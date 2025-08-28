Sport

Omul din spatele legendei: Adrian Mutu va avea un film documentar. „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”. Video

Fanii fotbalului din România vor avea șansă să vadă povestea carierei lui Adrian Mutu într-un film documentar. Toate detaliile producției.
Alex Bodnariu
28.08.2025 | 16:11
Omul din spatele legendei Adrian Mutu va avea un film documentar Il Fenomeno Povestea unui Superstar Video
SPECIAL FANATIK
Omul din spatele legendei: Adrian Mutu va avea un film documentar. „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”

Adrian Mutu, unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat fotbalul românesc, își va spune povestea carierei printr-un film documentar intitulat „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”. Publicul va avea ocazia să descopere omul din spatele legendei, să retrăiască momentele de glorie și să înțeleagă dificultățile prin care a trecut unul dintre cei mai controversați și talentați jucători ai României.

ADVERTISEMENT

Documentar despre cariera lui Adrian Mutu. „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”

Fără doar și poate, Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai talentați atacanți pe care România i-a avut vreodată și, pentru o perioadă, deloc scurtă, a strălucit chiar și la nivel european. Cariera sa impresionantă l-a purtat de-a lungul anilor pe terenurile unor echipe mari din Italia, iar performanțele sale l-au adus la Chelsea, în Anglia.

Unul dintre cele mai controversate momente ale carierei lui Adrian Mutu a fost suspendarea sa pentru consum de substanțe interzise. Se întâmpla în 2004, când juca la Chelsea. Federația Engleză de Fotbal și UEFA au decis suspendarea temporară a jucătorului. Fostul fotbalist își va spune trăirile care l-au încercat atunci, în documentarul pe care urmează să-l lanseze.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu: „Dacă un tânăr va înțelege, privind acest film, că nu există viață fără greșeli”

„Acest film spune povestea mea reală – cu tot ce a însemnat drumul meu: glorie, greșeli, căderi și renașteri. Dincolo de fotbal, e povestea unui om care a învățat din propriile experiențe și care speră că, prin asta, să inspire.

Dacă un tânăr va înțelege, privind acest film, că nu există viață fără greșeli, dar că există mereu o șansă să te ridici, atunci mesajul meu și-a atins scopul”, a explicat Adrian Mutu. Fotbalistul a postat pe contul său de Instagram un scurt trailer al filmului.

ADVERTISEMENT
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală...
Digi24.ro
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin

„Povestea lui Adi Mutu este una de film – am tot auzit asta și am simțit că trebuie spusă așa cum merită. Experiența mea alături de Federația Română de Fotbal, cu proiecte precum „În inima Naționalei” sau „Generația de Suflet”, mi-a deschis apetitul pentru povești autentice din sport.

ADVERTISEMENT
FOTO Americanii au rămas
Digisport.ro
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat

Cu Mutu am avut ocazia să redau pe ecran povestea unui superstar care a trăit totul – succes, prăbușire și puterea de a o lua de la capăt”, a declarat Remus Achim, regizorul documentarului, care, în trecut, s-a ocupat și de filmul „Generația de Suflet”.

Adrian Mutu a lansat trailerul pentru filmul „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile despre transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj: „E...
Fanatik
Gigi Becali, dezvăluiri incredibile despre transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj: „E 50-50 cu impresarul. Bani la sacoșă”
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic...
Fanatik
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare portar al lui FC Argeș
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare portar al lui FC Argeș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care...
iamsport.ro
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care se aflau în preajma lui
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!