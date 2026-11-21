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Fotbalul spre care cu toții privim, mai ales în serile de Champions League este, fie că vrem să acceptam sau nu asta, fotbalul-corporație. Toate numele mari și medii din fotbalul European sunt corporații în adevăratul sens al cuvântului; unele chiar globale. România a adoptat, sub influența companiilor străine care au intrat pe piața locală, modelul corporatist în practic majoritatea domeniilor de activitate; nu însă și în fotbal. Într-o epocă în care fotbalul nu poate exista fără fluxuri constante și consistente de venit, modelul corporatist a devenit o necesitate. Corporația nu este nici pe departe un model ideal, o spun în deplină cunoștință de cauză; este însă unul care și-a dovedit funcționalitatea. Așadar succesul demersului este strâns legat de abilitatea de a adapta acest model și de a-l pune în contextul fotbalului.

O discuție despre fotbal, așadar, dar fotbalul jucat în birouri. Fotbalul invizibil, fără de care cel jucat în iarbă pur și simplu nu ar exista. Sau ar fi unul efemer, cu final previzibil: insolvență, sau faliment. Dan Gătăianțu vorbește așadar despre guvernanță, comunitate, venituri comerciale și sustenabilitate.

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Fotbalul, între comunitate și business modern

Ideea de la care pornește discuția noastră este aceea că un club de fotbal este practic un business de retail cu specificul fotbal. Ești de acord cu această definiție?

– Ideea pe care mi-am format-o în ultimii ani de zile este că un club de fotbal modern este de fapt o companie de media, o companie de retail, care are la centru o echipă și o comunitate.

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Asta spune si directorul general de la Como, de exemplu.

– Da. Noi suntem practic o agenție de marketing, un producător de conținuturi digitale, un producător și un distribuitor de merchandising. Noi suntem un organizator de evenimente mari, mici, cu public diferit, fie suporteri, fie familii, fie oameni în zona B2B, fie persoane cu venituri ridicate, etc. Până la urmă, dacă noi abordăm astfel lucrurile, nu reinventăm nimic. Noi doar trebuie să luăm niște practici bune, ca niște puncte de ghidare. Ceea ce noi vorbim acum nu este nimic nou, noi vedem asta de acum 20-30 de ani. Și eu am aici o percepție a mea proprie, pentru că eu vin din zona asta de guvernanță, de finance, de corporație mare. Și un lucru pe care eu mereu l-am observat și cred că este de fapt esența problemei, despre cum se poziționează fotbalul în România, este faptul că noi nu mai vedem parteneriate comerciale cu bănci, cu asigurători, cu firme de telecomunicație, cu firme de energie.

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Adică nu vedem un anumit nivel de business în fotbal.

– Exact. Și întrebarea este de ce? Pentru că ele au fost la un moment dat, domnule! Asirom a fost pe tricoul lui Dinamo, a fost Orange, a fost Vodafone, a fost BCR. Aici este, de fapt, problema. Pentru că ce s-a schimbat, de fapt, în ultimii 20-30 de ani, este că multe industrii s-au profesionalizat, iar fotbalul a rămas la un model tradițional și deja învechit. Asta este esența. Corporația vine cu know-how, dar mai ales cu reguli de guvernanță. Adică, ei vin cu un set de reguli pe care tu, ca societate, trebuie să le implementezi. Vorbim, de exemplu, de managementul riscului. Când vorbim de managementul riscului, analizezi la ce riscuri este supusă compania ta. Riscuri operaționale, eroare umană. Riscuri de piață, riscuri de dobândă, riscuri de contrapartidă și risc reputațional.

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Adică, dintr-o dată, toate companiile astea, ele chiar pun o valoare la acest risc reputațional. Ce înseamnă? Păi și în acel moment, tu dacă acum, astăzi, în 2026, ai o convorbire cu, nu știu, să spunem, o bancă, cu o companie de asigurări, cu un operator de telecom, dintr-o dată, problema se pune diferit. Este vorba de încredere. Pot eu, ca partener, să am încredere că tu vei acționa pe termen mediu și lung, într-un mod predictibil, constant, aliniat cu anumite valori, cu anumite principii de etică?

