„Nu credeam că mai scap!” Omul de televiziune Petre Magdin şi soţia sa, infectaţi cu coronavirus! Cum se simt acum

Cunoscutul artist și om de televiziune Petre Magdin s-a infectat cu COVID-19. Retras la casa de vacanță din Vâlcea, omul de televiziune şi vedetă rock, în vârstă de 77 de ani, a învins însă boala, iar acum are un optimism demn de invidiat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Între istoricul evenimentelor și… povestea „tratamentelor” vecinilor săi, cu fructe „țuicifere”, am primit chiar și o invitație la… jogging.

Pentru mulți dintre noi, Petre Magdin nu mai are nevoie de prezentare. Rockerul pendulează, de mai multă vreme, între București și casa de vacanță, aflată undeva la 70 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum s-au infectat cu Covid Petre Magdin şi soţia sa: “Chiar nu ştim!”

De curând, Petre și soția sa, Ana Magdin, au fost infectați cu coronavirus. Nici acum nu-și explică de unde au contactat boala.

„Chiar nu știu unde m-am infectat! Dar eu sunt băiat tare, așa că am scăpat… Aici, la țară, este aer curat. Totuși, uite că boala nu ne-a ocolit nici pe noi. La început, am avut o tuse convulsivă și m-am oprit din cântat. Totul s-a produs brusc! Când vorbeam și când râdeam, se pornea tusea. În prima fază, am tratat situația lejer, dar pe urmă am văzut că nu e de glumă…”, a declarat pentru FANATIK Petre Magdin.

ADVERTISEMENT

Soţii Magdin au refuzat internarea: “Ne-am îngrijit unul pe celălalt”

Soții Magdin nu au fost internați în spital, pe durata tratamentului. „Ne-au propus, dar am preferat să stăm acasă. Ne-am îngrijit unul pe celălalt, având, e drept, câțiva prieteni care sunt medici foarte buni.”

“O să-ți spun ceva, care te va șoca: Cineva i-a zis Anei: „Nu mergeți la spital!”… Apoi, eu am început să fac vocalize, pentru că am crezut că-mi pierd vocea. Mi se mai petrecuse o dată acest fenomen, acum trei ani, când am suferit un atac de cord. Am rămas cu o răgușeală, deși cumva o aveam mai demult, de când lucram în TVR. Toți ăia de acolo fumau. Eu stăteam în biroul meu, dar când treceam pe lângă ei, tăiai fumul cu cuțitul. Important e că amândoi ne simțim bine, acum. Nu mă simt obosit. Dacă vrei, chiar și la vârsta mea, te provoc la jogging!”, a continuat, râzând, artistul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rockerul Magdin, „tratament” împotriva Covid 19 cu … „Sfânta Treime” a țuicii

Dacă nici acum nu știe exact de unde a contactat virusul, în schimb, Petre Magdin, însănătoşit acum, se amuză pe seama sătenilor, care au găsit, rapid, „medicamentul” potrivit pentru a ține boala la distanță.

„Eu nu beau alcool, dar am vreo trei – patru prieteni, care fac zilnic… „Sfânta Treime”. Asta înseamnă trei pahare de țuică… În fiecare zi, beau acasă la câte unul dintre ei, prin rotație. Apoi, după „Sfânta Treime”, urmează berea… Dar eu, neparticipând la „Sfintele Treimi”, chiar nu înțeleg de unde și când m-am îmbolnăvit. Niciunul dintre prietenii noștri nu s-a molipsit de COVID-19. Probabil, o fi bună țuicuița aia…”, ne-a declarat rockerul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dincolo de acești prieteni, soții Magdin n-au mai primit în curtea lor alte persoane, de aici provenind și dilema legată de locul și de momentul declanșării bolii. Acum, deși centrele de recuperare sunt închise, Petre și Ana Magdin au reușit să facă o „breșă în sistem”.

„După toată nebunia asta, am mers la Băile Govora. Ne ajută o doamnă, care se ocupă mult de Petre”, ne-a povestit Ana Magdin. Ce înseamnă să ai fani…

ADVERTISEMENT

Soția rockerului a stat 3 săptămâni la pat: „Nu credeam că mai scap!”

Ana Magdin nu pare atât de relaxată precum soțul ei. Când rememorează momentele respective, este cât se poate de serioasă:

ADVERTISEMENT

„Nu credeam că mai scap! Eu am fost bolnavă mai mult timp decât Petre. Am zăcut trei săptămâni. Mă simțeam de parcă aveam un cuțit înfipt în mușchii picioarelor și aveam dureri de cap… Petre a fost ușor asimptomatic. Apoi, timp de trei zile, a avut febră, cam până la 38 de grade și mă speria felul în care tușea. Am trecut, amândoi, prin stări cumplite!”

Vindecarea s-a produs relativ rapid, prin metode clasice: medicamentele de rigoare, ceaiuri și supe. „A fost cumplit, pentru că eram numai noi doi, în casă. Nimeni nu era în stare să gătească. E greu să nu poți tu să te ajuți pe tine însuți”, a încheiat Ana Magdin.

Deși nu s-a retras din activitatea artistică, Petre Magdin locuiește de mai mulți ani la țară și face naveta între Vâlcea și București. În această perioadă, nu lucrează la vreun proiect ci așteaptă să treacă pandemia. „O să se ducă și chestia asta, rapid, o să vezi. Anul viitor, pe vremea asta, o să fim cu toții liniștiți”, este convins artistul.

Cine este Petre Magdin: compozitor, promotor și vedetă TV

Pentru cititorii foarte tineri, trebuie menționat faptul că Petre Magdin este o legendă a muzicii rock din România. Este cântăreț, compozitor, orchestrator, producător muzical și realizator TV. În anii ’90 a realizat emisiunea „Întâlnirea de la miezul nopții”, primul show TV în care românii au avut ocazia să privească, la TVR, videoclipuri cu titanii muzicii rock&heavy metal ai lumii, interziși până atunci de regimul comunist la Televiziunea Națională.

Încă dinainte de decembrie 1989, Magdin a avut curajul de a promova trupe rock românești, printre care Iris și Sfinx.