Omul din spatele legendei: Adrian Mutu va avea un film documentar. „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”. Video

Adrian Mutu, unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat fotbalul românesc, își va spune povestea carierei printr-un film documentar intitulat „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”. Publicul va avea ocazia să descopere omul din spatele legendei, să retrăiască momentele de glorie și să înțeleagă dificultățile prin care a trecut unul dintre cei mai controversați și talentați jucători ai României.

ă și, pentru o perioadă, deloc scurtă, a strălucit chiar și la nivel european. Cariera sa impresionantă l-a purtat de-a lungul anilor pe terenurile unor echipe mari din Italia, iar performanțele sale l-au adus la Chelsea, în Anglia.

Se întâmpla în 2004, când juca la Chelsea. Federația Engleză de Fotbal și UEFA au decis suspendarea temporară a jucătorului. Fostul fotbalist își va spune trăirile care l-au încercat atunci, în documentarul pe care urmează să-l lanseze.

Adrian Mutu: „Dacă un tânăr va înțelege, privind acest film, că nu există viață fără greșeli”

„Acest film spune povestea mea reală – cu tot ce a însemnat drumul meu: glorie, greșeli, căderi și renașteri. Dincolo de fotbal, e povestea unui om care a învățat din propriile experiențe și care speră că, prin asta, să inspire.

Dacă un tânăr va înțelege, privind acest film, că nu există viață fără greșeli, dar că există mereu o șansă să te ridici, atunci mesajul meu și-a atins scopul”, a explicat Adrian Mutu. Fotbalistul a postat pe contul său de Instagram un scurt trailer al filmului.

„Povestea lui Adi Mutu este una de film – am tot auzit asta și am simțit că trebuie spusă așa cum merită. Experiența mea alături de Federația Română de Fotbal, cu proiecte precum „În inima Naționalei” sau „Generația de Suflet”, mi-a deschis apetitul pentru povești autentice din sport.

Cu Mutu am avut ocazia să redau pe ecran povestea unui superstar care a trăit totul – succes, prăbușire și puterea de a o lua de la capăt”, a declarat Remus Achim, regizorul documentarului, care, în trecut, s-a ocupat și de filmul „Generația de Suflet”.