În branding există o regulă. Asocierea se face între niște brand-uri cu valori similare și cu anvergură similară. E greu să aduci un brand de genul unei bănci multinaționale sau al unei companii multinaționale azi, în 2026, lângă un brand din fotbal pentru că discrepanța dintre cele două brand-uri, ca și anvergură, e foarte mare. Inclusiv din perspectiva valorilor percepute.

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– Să știi că eu asta aș contesta un pic. Pentru că, până la urmă, “go global, think local”. Într-adevăr, unele corporații mari o văd mai mult, altele mai puțin. Și acum, îți dau un exemplu – o bancă digitală internațională, care acum este și la Bayern München, este și la Como. Ei caută, de fapt, pentru o piață anume, care este cel mai bun mod de a crește brand-ul în țara respectivă. Și fotbalul vine totuși cu două elemente foarte atipice. Numărul unu, loialitatea fanilor și suporterilor. Suporterul e alături de club la modul “câine până la moarte”, indiferent de rezultate, liga a doua, aproape faliment, etc. De aici, ratele de conversie. Dacă analizăm ratele de conversie pe care noi le avem cu comunitatea dinamovistă, ele sunt complet atipice față de orice rate de conversie normale în piață. Adică, dacă te gândești la costul de achiziție al unui client, noi putem să oferim niște valori care sunt foarte, foarte diferite de oricare altă comunitate, exact datorită acestei pasiuni. Datorită acestui atașament. Acesta este un activ important pentru o companie care se gândește să se afilieze cu un club de fotbal.

Numărul doi, noi (n.r. – fotbalul) suntem foarte rezistenți la crize. Noi suntem într-o oarecare criză de încredere la nivel politic, geopolitic, chiar și la nivel economic, mondial. De unde vine creșterea viitoare? Lipsește lichiditate pe bursă. Sunt lucruri pe care noi le vedem. Dar totuși, oamenii se uită la meciul de fotbal. Este cumva un consum care nu este atât de volatil față de o situație de piață la un anumit moment. Este rezistent la aceste situații de piață. Poate că ai o anumită volatilitate. Lumea cumpără mai puțin merchandising. Ok, fair enough. Dar tot se uită la meci. Tot vine pe stadion. Dacă ne uităm dintr-o perspectivă macroeconomică, un impact de piață pe comportamentul unui consumator, la fotbal, sau, de fapt, nu numai la fotbal, la sport, în general, o să fie mai puțin afectat decât, comparativ, alte forme de consum. Adică, volatilitatea este mai mică. Și asta este, iarăși, un avantaj al sportului.

Și, până la urmă, mai este și al treilea element. Până la urmă, vorbim despre valori frumoase. Determinare, colaborare, disciplină. Adică, astea sunt valori care stau la baza a ceea ce se întâmplă pe teren.

Viziunea Dinamo și regulile de guvernanță: “avem o cultură organizațională, în care căutăm consensul și colaborarea”

Cred că nu suntem în dezacord. Pur și simplu brand-urile din fotbal trebuie să-și îmbunătățească modul de comunicare și modul în care sunt percepute de business. La asta mă refeream. În momentul acesta există un decalaj relativ mare care duce, de exemplu, Banca Transilvania spre baschet, un mediu perceput un pic diferit de cel fotbalistic. Dar din pricina fotbalului, nu a baschetului. Fotbalul s-a vândut prost.

– Da, foarte bine zis. Și acum, dacă este să ne reîntoarcem cumva la situația de fapt, totul pleacă de la cap. Care e viziunea pentru un anume club? Care e strategia, de fapt?

Hai să intrăm în subiect. Care e viziunea lui Dinamo pe subiectul ăsta?

– Ok, hai să vorbim despre viziune și despre misiune. Noi am definit viziunea astfel: să fim mai mult decât am fost. Misiunea noastră este să fim un club sustenabil și care creează într-un mod sustenabil performanță sportivă și administrativă de top.

Mă uitam pe organigrama clubului. O organigramă care respectă tipologia unei organigrame de multinațională. Văd sub Consiliul de Administrație o conducere executivă, dar avem și o linie de directori separată de conducerea executivă. Care e diferența dintre cele două? Și o întrebare secundară, ce înseamnă directorat consultativ?

