Omul din spatele banilor Romsilva a ajuns șef. Ce nu s-a spus despre Jean Vișan, noul director general

Jean Vișan, omul care a controlat ani la rând investițiile și banii instituției, devine director general, până în 2029, la Romsilva. Numirea sa, deși previzibilă pentru mulți, nu a trecut neobservată. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, critică dur lipsa reformelor sub interimatul lui și avertizează că instituția riscă să rămână blocată în același tipar.

Ascensiunea unui „produs intern” al Romsilva. Detalii neștiut despre Jean Vișan

Numirea lui Jean Vișan la conducerea Romsilva până în 2029 nu este doar rezultatul unui concurs, ci mai degrabă finalul unui traseu profesional construit integral, potrivit CV-ului public, în interiorul sistemului silvic de stat. Cu peste două decenii de experiență, Vișan este tipul clasic de „produs intern” al Romsilva. Și-a început cariera în teritoriu, în octombrie 2001, la Direcția Silvică Buzău, unde, încă din primii ani, a avut atribuții directe pe investiții, mecanizare și regenerarea pădurilor. Practic, nu a fost doar un inginer de teren, ci unul conectat încă de la început la zona de bani și proiecte.

Ascensiunea lui devine relevantă în momentul în care , la București. Aici, timp de aproape 15 ani, gravitează constant în jurul aceleiași zone-cheie: investițiile. A fost pe rând inginer, șef de serviciu, șef de birou și din nou șef de serviciu, gestionând mecanizarea, bugetele, fondurile proprii și externe, dar și proiecte de regenerare a pădurilor sau infrastructură forestieră. Un episod relevant, dar puțin scos în față, este revenirea sa pentru scurt timp în teritoriu, ca director al Direcției Silvice Buzău în 2020. Întoarcerea rapidă la București și reluarea funcției de șef peste investiții arată însă unde era, de fapt, miza carierei sale.

Controlul investițiilor și fondurilor, cheia ascensiunii?

În ultimii ani, înainte de a ajunge director general, Vișan a coordonat exact zona cea mai sensibilă din Romsilva: investiții, fonduri (inclusiv externe), accesibilizare forestieră și regenerare. În paralel, a făcut parte din comisii tehnico-economice care avizează proiecte și din structuri de atestare din cadrul Ministerului Mediului. Concursul pe care l-a câștigat nu a fost unul formal, dar nici complet lipsit de controverse. În cursă au intrat mai mulți candidați, inclusiv oameni din zona privată și foști demnitari, precum Octavian Romulus Anghel, dar și alți specialiști din sistem.

Diferența majoră a făcut-o, poate, poziția de start, Vișan conducea deja instituția ca interimar încă din 2025. Asta înseamnă că a intrat în concurs cu avantajul clar al celui care deja gestionează instituția, cunoaște mecanismele interne și are control pe decizie. Astfel, numirea sa nu marchează o schimbare de direcție pentru Romsilva, ci mai degrabă o continuitate. El devine titularul funcției într-un moment în care miza instituției rămâne aceeași: administrarea unui sector strategic, cu bani publici, fonduri europene și interese economice majore.

Diana Buzoianu critică modul în care s-a desfășurat concursul pentru șefia Romsilva

Reacțiile nu au întârziat să apară. Într-o postare pe rețelele de socializare, Diana Buzoianu, ministrul mediului, a explicat contextul și a criticat modul în care s-a desfășurat procedura: „’Ce spui de cine a câștigat concursul pentru directorul general al Romsilva?’ Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi. Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidați pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat. În primul rând, e important de menționat: concursul e organizat de consiliul de administrație al Romsilva (*știți voi, acel consiliu de administrație pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituțiile responsabile a fost că nu e posibil:) ).*

Ministerul nu are atribuții în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observații pe zeci de pagini. Ar părea că au contat prea puțin pentru consiliul de administrație al Romsilva datele obiective. Pe scurt: consiliu de administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod!”, a scris Diana Buzoianu, ministrul mediului, apelor și pădurilor, pe rețelele de socializare.

Buzoianu: „Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”

Deputata USR susține că Jean Vișan nu va aduce schimbările așteptate în instituție, acuzând faptul că acesta a avut deja ocazia să demonstreze contrariul. Potrivit acesteia, în perioada în care a condus interimar regia, ar fi blocat constant măsurile importante de reformă. În același timp, Buzoianu sugerează că rezultatul concursului este pe placul „multora din sistem”, fiind, în opinia sa, un deznodământ previzibil, „livrat pe tavă” de Consiliul de Administrație.

„Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva.

Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”, se mai arată în nota făcută pulică de către reprezentanta USR în Parlament.