motorină peste un foc care oricum ardea. Personal, cred că SAGA nu e neapărat un festival, ci un concert de trei zile. Mergând la foarte multe festivaluri, SAGA nu prea are parte de nicio poveste. E o mare de beton, undeva în afara orașului. Al treilea motiv pentru care șansele sunt minime să avem SAGA 2025 este că niciun brand nu va mai sponsoriza SAGA. Vedem toată experiența negativă a oamenilor care merg la SAGA. E evident că brandurile care sunt sponsori nu-și doresc ca publicul să aibă o imagine negativă legată de imaginea lor”, a explicat

ADVERTISEMENT

Organizatorii, reacție la plângerile formulate pe scenă de DJ Hardwell. Plus: un fost barman spune că a muncit degeaba

Cu privire la cazul Hardwell, transmițându-i, pe finalul comunicatului, toate cele bune DJ-ului din Olanda.

„Ei bine, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au reușit să cânte în prima zi și tu nu. Echipamentul a venit din Olanda, la fel ca tine. Același set se pare să funcționeze perfect chiar acum pentru Will Sparks.

ADVERTISEMENT

Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA anul ăsta, pentru toți artiștii. Am fi rezolvat orice probleme tehnice fără efort și rapid. Asta, dacă ne-ai fi lăsat și nu ai fi oprit setul atât de rpeede. Am făcut tot ce am pentru pentru a răspunde fiecărei solicitări, inclusiv plățile convenite. Ne pare rău pentru fanii noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă, în sfârșit, cântând la București. Numai iubire și tot binele”, au transmis cei de la SAGA.

O altă acuzație, de data asta de la cineva care ar fi făcut parte din întreg angrenajul de anul trecut, a ieșit la iveală, tot pe TikTok.

Un user cu numele Anto pe TikTok, a dezvăluit experiența neplăcută, ca barman, pe care a avut-o la SAGA: „Am fost barman anul trecut la SAGA. Nu ne-au plătit toți banii. Am muncit multe ore degeaba. Aveam program de la 16:00 la 06.00”. Rămâne de văzut cum se va încheia saga SAGA și dacă, așa cum spune Fereșteanu, festivalul tocmai ce a murit anul ăsta.