– Dacă ne uităm pe documentele statutare, avem ceea ce este prevăzut și prin lege: adunarea generală a acționarilor, care este instanța supremă decizională. Proprietarii companiei. Sunt banii lor, ei decid. Acum, în nivelul al doilea, avem Consiliul de administrație. În cazul nostru, Consiliul de administrație este compus din 5 membri, dintre care, foarte important, 3 membri neexecutivi, 2 membri executivi. În cazul nostru, membrii executivi sunt Andrei (n.r. – Nicolescu) în calitate de președinte de club și eu.

Ideea care este? Consiliul de administrație este un organ decizional care are anumite atribuții și care numește și supraveghează conducerea executivă. Andrei și eu formăm conducerea executivă, dar doar el poate reprezenta clubul față de terți. Am implementat și praguri clare de aprobare: până la un anumit nivel, conducerea executivă poate angaja clubul; peste acest nivel, decizia urcă la Consiliul de administrație, iar pentru angajamentele cele mai mari, la Adunarea generală a acționarilor. Regula are două sensuri: protejează compania și îi protejează și pe cei care iau deciziile. Acestea sunt reguli de guvernanță corporativă.

Acum, directoratul consultativ: noi avem o cultură organizațională în care căutăm consensul și colaborarea. Noi nu căutăm autoritatea. Asta nu este ceva ce se reflectă în actul constitutiv dacă vei căuta, dar eu cred că dacă ai vorbi cu oricine din club, o să vezi că ăsta este modul de lucru; ca un fel de contract social. Și avem acest directorat consultativ. Noi, în alte cuvinte, o dată pe săptămână, luni, după ce avem întâlnirea cu toți oamenii din club, în care vorbim despre ce a fost săptămâna trecută, ca să știm unul de altul, ne întâlnim într-un fel de managing board. În cazul în care noi, ca directorat, ajungem la o concluzie și conducerea executivă, de exemplu, zice “nu, vrem să o facem altfel”, trebuie să explicăm de ce. Putem să o facem, dar trebuie să explicăm de ce, într-un mod documentat. Și asta înseamnă, de fapt, o colaborare consultativă și foarte “în viață”. Asta este cumva ideea. Și asta schimbă totul. Aici intrăm iarăși în zona asta de cultură organizațională care eu personal consider că este esența. Efectiv. Dacă dai curs unui astfel de demers – și aici nu-i vorba de acte, e vorba de cum te comporți ca organizație – asta arată cine suntem și cum vrem să trăim. Și noi am avut în directorat niște discuții extraordinar de încinse. Și este ok să fie așa. Este spațiu dedicat pentru asta. Pentru că din discuția aia poate se naște o altă idee.

Cine e acest consultant strategic (n.r. – din organigrama clubului)?

– Noi lucrăm de cam un an de zile cu un consultant strategic. Cu ajutorul acționarilor, clubul a decis să apeleze la un consultant care vine complet din afara zonei fotbalistice. Ne-a ajutat la structurarea business-ului și a organizației, la definirea rolurilor și la implementarea de KPI-uri, cu un focus special pe comercial. Eu cred că anul ăsta a fost unul în care am crescut foarte mult din punct de vedere administrativ: pe partea operațională, în modul în care implementăm match day-ul, dar și în rezultatele pe comercial. Cu siguranță a avut și el un impact important.

Revin la organigramă – zona de comercial, operațional și IT&C mi se par foarte importante pentru discuția noastră. Prima întrebare este: toate pozițiile pe care le văd aici sunt ocupate? Și… te superi dacă începem cu IT-ul?

– Sigur… de ce?

