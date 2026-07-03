Omul din satul cu un singur televizor i-a pus gând rău lui Messi! Cum a devenit Bubista un nume în fotbalul mondial

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Capul Verde scrie o poveste de basm la turneul din acest an, după ce a avansat din faza grupelor Cupei Mondiale.

Antrenorul Capului Verde e poreclit Bubista

Africanii, cu Joao Paolo, de la FCSB, printre titulari, joacă la noapte (ora 1.00) cu Argentina, un meci pe care antrenorul out-siderul vrea ca echipa sa să-l abordeze cu mult curaj și optimism. Bubista, pe numele său real Pedro Leitão Brito, actualul selecționer al naționalei de fotbal din Capul Verde, a devenit o figură proeminentă în fotbalul internațional după ce a calificat în premieră naționala insulară la Campionatul Mondial.

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Înainte de a deveni antrenor, el a fost mijlocaș și căpitan al naționalei din Capul Verde, pentru care a jucat de 28 de ori. Porecla „Bubista” derivă din creola locală și face referire la insula sa natală, Boa Vista. De acolo sunt și primele lui amintiri despre Cupa Mondială. „Eram foarte, foarte tânăr, iar pe atunci în satul meu, Povoação Velha, de pe insula mea natală, Boa Vista, exista un singur televizor, la care nu era ușor să ajungi”, și-a amintit fostul fundaș central într-un interviu acordat FIFA.

În satul lui exista un singur televizor

„Îmi amintesc de Lothar Matthäus din acea perioadă și de jucători de calibrul lui Eder și Falcao din Brazilia”, a spus el. „Mi-i amintesc bine. Și apoi era, desigur, Diego Maradona. Acestea sunt amintirile mele legate de Cupa Mondială”, s-a destăinuit el.

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„Fotbalul face parte din mine încă de când eram mic, din copilărie, când mama obișnuia să facă mingi din șosetele noastre”, a explicat omul care a stat în spatele calificării surprinzătoare a debutantelor africane. „Întreaga mea zi se învârte în jurul fotbalului, iar acest lucru a adus o energie pozitivă jucătorilor și suporterilor noștri. Cupa Mondială este o oportunitate incredibilă pentru poporul nostru și pentru Africa în ansamblu. Suntem o țară mică și dăm un exemplu, arătând că, oricât de mic ai fi, poți realiza ceva mare ajungând la Cupa Mondială”, a mărturisit acesta.

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Are un bilanț excelent la naționala Capului Verde

Bubista a preluat conducerea tehnică a naționalei din Capul Verde în 2020. A dus echipa în sferturile Cupei Africii pe Națiuni și, ulterior, a obținut o calificare istorică la turneul final al Campionatului Mondial, unde formația sa este neînvinsă.

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Anul trecut, el a fost desemnat antrenorul anului în Africa, cel mai important titlu obținut în cariera lui ca tehnician. Bubista n-a antrenat niciodată în Europa, activând doar în Capul Verde. El are însă cifre excelente la națională, ca selecționer, cu 31 de victorii și 19 egaluri, din 67 de partide.

Bubista crede că echipa sa are caracterul necesar pentru a provoca surprize, chiar și împotriva campioanei en-titre. „Credem în noi înșine, în forțele noastre, în jucători și în această echipă”, a subliniat antrenorul Bubista. „Cu siguranță va fi un meci foarte dificil, dar putem să ne surprindem adversarii. Suntem curajoși, ambițioși și vom juca pentru a câștiga”, a mai afirmat acesta.

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Nu a pregătit nimic special pentru Messi

„Avem propria noastră strategie, nu doar pentru Messi, ci pentru întreaga echipă a Argentinei. Messi este unul dintre cei mai buni jucători din lume, dar jucăm ca o echipă”, a spus Bubista.

„Echipele mai mici au demonstrat că pot concura de la egal la egal cu echipe mai puternice”, a remarcat el. „Argentina va fi o provocare pentru noi, dar vrem ca acest meci să fie o provocare și pentru ei”, a concluzionat el.

Meciul cu Argentina este pentru Bubista un vis împlinit. „Când ne-am calificat, am spus că vrem să jucăm împotriva celor mai bune echipe la Cupa Mondială și am avut norocul să dăm peste Spania, campioana Europei, Uruguay, care a fost de două ori campioană mondială și Arabia Saudită, fostă câștigătoare a Cupei Asiei”, a declarat Bubista, care acum va da piept cu Argentina, campioana mondială. „Ne simțim foarte relaxați”, a accentuat antrenorul.

Președintele țării crede în 1-0 pentru Capul Verde

Încrederea în capacitatea Capului Verde de a surprinde a fost alimentată și mai mult de președintele Jose Maria Neves. Într-o declarație acordată BBC-ului pe 30 iunie, el a sugerat că echipa sa gazdă ar putea într-adevăr să șocheze Argentina. „Capul Verde poate învinge Argentina cu 1-0”, a spus Neves, continuând: „Intrăm în meci țintind spre victorie… Avem 100% șanse să câștigăm împotriva Argentinei.”