Infrastructura IT, o prioritate a clubului

Pentru că asta nu prea există în fotbalul nostru și sunt interesat și curios cum o puneți în practică. Mă raportez la banking, de exemplu, sau la telecom, acolo unde am niște repere foarte clare în minte. Banking-ul și telecom-ul lucrează cu sute de mii de clienți persoane fizice; fotbalul, la fel, lucrează cu zeci de mii, sute de mii de clienți sau potențial clienți. Altfel zis, clubul e în principiu o cutie goală în fotbalul românesc, care are o poleială mai atractivă sau mai puțin atractivă, dar înăuntru nu prea regăsim nimic palpabil. Activele cluburilor în general sunt contractele jucătorilor și cam atât; eventual brand-ul, dar acela e un activ fluid și cred că nu există om competent în România capabil să evalueze un brand fotbalistic la adevărata lui valoare. În fotbal, toată lumea pretinde că bazinul de suporteri este un activ. Ei bine, cum gestionăm activul ăsta? Pe lângă site, care e ceva basic în ziua de azi, ai nevoie de un CRM, ai nevoie de un mobile app, ai nevoie de o platformă de ticketing…

– Aici e o chestie foarte importantă. Tu, club, ai de fapt mai multe canale de comunicare cu suporterul. Adică ai partea de ticketing, ai și partea de merchandising, ai social media, ai în cazul nostru chestionare pe care le facem, site-ul este o altă poartă de intrare. Întrebarea este care e de fapt baza ta de date și aici intervine acest concept de single customer view, care este un concept pe care îl vedem mereu dacă te uiți către un club modern. Adică tu, de fapt, suporter, când intri în legătură cu ecosistemul clubului respectiv, tu trebuie să fii acel client indiferent dacă îți cumperi un bilet, dacă îți cumperi un tricou, dacă comunici pe aplicație; tu trebuie să fii mereu vizibil din perspectiva clubului ca acel client. Să te putem identifica.

Exact. Dar ca să ajungi aici, întâi trebuie să-i colectezi datele și asta e întrebarea mea: cum face Dinamo, sau cum își propune să facă asta?

– De la bun început noi am avut ideea asta de single customer view și lucrăm la această unificare de baze de date. Încă nu o avem, dar este un țel spre care noi tindem și aici evident este vorba de platforma de ticketing, este vorba de webshop, este vorba de baza noastră de date apropo de e-mail-uri. Toate vor fi unificate, astfel încât pe de o parte noi să putem identifica mereu un client, indiferent unde a intrat, cum a intrat în contact cu noi. Pe de altă parte și pentru client e mult mai convenabil; faci un single sign-on și te muți oriunde: îți iei biletul de pe aplicație, îți iei tricoul de pe aplicație. Asta este ce noi ne dorim; mie mi-e greu să-ți spun acum exact unde suntem în procesul ăsta și care e timeline-ul exact.

Dar revin la întrebare. Noi vedem, de exemplu, ticketing-ul ca parte din core business-ul nostru. Este unul dintre cele mai importante canale de comunicare și canale de colectare de date și este, practic, mai mult decât ticketing. Poate să devină ceva ce generează valoare adițională. Pentru că nu este doar vorba să vinzi un bilet. Pentru asta, ticketingul trebuie gândit specific pentru fotbal și legat de tot ecosistemul clubului: aplicația, shop-ul, baza de date. Și aici colaborarea cu partenerul nostru de ticketing este esențială. Dacă îmi permiți o paralelă… Când îți cumperi un bilet de avion. Astăzi, tu nu intri acolo doar ca să-ți cumperi un bilet avion. Tu iei hotelul, iei mașină, iei un loc mai bun, tu iei o mâncare, iei un early access, iei o asigurare… Ei bine, la fel poate fi și biletul la meci: punctul de intrare într-o experiență completă, de la acces mai devreme la stadion și la Dinamo Fest, la beneficii pentru abonați, merchandising sau ospitalitate.

Hai să-ți dau răspunsul final în felul următor. Totul ce am vorbit până acum face parte din ceea ce noi ne dorim să implementăm la Dinamo. Este proiectul nostru.

Văd aici in organigramă termenii CRM, BI (n.r. business intelligence)…

– Apropo la CRM, noi acum implementăm un ERP la Dinamo.

ERP-ul susține funcționalitățile clubului, nu? Are mai puțin legătură cu suporterii. Cu clientii clubului.

– Da. Este corect ceea ce spui. Enterprise Resource Planning este proiectul nostru acum. Tot ce noi facem din punct de vedere administrativ o să fie reflectat într-o formă digitală pentru a le gestiona mai bine.

Inclusiv contractele jucătorilor?

– Inclusiv contractele jucătorilor. Contractele cu toți partenerii. Știi? Dacă în momentul ăsta ai un contract de jucător care are o clauză suspensivă, când are 20 de apariții, primește un bonus de X, sistemul de care vorbim trebuie să aibă aceste clauze acolo, să-și tragă datele și să mă anunțe cu două săptămâni înainte. Vezi că… Acum e făcut manual. Noi vrem să automatizăm. Tot ce faci manual e supus greșelii.

Noi am început demersul cu un an în urmă. Ne-a luat vreo șase luni ca să analizăm soluțiile posibile. Acum, de fapt, suntem în faza de a identifica furnizorul cu care facem implementarea locală. Va fi un furnizor din România, dar soluția este una externă. Dar ceea ce vreau să spun este că ERP-ul pe care noi acum o să începem să-l implementăm constă în mai multe module. Începem cu modulul financiar, apoi contract management, warehouse management, etc, etc, etc. Inclusiv CRM-ul.

De la merchandising la cuvântul de ordine – sustenabilitate

Cum se vede clubul în momentul ăsta din perspectiva dezvoltarii lui comerciale? Merchandising-ul, de exemplu.

– Trebuie să avem în vedere și contextul: adică noi am plecat practic de la nimic în 2023.

Astea e deja a liga a doua.

– Exact. Efectiv nu exista nimic. Adică eu îmi amintesc că de fapt problema principală era că lumea comanda, dar nu ajungeau niciodată la ei. Foarte repede am zis ok, avem nevoie de o soluție. Lucrăm cu un partener extern care își face treaba foarte bine, ei se ocupă de personalizare și de tot procesul de fapt. Adică marfa de la Puma ajunge la ei, ei o preiau și se ocupă de tot.

Deci din punct de vedere operațional nu sunteți în povestea asta.

– Nu. Atunci când vorbim de online shop și când vorbim de vânzarea pe stadion. Toate celelalte vânzări însă le facem noi. Adică atunci când este vorba de B2B. Când vine un partener și ia o mie de tricouri asta se discută direct cu noi. Mai mult, noi acum suntem și listați la Emag și la Fashion Days, o relație pe care la fel o coordonăm intern, noi pregătim marfa, etc. Noi căutăm și alte canale de distribuție; acum suntem în discuții cu un mare retailer, dar sperăm să prindem mai mulți de acest gen. Și aici ideea principală este: ok, ca să pot face asta intern, am nevoie de logistică, am nevoie de aparatură, am nevoie de resursă umană și eu cred că o să vină punctul în care poate o să facă sens pentru noi să facem asta intern. Acum însă este mai degrabă vorba de resurse de management și de prioritizare. Aveam nevoie de o soluție rapidă, iar ei au totul. În momentul în care noi o să beneficiem de un stadion propriu și o să avem un shop acolo, cred că vânzarea o să crească foarte mult.

Noi nu ne dorim când ne gândim la merchandising să ne gândim doar la tricoul de joc și, în realitate, , ceea ce arată un dezechilibru foarte mare. Noi trebuie să ne lărgim gama și accesul la această gamă prin diverse canale, pentru ca de fapt culorile clubului să fie mereu prezente în viața fanilor, suporterilor.

Zona asta de casual e foarte vastă.

– Și eu observ că în cultura socială de fashion tricoul de joc, de exemplu al Barcelonei, sau al Madridului, a devenit o parte vestimentară importantă inclusiv pentru publicul feminin, și mi-ar plăcea foarte mult ca și elemente de la Dinamo să facă parte din ideea asta vestimentară. Aici mai e un subiect foarte important: una este o gamă diversificată, cu canale de vânzare diversificate și alta este să ai mereu motive de cumpărare, noi ediții limitate, momente speciale pe parcursul unui sezon.

Apropo de infrastructură. Cealaltă dimensiune este și că noi, când abordăm un partener comercial, trebuie să răspundem la întrebarea “care este valoarea pe care o aduceți?”. Ei bine, îți pun la dispoziție audiența mea, îți dau acces la comunitatea mea și accesul ăsta la comunitate trebuie să fie măsurabil. Impactul pentru partenerul meu trebuie să fie măsurabil. Și mai mult decât atât, când dau acces la comunitate, eu de fapt ofer și engagementul cu comunitatea, cu vizibilitate de 360 de grade. Eu nu “vând” comunitatea în cele 90 de minute de duminică, eu “vând” comunitatea 365 de zile pe an. Și aici vorbim de combinația dintre merchandising, ticketing, aplicație mobile, sisteme de loyalty, .

Social media e un alt subiect important. Noi am avut anul trecut, mi se pare cifra pur și simplu impresionantă, undeva la 340 milioane de vizualizări pe toate canalele de social media. Avem vreo 700.000 de urmăritori pe toate canalele de social media cu un număr spectaculos de vizualizări și toate metricile sunt foarte, foarte bune și foarte apreciate de partenerii noștri comerciali. Problema de fapt este că atâta timp cât suporterul este doar pe social media el nu este în ecosistemul tău. E limitată interacțiunea. Și ajungem iarăși în subiectul ăsta de bază unificată de date la care lucrăm.

Dar vreau să-ți spun un lucru: noi nu suntem foarte departe de asta. Pentru că, vezi tu, ceea ce încă nu se reflectă în aceste cifre și ceea ce cred eu că o să fie următorul level-up, să spunem, este momentul în care lucrurile astea singulare, care ele funcționează acum cumva izolat, încep să se lege. Apropo de bază unificată. Și mai sunt anumite elemente care lipsesc. Noi, de exemplu, ce nu avem deloc, este un program de loyalty.

Aveți în vedere un model anume?

– Nu am luat o decizie pe baza unui model. Ne uităm, sincer, la mai multe cluburi. În momentul în care ești un user pe aplicația noastră, automat faci parte din acel program de loyalty și apoi depinde doar de tine și de interacțiunile tale cu clubul. Intri o dată pe săptămână în aplicație, participi la quizul ăla, ai fost la meciul ăla, ți-ai luat tricou de joc, ești abonat… Ei bine, acest program de loyalty recompensează, de fapt, acest atașament. Prin niște lucruri inedite, prin niște accese inedite, prin niște reduceri. Eu personal, cred că asta este un layer care o să schimbe foarte, foarte mult pentru că o să lege toate interacțiunile cu suporterul. Ai fost la trei meciuri, perfect. Primești reducere pe tricou de joc de exemplu. Dar totul trebuie să fie conectat.

Multe comunități de suporteri au suferit foarte mult din cauza dispariției unor cluburi. Și aici intervine importanța sustenabilității. Vreau să punctez chestia asta pentru că eu mereu când mă gândesc la proiectul de Dinamo mă ancorez în niște realități: fotbalul pentru a fi performant are nevoie de sustenabilitate. Sustenabilitatea nu poate să vină pe termen lung în mod constant de la acționar, nici de la suporteri, astfel încât tu trebuie să utilizezi ceea ce ai și cel mai mare activ pe care îl ai este brandul și în jurul acelui brand trebuie să construiești acest ecosistem despre care am discutat împreună.

Pentru Dinamo, din perspectiva dezvoltării, e important acum să ajungă în cupele europene?

– It’s a game changer. Mă refer la ideea că prin cupele europene ajungi efectiv la următorul nivel. Participarea în cupele europene îți generează 3 surse adiționale de venit. Ai meciurile în sine, ai drepturi TV pe care tu le vinzi pentru preliminarii măcar și ai și premiile de la UEFA. Nici nu vorbesc de faptul că asta se reflectă în merchandising, în toate celelalte activități. Și aici intervine iarăși partea comercială, pentru că noi dacă ne uităm la cele mai mari cluburi din Europa, după datele Deloitte, o să vezi că veniturile comerciale variază între 43% și 48% din totalul veniturilor, apoi ai vreo 19% din veniturile de meci, iar diferența o reprezintă veniturile UEFA și drepturile TV. Deci ai o proporție de 40-40-20, asta este cumva regula generală. Cu cupele europene, toate aceste surse cresc în același timp dacă ești pregătit să le gestionezi.